Il est temps de faire sauter le champagne – voici les meilleurs téléphones de 2020 déterminés par vous après deux tours de vote. Merci à tous ceux qui ont participé, maintenant sans plus tarder, permettez-nous de vous présenter les gagnants de chaque catégorie et les finalistes.

Meilleur produit phare de 2020 – Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

Félicitations au Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, qui a gagné avec une avance imposante. C’est le successeur du gagnant 2019, le Note10 +, et du gagnant 2018, le Note 9. Cette série de victoires n’est pas un hasard, la série Note a prouvé qu’elle était un leader du marché. C’est pourquoi Samsung réfutant les rumeurs de sa mort est une excellente nouvelle à entendre.

L’Apple iPhone 12 Pro Max est un digne finaliste. Le 11 Pro Max a raté de peu la deuxième place l’année dernière, donc les changements apportés par Apple pour 2020 ont porté leurs fruits.





Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G



Apple iPhone 12 Pro Max Gagnant Finaliste

Meilleur tueur phare de 2020 – Samsung Galaxy S20 FE 5G

Cela ressemble à l’intrigue d’un roman fantastique – une galaxie règne en roi, son frère entreprend de le tuer. Ce serait le Samsung Galaxy S20 FE 5G, dont la victoire est peut-être une indication claire de ce que les gens ressentent par rapport à Snapdragon vs Exynos. Ou il a gagné parce que c’est juste un excellent téléphone. Quoi qu’il en soit, il ramène à la maison le titre de meilleur tueur phare.

Le OnePlus 8T est le finaliste, après avoir surpassé les concurrents des grandes marques. Le 8 Pro n’a pas tout à fait atteint les deux premières étapes de la catégorie phare, mais le 8T est l’un des meilleurs tueurs phares de 2020.





Samsung Galaxy S20 FE 5G



OnePlus 8T Gagnant Finaliste

Meilleur téléphone appareil photo de 2020 – Huawei Mate 40 Pro

La société est devenue un leader du marché dans cette catégorie, la victoire de Huawei Mate 40 Pro n’est donc pas une surprise. Les capteurs Sony, le savoir-faire Leica et l’ingénierie Huawei se sont avérés être une combinaison gagnante, il est dommage que la politique de 2020 empêche le Mate de devenir aussi populaire qu’il aurait pu l’être.

Le Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G n’est pas seulement un excellent polyvalent, c’est l’un des meilleurs téléphones avec appareil photo à sortir en 2020. Il a battu de peu l’iPhone 12 Pro Max, une deuxième victoire sur le téléphone Apple.





Huawei Mate 40 Pro



Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G Gagnant Finaliste

Meilleur mid-ranger de 2020 – Poco X3 NFC

En janvier, Poco a déclaré son indépendance et a remporté la catégorie qui était un bastion de Xiaomi – le Poco X3 NFC est le meilleur mid-ranger de l’année, un titre précédemment détenu par un Redmi Note. En fait, le nouveau Redmi Note a à peine atteint la quatrième place, montrant que Poco peut capturer la part de marché actuellement détenue par son ancienne marque mère.

Le Samsung Galaxy A51 (la version 4G d’origine) est arrivé en seconde position, une bien meilleure performance que l’A70, qui était le finaliste de 2019 (mais très éloigné).





Xiaomi Poco X3 NFC



Samsung Galaxy A51 Gagnant Finaliste

Meilleur téléphone 5G abordable de 2020 – OnePlus Nord

C’était un pari, mais cela a payé: le OnePlus Nord n’est que le deuxième mid-ranger de la société et l’histoire du premier est infâme. Et pourtant, le Nord a remporté sa catégorie par la marge la plus large de tous les téléphones, prouvant ainsi que «Never Settle» n’a jamais signifié «seulement des produits phares».

Le Xiaomi Mi 10T Lite 5G a réussi à créer une forte clientèle en seulement quelques mois – il a facilement vaincu son frère, le Mi 10 Lite 5G (pas de T), au tour préliminaire et a dépassé le Galaxy A51 5G dans ce tour pour devenir le finaliste dans la catégorie 5G abordable.





OnePlus Nord



Xiaomi Mi 10T Lite 5G Gagnant Finaliste

Meilleurs téléphones de jeu et pionniers de 2020

Au cas où vous l’auriez manqué la semaine dernière, l’Asus ROG Phone 3 ZS661KS a été élu meilleur téléphone de jeu tandis que le LG Wing 5G a été choisi comme téléphone Trailblazer de 2020.

Ce sont les gagnants et les téléphones qui se sont rapprochés, vous pouvez consulter l’article précédent si vous êtes curieux de voir comment le reste des 5 meilleurs téléphones se sont comportés dans chaque catégorie.