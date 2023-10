Équipement de démarrage Deux capteurs de porte-fenêtre, un détecteur de mouvement, un clavier et le Sense Hub Routeur maillé Eero Wi-Fi 6, capteurs de porte-fenêtre, détecteurs de mouvement, un clavier, une sirène et des abonnements de surveillance professionnelle en option Station de base, clavier, détecteur de mouvement, quatre capteurs d’entrée, un bouton panique Contrôleur à écran tactile, trois capteurs de porte-fenêtre, un capteur de mouvement, batterie de secours et système cellulaire, cour Xfinity Home Security

Installation Pose DIY Pose DIY DIY ou professionnel Installation professionnelle