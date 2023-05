Meilleurs systèmes de cinéma maison de 2023

380 $ sur Amazon Système Klipsch Reference Cinema Dolby Atmos 5.1.4 Meilleur ensemble de haut-parleurs surround à moins de 500 $ Afficher plus (1 article)



Bien qu’un écran de télévision puisse être la première chose que les gens remarquent, qualité sonore est ce qui rend un home cinéma complet. Il existe de nombreuses options lorsqu’il s’agit d’acheter un système audio de cinéma maison – des récepteurs AV et des configurations multi-haut-parleurs aux configurations plus simples mais toujours puissantes. barres de son – mais nous avons ce qu’il vous faut.

Barres de son offrent beaucoup de performances dans un boîtier compact et coûtent beaucoup moins cher à mettre en place qu’un système de haut-parleurs. Vous pouvez même en choisir un avec des fonctionnalités avancées comme Dolby Atmos et la diffusion Wi-Fi. Certaines barres de son offrent une voie de mise à niveau comprenant des subwoofers et des haut-parleurs arrière en option, mais si vous voulez vraiment mélanger et assortir les haut-parleurs, un Récepteur AV est pour toi.

Les récepteurs offrent beaucoup dans la boîte et, contrairement aux barres de son, ils ont beaucoup de HDMI entrées pour accueillir différentes sources. Vous pouvez même commencer avec seulement quelques haut-parleurs stéréo – et j’ai fait ça pendant quelques années sans avoir l’impression de passer à côté. Pourtant, étant donné que vous pouvez obtenir un système Klipsch 5.1.4 complet pour moins de 500 $ vous n’avez pas vraiment besoin d’attendre.

Quelle que soit la route que vous choisissez – barres de son ou systèmes AV – il devrait y avoir quelque chose ici qui améliorera votre expérience de divertissement à domicile. Ce sont les meilleurs systèmes de cinéma maison disponibles actuellement. Nous mettrons régulièrement à jour cette liste au fur et à mesure que nous examinerons les nouveaux produits.

Quand il s’agit d’en avoir pour son argent, il n’y a pas mieux que le système de cinéma maison Roku Streambar. Ce haut-parleur offre à la fois une barre de son améliorant le dialogue et un streamer 4K intégré dans un seul package. Si vous voulez plus de basses ou de haut-parleurs surround, le système est également évolutif. Lisez notre revue Roku Streambar.

Sarah Tew / Crumpe S’il y a un domaine où nous n’avons que l’embarras du choix, ce sont les haut-parleurs stéréo abordables, et à 279 $, les Elac Debut 2.0 B6.2 offrent une excellente lecture des films et de la musique. Ils offrent une transparence qui ne ressemble à rien d’autre près du prix. Alors que les Q Acoustic 3030is sont plus équitables et ont une meilleure réponse des basses, ils coûtent également 550 $. Lisez notre revue Elac Debut 2.0 B6.2.

Ty Pendlebury/Crumpe Bien que les haut-parleurs rotatifs du Vizio Elevate soient cool, ce système n’offre pas le meilleur rapport qualité-prix dans la gamme de l’entreprise. Le Vizio M512a est une barre de son Dolby Atmos qui comprend 4K Dolby Vision, un subwoofer et des haut-parleurs à canal arrière, ce qui en fait une sorte d’hybride entre un système basé sur un récepteur et une barre de son. Il offre également une qualité sonore incroyable pour la musique et les films. Lisez notre avis sur le Vizio M512a-H6.

Ty Pendlebury/Crumpe Vous ne pourrez peut-être pas regarder de vidéo 8K pour le moment, mais cela vaut toujours la peine d’acheter un récepteur compatible 8K, surtout si vous êtes un joueur. Le TX-NR6100 est un excellent récepteur, avec une excellente qualité sonore et une suite de streaming supérieure imbattable, y compris Chromecast intégré. Lisez notre avis Onkyo TX-NR6100.