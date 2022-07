Meilleurs systèmes de sécurité à domicile pour les locataires en 2022

Systèmes de sécurité à domicile peut vous donner la tranquillité d’esprit, mais si vous louez une maison ou un appartement, il peut ne pas être possible de les installer. Un système installé par des professionnels – et certains Systèmes de bricolage avec des installations plus invasives – pourrait ne pas être réalisable compte tenu des restrictions du propriétaire ou du propriétaire. Si vous ne voulez pas percer dans les murs, jouez avec sonnette câblage ou payer pour installer un système permanent dans un appartement que vous louez, il y a beaucoup de sécurité à domicile systèmes pour vous.

Pour dresser notre liste des meilleurs systèmes de sécurité à domicile pour les locataires, nous avons testé tous les principaux systèmes de sécurité du marché, des systèmes installés par des professionnels aux systèmes de bricolage. En général, les systèmes professionnels n’ont pas beaucoup de sens pour les locataires car ils ont tendance à s’appuyer sur des installations permanentes et sont parfois accompagnés de contrats qui durent plus longtemps qu’un bail. Les meilleurs choix pour les systèmes de sécurité à domicile dans une propriété locative vont être moins cher Produits de bricolage. Voici les meilleurs systèmes pour le travail.

Lire la suite: 7 conseils de sécurité à domicile pour les habitants d’appartements

Wyze Le système de sécurité domestique de Wyze est ridiculement bon marché – même après les hausses de prix que bon nombre de ses produits ont connues au début de 2021. Le système de surveillance domestique de l’entreprise coûte 80 $ et est livré avec deux capteurs de porte/fenêtre, un détecteur de mouvement, un clavier et une station de base avec une sirène intégrée – de nombreux appareils pour un appartement. Vous pouvez également obtenir un an de suivi professionnel pour 60 $. Cela vous donnera une réduction de 50 % sur le système (ce qui arrondit le prix à 100 $). En bref, Wyze est un système solide avec un prix vraiment attrayant – et il est facilement et à moindre coût évolutif pour une variété de tailles d’appartements ou de maisons (l’ajout d’une caméra, par exemple, vous coûtera aussi peu que 30 $). Le gros bémol ? Il n’a pas de sauvegarde cellulaire, ce qui signifie que si l’alimentation ou Internet tombe en panne, vous perdez la surveillance professionnelle et les alertes à distance. Cependant, le système fonctionnera toujours localement, donc si quelqu’un entre par effraction alors que le courant est coupé, la sirène retentira toujours. Lisez notre critique.

Chris Monroe/Crumpe Ring a une tonne de bagages, mais son système de sécurité domestique en 5 pièces est une solide option de sécurité de milieu de gamme pour les locataires. Il est livré avec un capteur de porte/fenêtre, un détecteur de mouvement, un clavier, un prolongateur de portée et une station de base. Bien qu’il ne soit pas aussi performant que son système Ring Alarm Pro, de nombreux locataires n’ont pas besoin d’un nouveau routeur, encore moins d’un système Wi-Fi maillé. Ce que j’aime le plus dans cette Ring Alarm pour les locataires, cependant, c’est qu’elle fonctionne avec la Ring Peephole Cam, qui est l’une des seules sonnettes vidéo qui fonctionne avec ces judas que l’on trouve souvent dans les immeubles d’habitation. Comme Wyze, Ring n’a malheureusement pas de sauvegarde cellulaire. Lisez notre critique.

Chris Monroe/Crumpe SimpliSafe est notre système de sécurité domestique préféré pour les locataires pour plusieurs raisons : il est fiable, bon marché et n’a pas de faiblesses significatives (c’est vrai, vous avez une sauvegarde cellulaire ici, contrairement aux deux systèmes ci-dessus). Cela dit, SimpliSafe a un défaut pour les locataires en particulier : sa sonnette vidéo est uniquement filaire. Pour de nombreux locataires sans câblage de sonnette (ou sans autorisation de le manipuler), cela enlève la sonnette vidéo de la table. Si vous n’êtes pas inquiet pour la sonnette vidéo, SimpliSafe propose des forfaits fantastiques à des prix qui, bien que légèrement plus élevés que les systèmes ci-dessus, battent des concurrents directs comme Abode. Les forfaits commencent à 244 $, mais vous pouvez régulièrement les trouver en vente sur le site Web SimpliSafe pour beaucoup moins cher – au moment de la rédaction, par exemple, le forfait de base ne coûte que 171 $. Lisez notre critique.

Comparaison des systèmes de sécurité pour les locataires Nos choix Surveillance à domicile Wyze Anneau d’alarme (5 pièces) SimpliSafe (8 pièces) Prix 100 $ 160 $ 179 $ Frais de surveillance professionnelle 24h/24 et 7j/7 10 $ 20 $ 17,99 $ Matériel système 2 capteurs porte/fenêtre, 1 détecteur de mouvement, 1 clavier, 1 station de base avec sirène intégrée 1 capteur de porte/fenêtre, 1 détecteur de mouvement, 1 clavier, 1 prolongateur de portée, 1 station de base 1 station de base, 1 clavier, 4 capteurs d’entrée, 1 détecteur de mouvement, 1 bouton panique Installer Installation de bricolage Installation de bricolage Installation de bricolage Fonctionnalités supplémentaires Surveillance professionnelle 24h/24 et 7j/7, alertes à distance, prévention des fausses alarmes, pas de contrats à long terme, intégration Alexa et smart home Notifications mobiles et alertes à distance, s’intègre à Alexa et à d’autres produits Ring Sauvegarde cellulaire, service de surveillance professionnel 24h/24 et 7j/7, système personnalisable, intégrations Alexa et Google Assistant, batterie 24h/24 Note d’examen 8.4 7.5 8.5

Comment nous testons les systèmes de sécurité à domicile

Pour chaque système que nous testons, nous l’installons nous-mêmes comme vous le feriez chez vous, ou nous faisons venir un installateur pour l’installer dans le cas de systèmes professionnels comme ADT et Comcast Xfinity. Une fois installé, nous passons au moins une semaine à tester le système et toutes les fonctionnalités appareil par appareil. Notre classement accorde la priorité à la valeur, mais tient également compte de la qualité du matériel, du service et de l’expérience utilisateur générale, y compris la facilité de configuration et la fréquence des fausses alarmes. Pour des informations plus solides sur l’un des systèmes de sécurité recommandés ci-dessus, veuillez lire les critiques complètes.

Si vous souhaitez en savoir plus sur notre processus d’examen, consultez notre article détaillé sur la façon dont nous testons systèmes et services de sécurité à domicile.

FAQ sur la sécurité à domicile pour les locataires

Peut-on installer un système de sécurité dans une location ? Vous pouvez ajouter un système de sécurité domestique à votre appartement ou maison loué, mais un système de bricolage non invasif (qui ne nécessite pas de percer les murs ou les portes, ou de recâbler une sonnette, par exemple) sera souvent votre meilleur pari. De plus, les services de sécurité installés par des professionnels peuvent être assortis d’un contrat qui s’étend au-delà de la durée de votre bail, ce qui complique davantage votre prochain déménagement. Avant d’acheter un système ou de souscrire à un service, vérifiez votre contrat de location pour vous assurer que tout changement majeur, comme l’installation d’un système de sécurité domestique, est autorisé dans votre appartement ou votre maison.

Dois-je mettre une caméra de sécurité dans mon appartement ? Une caméra extérieure, à moins qu’elle ne soit réservée à des espaces privés comme votre terrasse arrière, n’est généralement pas recommandée pour les appartements car elle capturera régulièrement des images de personnes dans des espaces publics. De plus, de nombreux contrats de location ne permettent pas l’installation à l’extérieur d’appareils tels que des caméras ou des antennes paraboliques. D’autre part, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous voudrez peut-être ajouter une caméra de sécurité ou deux à l’intérieur. Les caméras domestiques intelligentes sont d’excellents moyens de surveiller les enfants d’une autre pièce ou les animaux domestiques lorsque vous n’êtes pas à la maison. Côté sécurité, une caméra peut capturer des images ou des vidéos d’intrus et vous envoyer une alerte. De plus, la présence d’une caméra de sécurité est souvent suffisante pour dissuader un cambrioleur potentiel, alors pensez à placer une caméra à un endroit où elle peut être facilement vue par les autres.

Comment sécuriser mon appartement ? L’installation d’un système de sécurité domestique qui surveille les entrées et l’intérieur de votre appartement est l’un des meilleurs moyens de sécuriser votre logement, mais vous pouvez prendre d’autres mesures. C’est une bonne idée de garder tous les objets de valeur hors de vue, en particulier des fenêtres (où quelqu’un peut les voir de l’extérieur). Le système de jumelage peut être un moyen gratuit mais inestimable d’améliorer la sécurité de votre appartement : liez-vous d’amitié avec vos voisins, communiquez toute activité suspecte et demandez-leur de garder un œil sur votre propriété pendant que vous surveillez la leur. Vous pouvez également envisager une assurance locataire pour minimiser les pertes en cas de cambriolage ou autre atteinte à la sécurité. Pour en savoir plus sur la sécurité à domicile des appartements, consultez ces conseils de sécurité à domicile pour les appartements.

Les meilleurs de CNET pour la sécurité domestique :