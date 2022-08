Meilleurs téléphones Android à acheter en 2022

Lisa Eadicicco/Crumpe

Comme:

• Écran lumineux

• Bon équilibre entre la taille de l’écran et le confort

• Meilleur appareil photo avec des couleurs et un contraste améliorés

• Conception attrayante

N’aime pas :

• 1 000 $, c’est toujours cher pour un téléphone

• L’autonomie de la batterie n’est pas aussi longue que celle de l’iPhone 13 Pro

• Pas de nouveaux modes de caméra intégrés

• La charge rapide nécessite un adaptateur spécial de 50 $

Le Galaxy S22 Plus à 1 000 $ offre le bon équilibre entre taille, performances et performances de l’appareil photo pour la plupart des gens. L’écran de 6,6 pouces offre beaucoup d’espace pour ceux qui préfèrent les téléphones de plus grande taille mais qui ont l’impression que l’Ultra pourrait être trop écrasant (et cher). La mise à niveau vers un appareil photo de 50 mégapixels fait également une énorme différence par rapport à la gamme Galaxy S21 de l’année dernière, en particulier en ce qui concerne la couleur et le contraste des photos.

Ma plus grande plainte est que la durée de vie de la batterie était tout simplement médiocre, même si elle a survécu aux Galaxy S22 et Galaxy S22 Ultra habituels lors du test de batterie de CNET. Il aurait également été agréable de voir de nouvelles fonctionnalités qui tirent parti de l’appareil photo amélioré du S22, d’autant plus que le S22 Plus est plus cher que plusieurs téléphones de cette liste. Pourtant, le Galaxy S22 Plus a tout ce dont la plupart des gens ont besoin dans un nouveau téléphone.

