Meilleurs supports de moniteur pour PC et Mac 2023

Si vous avez troqué le bureau contre la maison au cours des deux dernières années, vous saurez l’importance d’une excellente configuration de travail à distance. Pour travailler efficacement à domicile, la plupart des gens ont besoin d’un grand bureau et d’une chaise confortable, d’un clavier et d’une souris dédiés et de plusieurs moniteurs.

Cependant, un accessoire clé est souvent négligé : un support de moniteur. Un seul morceau de bois, de verre ou de métal peut transformer votre expérience de travail à distance (ou de jeu sur PC) pour le mieux, en élevant votre ou vos moniteurs à une hauteur plus ergonomique pour les appels vidéo. Sans avoir à vous pencher ou à lever les yeux, cela devrait également améliorer votre posture.

Il existe de nombreuses options intéressantes, mais nous avons eu la chance de passer en revue certaines des meilleures. Voici nos sélections des meilleurs supports de moniteur que vous pouvez acheter. Tous les éléments suivants sont compatibles avec Windows et Mac.

Il existe de nombreux autres supports de moniteur PC bon marché. Il existe de nombreux supports de moniteur sur Amazon US et Amazon UKainsi que chez Walmart et Target, en bois, en verre ou en métal, et pouvant accueillir un ou deux présentoirs. Certains peuvent prendre plus d’un affichage. D’autres ont des fonctionnalités supplémentaires, vous vous demanderez bientôt comment vous avez vécu sans eux.

Pendant que vous attendez un support professionnel parmi les options ci-dessous, essayez d’utiliser une boîte à chaussures robuste et lestée, qui est généralement beaucoup plus stable qu’une pile de livres bancaux, bien qu’un PC ou un iMac tout-en-un lourd puisse être trop lourd. .

Présentoir réglable en hauteur Amazon Basics – Meilleur support économique Avantages Peu coûteux

Réglable en hauteur Le support d’écran réglable terne mais certainement peu coûteux d’Amazon est votre option de base d’un bon rapport qualité-prix. Ce support de moniteur a de larges pieds empilables de style colonne avec des pieds antidérapants, de sorte que vous pouvez choisir la hauteur parfaite (de 4 à 8 pouces) pour vous. Ce n’est pas joli, mais il y a 11 pouces d’espace de stockage en dessous pour les ordinateurs portables, les claviers et les consoles de jeux, ou peut-être ce paquet essentiel de biscuits. Et votre cou vous remerciera très rapidement. Il peut gérer des moniteurs ou des ordinateurs pesant jusqu’à 10 kg (22 lb). Moyeu de support de moniteur en aluminium Satechi Le hub de support de moniteur en aluminium Satechi Type-C a été créé pour l’iMac d’Apple (il est construit à partir d’un aluminium similaire et d’une esthétique de conception Apple agréablement minimale), mais il fonctionnera avec à peu près n’importe quel moniteur, PC tout-en-un ou écran. Il fait un bon travail en élevant l’écran à une hauteur où je ne le regarde pas et en endommageant les muscles et les vertèbres de mon cou. Pourtant, c’est plus qu’un simple support de moniteur, car sa face avant est hérissée de ports USB (trois USB-A et un USB-C) ainsi que de lecteurs de cartes SD et d’une prise audio. Branchez-le simplement à l’arrière de votre PC ou Mac avec le câble intégré soigneusement dissimulé (USB-A ou USB-C). Utilisez les lecteurs de carte SD pour créer des sauvegardes peu coûteuses et ultra-rapides, et n’aurez plus jamais à chercher à l’arrière de votre ordinateur pour trouver le port USB de rechange. Support de table pour ordinateur portable PWR+ réglable Le support de table portable pour ordinateur portable PWR+ est super polyvalent et réglable pour fonctionner comme support d’ordinateur portable ou de moniteur, ou tout ce dont vous avez besoin d’une surface plane ou inclinée pour, par exemple, un plateau de petit-déjeuner pour votre lit. Il y a des ventilateurs de refroidissement sur la base, que vous pouvez même alimenter via un chargeur USB – un câble est inclus. Aucun assemblage n’est requis, à l’exception d’un support plus petit en option qui peut être connecté sur le côté, que je n’ai toujours pas trouvé comment le fixer. Il faut quelques essais pour comprendre comment incliner les jambes, mais c’est assez facile quand on y arrive. Tout se fait avec des boutons au point de réglage de chaque jambe. Dès que vous voyez sa polyvalence et sa robustesse, vous pouvez imaginer toutes sortes d’utilisations, mais en tant que support de moniteur ou d’ordinateur portable, il fonctionne très bien et libère de l’espace en dessous pour le clavier et la souris lorsqu’il n’est pas utilisé. Il est pliable et pèse environ 1,8 kg. Convertisseur de bureau debout Flexispot M7 AlcoveRiser Si vous avez envie d’un bureau debout mais que vous ne voulez pas les frais d’un bureau électrique ou la peine de devoir vous débarrasser de votre bureau existant, un convertisseur de bureau debout ou une colonne montante de moniteur vous donne la possibilité d’élever votre écran et votre clavier à un niveau plus ergonomique. hauteur, ou changez votre humble table statique en un bureau debout. C’est bien plus qu’un simple support de moniteur, et vous permettra de vous lever de votre siège et de vous tenir debout en un rien de temps. Lorsque vous souhaitez vous rasseoir, appuyez simplement sur la poignée pour ramener le convertisseur en position basse. Contrairement à un bureau entièrement debout, un convertisseur de bureau tel que le M7 AlcoveRiser de Flexispot nécessite très peu de construction. Il n’a pas besoin d’alimentation externe car il dispose d’un système de levage pneumatique fluide et facile à utiliser via une poignée latérale. Il est assez massif, cependant, à 88 cm sur 59 cm (35 x 23,2 pouces), et occupera probablement une grande partie de votre espace de bureau disponible. La surface peut contenir deux petits écrans ou un grand écran, avec un peu d’espace pour vos essentiels de bureau – stylos, papier et une tasse de café – qui seraient autrement un pied ou plus bas sur la table ou le bureau. Une découpe de bureau en forme de U sur le plateau de clavier amovible vous permettra de placer jusqu’à un ordinateur portable de 17 pouces, attaché à l’écran externe supérieur, ou simplement à votre clavier. Douze colonne montante de la courbe sud Avantages Rangement sous pied et étagère

Choix de couleurs Le Twelve South Curve Riser, disponible en noir ou en blanc, est un beau support de moniteur en aluminium noir qui surélève l’écran et comprend une étagère pouvant contenir facilement un concentrateur, un lecteur ou un autre appareil. Il s’adapte aux bases d’écran jusqu’à 25,5 cm (10 pouces) de large et 24,5 cm (9,6 pouces) de profondeur, et convient mieux aux bases d’écran rondes ou carrées, mais pas aux larges supports en forme d’arc qui ont tendance à être trop larges. L’étagère intégrée permet d’installer un appareil de 4,45 cm de haut, 24,5 cm de profondeur et 25,5 cm de large. Ce n’est pas un support d’écran d’ordinateur bon marché, mais vous payez pour l’aspect solide et l’étagère pratique, et il est beaucoup plus beau que la plupart des supports en plastique que vous trouverez en ligne. Support de moniteur de bureau en métal Simple Houseware Ce support de moniteur en métal simple est robuste et dispose d’un tiroir de rangement coulissant pratique en dessous, sous lequel un clavier peut glisser lorsque vous ne l’utilisez pas. Il y a quatre autres poches de rangement latérales, avec deux compartiments de chaque côté pour votre tablette, téléphone, calculatrice, stylos et autres fournitures de bureau. Support de moniteur de bureau en bois Simple Houseware Avantages Beaucoup de rangement

Choix de finitions Les inconvénients Certains modèles ne sont pas disponibles en dehors des États-Unis Il s’agit vraiment d’un rangement de bureau, non seulement élevant votre écran à une hauteur plus ergonomique, mais comprenant de nombreux tiroirs de rangement (dont un avec des séparateurs réglables) et une étagère pour cacher votre clavier et votre souris. Il y a même un emplacement pour votre téléphone et/ou votre tablette. Aux États-Unis, il existe une gamme décente de finitions en bois, mais ce n’est que du noir dans d’autres territoires. Support de moniteur Kensington Plus Un autre support de base qui comporte peu de fonctionnalités est le Kensington SmartFit Monitor Stand Plus, qui coûte plus cher que le support AmazonBasics mais qui a l’air un peu mieux. Il est beaucoup plus sûr qu’une pile de livres et est réglable avec trois réglages de hauteur (3 à 6 pouces). La conception de la plate-forme large s’adapte à n’importe quel moniteur jusqu’à 24 pouces et peut supporter jusqu’à 36 kg (80 lb). Il y a un peu moins de 30 cm de hauteur sous le support pour ranger un clavier, une souris, etc. Cela semble un peu cher pour ce que c’est, mais cela vous aidera à éviter les douleurs au cou, et cela vaut probablement de l’argent.

Pourquoi avez-vous besoin d’un support d’écran

Douleur dans le cou? Vous avez le dos raide lorsque vous vous levez de votre bureau ? Il est probable que l’écran de votre ordinateur ne soit pas à la bonne hauteur et que vous endommagez vos vertèbres pendant des heures chaque jour.

L’inclinaison à long terme de la tête peut entraîner une luxation cervicale et une sténose vertébrale. Cela peut comprimer les vaisseaux sanguins et déplacer les nerfs, ce qui peut couper l’apport sanguin au cerveau, provoquant des étourdissements ainsi qu’un mal de cou et un engourdissement du coude.

Maux de tête, insomnie, raideur de la nuque, étourdissements soudains ou faiblesse dans les bras, tout peut être causé par la façon dont vous vous asseyez à votre bureau et regardez votre écran d’ordinateur. Un support de moniteur est la première étape pour résoudre ces symptômes.

Votre moniteur doit être à une hauteur confortable qui ne vous oblige pas à lever la tête pour le voir ou à plier le cou pour le voir. Vos yeux doivent être alignés avec l’écran à environ 2 à 3 pouces sous le haut du moniteur.

Même un léger soulèvement soulagera les muscles de votre cou d’une certaine tension.

Vous pouvez simplement mettre votre écran sur une pile de livres, mais à quel point cela semble-t-il stable ? Vous ne voulez pas qu’un écran, et certainement pas un iMac ou un PC tout-en-un, ne tombe sur votre clavier ou à l’arrière du bureau.

La fatigue du cou n’est pas une question de rire et il est difficile de s’en remettre si vous ne la traitez pas rapidement, alors prenons cela au sérieux.

Pensez également à votre apparence lors des appels vidéo. Ne demandez pas aux autres de regarder vos narines si votre webcam est trop basse. Essayez d’avoir votre appareil photo au même niveau que vos yeux, si possible, afin d’être au même niveau que votre spectateur.

Ces supports fonctionneront également avec les ordinateurs portables, mais nous avons également rassemblé nos meilleurs supports pour ordinateurs portables.