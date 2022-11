Meilleurs tarifs CD 1 mois pour novembre 2022

Si vous cherchez des endroits sûrs pour garer votre argent, un certificat de dépôtou CD, devrait être une considération valable. Tarifs CD n’ont cessé d’augmenter au cours de l’année écoulée, grâce à la La décision de la Réserve fédérale pour augmenter les taux d’intérêt. Bien que ces taux plus élevés aient causé des problèmes à quiconque essaie d’emprunter de l’argent, ils créent d’excellentes nouvelles pour l’épargne.

Un CD traditionnel a quelques similitudes avec un compte d’épargne en ce sens qu’il rapporte des intérêts et qu’il est assorti de protections d’assurance en cas de faillite de la banque ou de la caisse populaire. Mais il y a une grande différence : lorsque vous déposez de l’argent sur un CD, vous vous engagez à le garder sous clé pendant une période de temps ou une durée déterminée. Les banques et les coopératives de crédit offriront un taux d’intérêt plus élevé en échange de ne pas toucher l’argent pendant la durée. Si, toutefois, vous avez besoin d’accéder à l’argent avant l’échéance du CD, vous pourriez avoir des problèmes car les CD traditionnels facturent des pénalités pour les retraits anticipés. (Si les frais et les pénalités vous effraient, pensez à CD sans pénalité.)

Les CD ont une large gamme de dates d’échéance. Si, par exemple, vous ouvrez un CD de cinq ans en novembre 2022, vous acceptez de laisser la banque conserver votre argent jusqu’en novembre 2027. Il existe cependant des CD qui ne demandent pas trop d’engagement de temps. L’un des termes les plus courts que vous trouverez est un CD d’un mois.

Qu’est-ce qu’un CD 1 mois ?

Bien nommé, un CD d’un mois arrive à échéance en seulement un mois après l’ouverture du compte. Ouvrez un CD d’un mois le 15 novembre et vous pouvez retirer l’argent, plus vos revenus d’intérêts, le 15 décembre, ou vous pouvez laisser votre argent sur le compte et le laisser se renouveler automatiquement après la fin du terme. L’horizon à court terme signifie également que les banques et les coopératives de crédit n’offriront pas un taux d’intérêt élevé par rapport à CD d’un an (ils sont plus intéressés par les clients immobilisant leur argent pendant de plus longues périodes, d’où des rendements annuels en pourcentage plus élevés, ou APY, pour des durées plus longues).

Les CD d’un mois ne sont pas très courants. La plupart des banques et des coopératives de crédit offrent des CD qui commencent par une durée de trois mois. Cependant, les CD d’un mois peuvent être un outil d’épargne utile, certaines institutions financières offrant des taux qui peuvent en faire un bon choix pour vos besoins financiers à court terme. Mais vous devrez bien réfléchir pour savoir si un CD d’un mois convient mieux à votre portefeuille financier qu’un compte d’épargne à haut rendement.

Les choix de Crumpe pour les meilleurs tarifs CD sur 1 mois

Meilleurs tarifs CD 1 mois Banque/coopérative de crédit APY Dépôt minimal Coopérative fédérale de crédit SchoolsFirst 0,55 % à 0,70 % 500 $ (100 000 $ pour bénéficier des tarifs les plus élevés) Banque de Sions 0,10% à 0,20% 1 000 $ (100 000 $ pour bénéficier du taux le plus élevé) Brio Direct 0,05 % 500 $ Banque américaine 0,05 % 500 $ Banque nationale Huntington 0,05 % 1 000 $

Remarque : les APY datent du 11 novembre 2022. L’équipe éditoriale de Crumpe met à jour ces informations régulièrement, généralement toutes les deux semaines. Les APY peuvent avoir changé depuis leur dernière mise à jour et peuvent varier selon la région pour certains produits. Il est important de noter que les tarifs peuvent varier selon le lieu et la relation. Assurez-vous de demander à un représentant du service clientèle de vérifier que vous bénéficiez de l’offre la plus compétitive avant d’ouvrir un nouveau CD.

Plus de détails sur les meilleurs tarifs CD 1 mois

Coopérative fédérale de crédit SchoolsFirst Coopérative fédérale de crédit SchoolsFirst APY : Taux progressifs, à partir de 0,55 %

Taux progressifs, à partir de 0,55 % Dépôt minimal : 500 $

500 $ Pénalité de retrait anticipé : 30 jours d’intérêts sur le montant retiré Ne soyez pas confus si vous ne voyez pas “certificat de dépôt” sur le site Web de SchoolsFirst Federal Credit Union. Les coopératives de crédit appellent les CD des « certificats d’actions ». Quel que soit son nom, c’est le premier choix pour un CD d’un mois grâce à son potentiel de gain relativement élevé. Cependant, l’adhésion à la coopérative de crédit basée en Californie est limitée à certains professionnels actuels et retraités de l’État qui sont impliqués dans l’éducation.

Banque de Sions APY : 0,10 % (0,20 % pour les dépôts de 100 000 $ et plus)

0,10 % (0,20 % pour les dépôts de 100 000 $ et plus) Dépôt minimal : 1 000 $

1 000 $ Pénalité de retrait anticipé : Tous les intérêts que le capital aurait gagnés pendant toute la durée Basée dans l’Utah, Zions Bank propose une gamme de durées de CD entre un mois et cinq ans. Cependant, vous feriez mieux d’ouvrir un compte d’épargne en ligne ici ; les taux actuels pour ces comptes sont de 0,75 %.

Brio Direct APY : 0,05 %

0,05 % Dépôt minimal : 500 $

500 $ Pénalité de retrait anticipé : Un mois d’intérêt En plus de son CD d’un mois, BrioDirect propose une gamme de produits d’épargne. Si vous êtes à l’aise de verrouiller votre argent plus longtemps, pensez au CD promotionnel de 12 mois de la banque, qui rapporte 4 %.

Banque américaine APY : 0,05 %

0,05 % Dépôt minimal : 500 $

500 $ Pénalité de retrait anticipé : Un mois d’intérêts, plus des frais de 25 $ US Bank est l’une des plus grandes banques du pays. En plus des CD d’un mois, la banque propose des produits de CD alternatifs, y compris un CD progressif qui comprend des augmentations automatiques de votre taux tous les sept mois et un CD d’échange qui offre la possibilité de bloquer un taux plus élevé lorsque vous pense que le moment est venu. La banque a également un taux promotionnel qui paie 3% pour un CD de 11 mois.

Banque nationale Huntington APY : 0,05 %

0,05 % Dépôt minimal : 1 000 $

1 000 $ Pénalité de retrait anticipé : non dévoilé La Huntington National Bank a son siège social à Columbus, Ohio. Elle propose une large gamme de CD avec des durées allant d’un mois à six ans. Cependant, les taux standards sont assez bas ; même le CD de six ans ne paie qu’un APY de 0,10 %, ce qui est une somme dérisoire pour garder votre argent bloqué pendant 72 mois. Il y a cependant un point positif pour les épargnants : son CD promotionnel de 14 mois paie 3,30 % APY.

FAQ

Pourquoi devrais-je acheter un CD d’un mois ? Si vous avez en tête un objectif d’épargne à court terme précis, un CD d’un mois peut vous aider à l’atteindre. L’autre raison d’envisager un CD d’un mois est simplement d’aider à établir une certaine discipline financière. En rendant plus difficile le retrait de votre argent, vous serez moins susceptible d’essayer d’accéder aux fonds.

Que se passe-t-il à la fin du terme de CD d’un mois ? La plupart des CD se renouvellent automatiquement, mais vous disposez d’un délai de grâce pendant lequel vous pouvez retirer les fonds avant le début d’un nouveau terme. Par exemple, à la fin du mois, vous pouvez disposer d’une fenêtre de trois jours pour décider de conserver l’argent pendant un autre mois ou de le retirer.

Quels sont les frais et pénalités associés aux CD 1 mois ? Les frais et les pénalités de retrait anticipé pour les CD d’un mois varient en fonction de votre banque ou caisse populaire. Dans la plupart des cas, vous perdrez les intérêts du mois complet si vous retirez votre dépôt avant la date d’échéance.

Puis-je perdre de l’argent en achetant un CD d’un mois ? Les CD sont couverts par une assurance de la Federal Deposit Insurance Corporation ou de la National Credit Union Administration qui protège votre investissement principal même dans le cas peu probable où la banque ou la coopérative de crédit ferait faillite dans les 30 prochains jours. La seule façon de perdre de l’argent est de retirer les fonds avant la date d’échéance.

Quelles sont les alternatives au CD 1 mois ? Les comptes d’épargne à haut rendement, les comptes du marché monétaire et les CD à plus long terme sont d’excellentes alternatives à un CD d’un mois. Vous ne serez pas pénalisé si vous devez effectuer un retrait dans les 30 premiers jours, et vous pourrez probablement trouver un taux d’intérêt plus élevé si vous magasinez. Certains des meilleurs comptes d’épargne à haut rendement paient actuellement plus de 3 % d’intérêts, une bien meilleure offre qu’un CD d’un mois. De plus, vous pouvez rechercher des CD sans pénalité. Ainsi, si vous avez besoin d’argent dans un mois, vous n’aurez pas à perdre d’intérêts.

Méthodologie

CNET examine les tarifs des CD en fonction des dernières informations APY des sites Web des émetteurs. Nous avons évalué les taux de CD de plus de 50 banques, coopératives de crédit et sociétés financières. Nous avons sélectionné les CD avec l’APY le plus élevé pour des mandats de six mois parmi les organisations que nous avons interrogées.

Les banques interrogées comprennent : Alliant Credit Union, Ally Bank, America First Credit Union, American Express National Bank, Axos Bank, Bank of America, Bank of the West, Bank5 Connect, Barclays, BMO Harris, Bread Savings, BrioDirect, Capital One, CFG Community Bank, Citizens Access, Colorado Federal Savings Bank, Connexus Credit Union, Consumers Credit Union, Discover Bank, First Internet Bank of Indiana, First Tech Federal Credit Union, FNBO Direct, GO2bank, Golden 1 Credit Union, HSBC Bank, Huntington Bank, Lake Michigan Credit Union, LendingClub Bank, Live Oak Bank, M&T Bank, Marcus by Goldman Sachs, Merrick Bank, Nationwide (par Axos), Navy Federal Credit Union, NBKC, OneUnited Bank, Pentagon Federal Credit Union, PNC, Popular Direct, PurePoint Financière, Quontic Bank, Rising Bank, Salem Five Direct, Sallie Mae Bank, Santander Bank, Synchrony Bank, TAB Bank, TD Bank, TIAA Bank, Truist Bank, US Bank, UFB Direct, Union Bank, USAA Bank, Vio Bank et Wells Fargo.