Vous êtes à la recherche d’un nouveau téléphone, mais vous craignez de perdre de l’argent sur quelque chose que vous pourriez perdre ou casser ? Il existe des tonnes d’options abordables dans la gamme de 400 $ à 500 $, et même si vous craignez que les téléphones bon marché ne fonctionnent pas aussi bien, il existe des modèles incroyables qui ont beaucoup à offrir pour le prix. Pour des centaines de moins que certains des téléphones les plus populaires et les plus chers, vous pouvez obtenir les derniers processeurs d’Apple et de Google, des années de mises à jour logicielles, des appareils photo époustouflants et bien plus encore.

Même les meilleurs téléphones de moins de 500 $ feront encore des compromis par rapport aux téléphones plus chers, mais rien ne vous empêche de pouvoir faire tout ce que vous voulez, des jeux à l’hébergement de chats vidéo et au multitâche. Au lieu de cela, vous devez noter en quoi le téléphone excelle et si cela compense un domaine où il pourrait ne pas l’être. Certains de ces appareils ont des écrans à taux de rafraîchissement de 120 Hz avec des animations soyeuses, mais peuvent utiliser un processeur légèrement plus lent. D’autres font le contraire et intègrent un tout nouveau processeur ultra rapide dans un boîtier de téléphone doté d’un écran plus petit et d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Cette liste ci-dessous contient les meilleurs téléphones de moins de 500 $. Revenez souvent, car nous le mettons régulièrement à jour avec des options de téléphone moins chères, et consultez les critiques approfondies de Crumpe sur chaque produit pour vous aider à trouver exactement ce dont vous avez besoin (et ce qu’il faut rechercher). Nous avons joint des liens vers des versions déverrouillées de chaque téléphone sur notre liste de téléphones à petit budget afin que vous puissiez répondre aux besoins individuels avec le meilleur téléphone de moins de 500 $. Les besoins varient, vous voudrez donc celui avec la flexibilité et les statistiques spécifiques que vous désirez. Les téléphones déverrouillés fonctionnent sur la plupart des quatre grands opérateurs de téléphonie mobile américains, à l’exception de rares exceptions spécifiées ci-dessous.

Lisa Eadicicco/Crumpe Le Pixel 6A est le dernier téléphone Android 12 de Google, remplaçant le Pixel 5A en tant que version économique de 449 $ de son téléphone phare. Lisa Eadicicco de Crumpe l’a qualifié de “meilleur téléphone Android à moins de 500 $” dans sa revue Pixel 6A, expliquant comment il conserve la même puce Tensor que celle du Pixel 6 à 599 $ et bon nombre de ses fonctionnalités. Le téléphone est légèrement plus petit que le Pixel 6, avec un écran OLED de 6,1 pouces et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Et il a un appareil photo similaire au Pixel 5A, y compris un appareil photo principal de 12,2 mégapixels et un appareil photo ultra large de 12 mégapixels. Mais en incluant la puce Tensor, les photos peuvent bénéficier de sa fonction de ton de peau Real Tone, Face Unblur, Night Sight pour une photographie plus sombre et Magic Eraser pour supprimer les éléments indésirables d’une photo. Vous recevez des alertes de prix pour Google Pixel 6a (128 Go, charbon)

Lisa Eadicicco/Crumpe Le Samsung Galaxy A53 à 450 $ comprend bon nombre des meilleures fonctionnalités de la gamme Galaxy S22, avec quelques compromis pour atteindre ce prix inférieur. Le téléphone comprend un écran AMOLED de 6,5 pouces avec une résolution de 2 400 x 1 080 pixels, une prise en charge 5G et une batterie longue durée de 5 000 mAh. Le téléphone est également livré avec un appareil photo principal de 64 mégapixels, un appareil photo ultra large de 12 mégapixels, un appareil photo macro de 5 mégapixels et un appareil photo de profondeur de 5 mégapixels. Mais un point culminant particulier pour ce téléphone est l’engagement de Samsung à fournir quatre ans de support logiciel, en plus d’être livré avec Android 12 avec One UI 4.1 de Samsung. Lisez notre avis sur le Samsung Galaxy A53 5G.

Kevin Heinz/Crumpe L’iPhone SE est un mélange d’un design plus ancien avec les dernières fonctionnalités de smartphone, y compris la puce A15 Bionic d’Apple et la prise en charge 5G. C’est également l’un des rares téléphones sur le marché à inclure un écran plus petit de 4,7 pouces. C’est cette conception de retour, qui continue la forme générale qu’Apple utilise depuis 2014, qui pourrait être ce que vous aimez ou n’aimez pas le plus sur ce téléphone. Si vous voulez un iPhone plus grand dans cette gamme de prix, vous pouvez également envisager l’iPhone 11 et obtenir un écran et un identifiant de visage plus grands. Mais ce téléphone n’inclut pas la connectivité 5G. Lisez notre avis sur Apple iPhone SE. Vous recevez des alertes de prix pour Apple iPhone SE (64 Go, Starlight)

Mike Sorrentino/Crumpe Le Moto G Stylus 5G (2022) à 500 $ est l’un des meilleurs téléphones équipés d’un stylet que vous puissiez obtenir en ce moment, surtout pour le prix. Vous bénéficiez d’Android 12, d’une connectivité 5G, d’un grand écran de 6,8 pouces et d’un espace de stockage spacieux de 256 Go. Malheureusement, le téléphone n’est promis qu’à une seule mise à jour logicielle et à trois ans de mises à jour de sécurité, ce qui est un délai beaucoup plus court que les quatre ans promis par Samsung pour le Galaxy A53. Pourtant, si vous voulez un téléphone équipé d’un stylet, la prochaine option avancée est le Galaxy S22 Ultra beaucoup plus cher à 1 200 $. Lisez notre avis sur le Moto G Stylus 5G.

Angela Lang/Crumpe Avec le lancement de la série iPhone 14, Apple a abandonné l’iPhone 11, mais il est toujours largement disponible. Il a peut-être quelques générations, mais ce téléphone est toujours plus que capable, gère bien les jeux et est équipé de deux superbes caméras arrière. Notez simplement que Best Buy ne propose aucun modèle déverrouillé, vous devrez donc souscrire à un plan de service via AT&T, Verizon, T-Mobile ou Sprint. Lisez notre avis sur l’Apple iPhone 11. Vous recevez des alertes de prix pour Apple iPhone 11 (Noir, 64 Go)

