Meilleurs tampons de coton pour 2022

Il est temps d’abandonner ce vieux gant de toilette que vous utilisez à la fois pour le démaquillage et pour votre routine de soins de la peau. Commencez à prendre vos soins de la peau au sérieux et commencez à acheter des tampons de coton. Les disques de coton sont un produit de soin de la peau essentiel dans votre arsenal de beauté. Non seulement ils aident à éliminer le vernis à ongles tenace, mais les meilleurs disques de coton prennent soin de votre visage et ne sont pas trop rugueux pour votre peau. Leur travail consiste à nettoyer, à appliquer uniformément le produit et à protéger votre peau, il est donc important de choisir le bon.

Il existe une variété de facteurs pour lesquels vous devriez également passer aux tampons de coton. Lorsque mon régime de soins de la peau en était encore à ses balbutiements, je me lavais et séchais encore le visage avec des débarbouillettes. Non seulement c’était trop rugueux pour ma peau, mais mon gant de toilette ne semblait jamais pouvoir enlever complètement tout mon maquillage. En conséquence, j’ai fait éclater ma peau et j’ai créé une énorme pile de linge pour moi-même en utilisant toutes mes serviettes. Finalement, j’ai découvert l’efficacité des disques de coton, ainsi que leur simplicité et leur faible coût d’utilisation.

Que vous appliquiez du toner, que vous vous démaquilliez ou que vous enleviez du vernis à ongles, j’ai fait des recherches approfondies pour trouver les meilleurs disques de coton pour 2022 et il y en a pour tous les goûts. Le meilleur que j’ai trouvé à utiliser quotidiennement est le White Rabbit Premium Pads, bien que n’importe lequel des cotons de cette liste fasse bien l’affaire.

Amazone Ces cotons par White Rabbit sont entièrement en coton. De par leur conception, vous pouvez utiliser ces tampons pour enlever le maquillage, comme une feuille de masque facial DIY en les trempant dans le toner ou l’essence de votre choix. Avec plus de 200 tampons disponibles dans un pack, vous pouvez compter sur eux pour fournir des performances durables et une finition non pelucheuse sur votre visage.

Amazone Étant donné que Q-Tips est une marque bien connue pour ses cotons-tiges, il n’est pas surprenant que l’entreprise s’aventure également sur le marché des cotons-tiges. Ces 75 tampons sont à double face : un côté est matelassé pour l’application de toners et de produits plus épais comme la lotion, tandis que l’autre côté est plus lisse pour enlever le maquillage et le vernis à ongles.

Amazone Si vous craignez que les cotons soient trop durs pour votre peau, ces cotons Muji vous aideront à mettre et à enlever facilement les produits de beauté. Vous pouvez acheter ces cotons en paquets de deux ou simplement un, vous donnant 180 à utiliser. Le coton non blanchi rend ces tampons uniques en ce sens qu’ils n’absorbent pas beaucoup de produit, ce qui est idéal pour prolonger la durée de vie de vos produits de soin de la peau.

Amazone Quand il s’agit de vrac, parfois rien ne vaut Amazon. Ces tampons en coton d’AmazonBasics sont livrés dans un pack de six contenant 100 tampons chacun. Vous pouvez appliquer du toner, vous démaquiller et nettoyer vos ongles comme n’importe quel autre coton. Les cotons AmazonBasics sont parfaits pour les personnes qui les utilisent fréquemment et qui en ont besoin d’une grande quantité pour leurs besoins de beauté.

Amazone Avoir des tampons de coton réutilisables à portée de main est un excellent moyen d’être respectueux de l’environnement tout en vous assurant d’avoir toujours des tampons de coton à portée de main. Ces disques de coton de Greenzla sont fabriqués à partir de coton de bambou biologique et conviennent à tous les types de peau. Les tampons de coton Greenzla sont livrés dans un lot de 20 tampons réutilisables avec un sac à linge à cordon, de sorte que vous pouvez garder une trace de vos tampons de coton et les laver tous en même temps.

Amazone Bien que LastRound ne soit pas livré avec beaucoup de tampons, ils sont réutilisables et sont livrés avec un étui qui maintient le tout bien rangé. Une fois que vous les avez utilisés, vous pouvez les jeter dans la machine à laver afin qu’ils soient prêts pour votre prochaine utilisation. Ces cotons sont idéaux pour appliquer les soins de la peau et enlever le produit, mais peuvent devenir moins durables avec le temps s’ils sont fréquemment utilisés pour enlever le vernis à ongles.

Autres cotons que j’ai aimés

: Pour seulement 3$, vous obtenez 160 carrés 100% coton que vous pouvez utiliser. Ces tampons sont biodégradables et l’emballage est recyclable. De plus, ils sont durables et lisses.

: Les cotons d’Organic sont biodégradables et sans produits chimiques, ce qui les rend adaptés à tous les types de peau. Les coussinets Organyc contiennent un centre mou et ont une surface légèrement texturée sur un côté.

Comment j’ai choisi les meilleurs disques de coton

À la base, les tampons de coton sont tous les mêmes dans leur fonctionnement, mais les styles sont très différents. Certains cotons sont petits, certains sont grands et certains sont réutilisables. Dans cet esprit, je me suis assuré de rechercher trois choses : le prix, le style et la capacité de chaque coton. Le raisonnement derrière cela est que vous êtes susceptible d’acheter à nouveau des tampons de coton, donc tout sur cette liste se situe dans une fourchette de prix raisonnable. Je me concentre sur le style de tampon de coton parce que le matériau de ces tampons est le même – quelque chose doit les différencier pour répondre à un large éventail de besoins de beauté. Les disques de coton doivent également pouvoir durer longtemps. Sans suffisamment de tampons de coton, le prix pourrait ne pas valoir l’achat.

FAQ sur les tampons de coton

A quoi servent les cotons ? Les tampons de coton sont utilisés pour à peu près tout ce que vous pouvez penser à l’intérieur et à l’extérieur des besoins de beauté. Pour la beauté, vous pouvez utiliser des cotons pour enlever le vernis à ongles, appliquer des produits de soin de la peau que vous ne voulez pas mettre sur vos mains. Je dirais cependant que vous devriez éviter d’utiliser certains produits de soin de la peau sur des cotons car ils l’absorberont. Mais, vous l’utilisez absolument pour enlever tout produit de votre visage ou d’autres parties de votre corps.