Meilleurs téléphones bon marché pour 2022 : iPhone, Galaxy, choix de pixels qui valent plus que leur prix

Vouloir payer moins cher pour un iPhone ou un téléphone Android ne signifie pas renoncer à l’accès à toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. Dans de nombreux cas, économiser de l’argent vous permet d’obtenir la dernière version d’iOS ou d’Android, plusieurs caméras, des processeurs capables de gérer plusieurs tâches à la fois et de grands écrans parfaits pour regarder des vidéos.

Pour ce tour d’horizon des “téléphones bon marché”, nous voulions mettre l’accent sur les téléphones qui offrent le plus de valeur pour leur prix, et donc vous trouverez des téléphones aussi bas que 160 $ ​​qui fournissent tous les éléments essentiels, jusqu’à des téléphones coûtant jusqu’à 600 $ mais avec le caractéristiques et puissance d’un téléphone à 900 $.

Maintenant, si votre baromètre personnel est de trouver un téléphone dans un budget spécifique, notre meilleurs téléphones à moins de 200 $ et meilleurs téléphones à moins de 500 $ répertorie les deux excellentes options à considérer en fonction de ce qui est actuellement disponible en 2022. Mais si ce que vous recherchez est un téléphone qui sort de sa gamme de prix, ces options d’Apple, Samsung et Google valent bien votre considération.

Le Galaxy A03S de Samsung à 160 $ ​​(139 £, environ 240 AU $) comprend de nombreuses fonctionnalités intéressantes et pourrait convenir parfaitement à quelqu’un qui recherche le téléphone le moins cher possible, capable de gérer les tâches les plus essentielles. L’écran de 6,5 pouces du téléphone, plafonné à une résolution de 720p, est idéal pour lire les actualités, regarder des vidéos et jouer à des jeux. Malgré un certain décalage de performances constaté lors de notre examen, le téléphone est bon pour le multitâche. Mais le minuscule 32 Go d’espace de stockage du téléphone pourrait se remplir rapidement, donc si vous envisagez ce téléphone, il peut être intéressant d’envisager d’étendre le stockage avec une carte microSD.

Pourtant, c’est cette conception de retour, qui continue la forme générale qu’Apple utilise depuis 2014, qui pourrait être ce que vous aimerez ou détesterez le plus sur ce téléphone. Si vous voulez un iPhone plus grand dans cette gamme de prix, vous pouvez également envisager l’iPhone 11 à 499 $ afin d’obtenir un écran plus grand et Face ID. Mais ce téléphone, sorti pour la première fois en 2019, n’inclut pas la connectivité 5G.

Le nouvel iPhone SE d’Apple pour 2022 est un mélange d’un design plus ancien avec les dernières fonctionnalités de smartphone, y compris la dernière puce A15 Bionic d’Apple et la prise en charge 5G, pour 429 $. C’est également l’un des rares téléphones sur le marché à inclure un écran plus petit de 4,7 pouces.

Lisa Eadicicco/Crumpe

Nouveau pour 2022, le Galaxy A53 vous offre une abondance de fonctionnalités et de puissance Samsung à une fraction du prix de la série S. Il dispose d’un écran beaucoup plus grand et d’un groupe de caméras plus polyvalent que l’iPhone SE, bien que le modèle économique d’Apple offre des performances plus rapides.

Pourtant, les fans de Samsung apprécieront ce qu’ils obtiennent ici compte tenu du prix abordable. Le Galaxy A53 5G dispose d’un objectif ultra large pour prendre des photos avec un champ de vision plus large et prend également en charge la photographie en mode nuit. La qualité d’image n’est pas aussi bonne que celle que vous obtiendriez sur un téléphone Samsung plus cher comme le Galaxy S21 FE ou le Galaxy S22, mais elle est certainement suffisamment claire et colorée pour les prises de vue de base. Les autres points forts incluent une batterie longue durée, quatre générations garanties de mises à jour du système d’exploitation Android et un emplacement pour carte microSD pour un stockage extensible.

Dans l’ensemble, le Galaxy A53 5G est un choix approprié pour ceux qui privilégient un grand écran et une longue durée de vie de la batterie pour moins de 500 $. N’oubliez pas que vous devrez peut-être faire face à un décalage occasionnel et que l’appareil photo n’est pas aussi avancé que ceux que l’on trouve sur les téléphones plus chers. Lisez notre avis sur le Samsung Galaxy A53 5G.