Meilleurs suppléments d’immunité pour l’hiver 2022

Le meilleur moment de l’année approche, mais la saison du rhume et de la grippe aussi. Vous constaterez peut-être que vous avez plus que jamais besoin de rester en bonne santé. Avec toute l’agitation, il n’y a tout simplement pas assez de temps pour se remettre d’un mauvais rhume ou de la grippe. Heureusement, il existe des moyens de se protéger cet hiver. En plus de vous faire vacciner contre la grippe, de dormir suffisamment et de vous laver les mains souvent, vous pouvez prendre des suppléments pour renforcer votre système immunitaire.

Boostez votre immunité avec ces suppléments.

Quelles vitamines sont bonnes pour l’immunité?

Lorsque vous choisissez le meilleur supplément de multivitamines ou d’immunité, faites attention aux vitamines et aux nutriments qui sont inclus sur l’étiquette. Les meilleures vitamines, minéraux et herbes pour l’immunité comprennent :

Les suppléments suivants contiennent de grandes quantités des vitamines immunitaires ci-dessus.

Amazone Dosage: 2 gélules, prises quotidiennement avec un repas Nature’s Bounty existe depuis plus de 50 ans et est une marque qui apparaît constamment sur nos meilleures listes de vitamines. Ses produits sont tous sans OGM et ne contiennent ni colorants, ni arômes artificiels, ni sucre, ni amidon, ni lait, ni lactose, ni soja, ni gluten, ni levure, ni sodium, ni poisson. Deux gélules de ses suppléments Immune 24 Hour Plus contiennent 750 mg de vitamine A, 1 000 mg de vitamine C, 15 mcg de vitamine D, 2 mg de vitamine B6, 666 mcg de folate, 6 mcg de vitamine B12, 600 mcg de biotine, 10 mg d’acide pantothénique, 25 mg de magnésium, 15 mg de zinc, 17 mg de sureau, 16,5 mg d’échinacée et 16,6 d’astragale. Les autres ingrédients comprennent l’huile de son de riz, la gélatine, la glycérine végétale et 2 % ou moins de poudre de caroube (couleur), la couleur caramel naturel, la lécithine de tournesol et la cire d’abeille jaune. Ces suppléments reposent sur le soutien immunitaire de Ester-C, une version de la vitamine C qui dure jusqu’à 24 heures dans le corps. Ses fortes doses de vitamine A, de zinc et de vitamines B soutiennent également la fonction immunitaire. Prendre deux gélules par jour, de préférence avec un repas. Une bouteille durera environ 25 jours. Avantages: Contient de la vitamine C qui restera dans vos globules blancs jusqu’à 24 heures

Emballé avec 13 vitamines, minéraux et suppléments à base de plantes Les inconvénients: Non végétalien, contient de la cire d’abeille jaune et de la gélatine

Une bouteille ne dure que 25 jours Vous recevez des alertes de prix pour Nature’s Bounty Immune 24 Hour +, la seule vitamine C avec un soutien immunitaire 24 heures de Ester C, gélules à libération rapide, 50 unités

La boutique de vitamines Dosage: 2 gélules, par jour avec un repas Le Vitamin Shoppe possède des magasins physiques à travers le pays, ainsi qu’une boutique en ligne. Le nom de marque familier propose quelques suppléments d’immunité, et nous avons inclus les deux meilleurs sur cette liste. Une portion de ses Immune Essentials contient 1 000 mg de vitamine C, 50 mcg de vitamine D3, 50 mg de zinc et 250 mg d’extrait de sureau. Les autres ingrédients comprennent l’hypromellose (capsule), la farine de riz, le stéarate de magnésium et le dioxyde de silicium. Les gélules sont exemptes de gluten, de produits laitiers, de soja, de noix, de sucre, de sel et de conservateurs. L’extrait de sureau peut soutenir un système immunitaire sain pendant la saison du rhume et de la grippe. Prendre deux gélules par jour, de préférence avec un repas. Une bouteille durera environ 30 jours. Avantages: Ne contient aucun sucre

Haute puissance de vitamine C, de vitamine D3 et de zinc Les inconvénients: Ne contient que trois vitamines et un supplément à base de plantes

Une bouteille ne durera que 30 jours

La boutique de vitamines Dosage: 2 gommes, par jour avec un repas Mes vitamines préférées sur cette liste sont les suppléments gommeux de The Vitamin Shoppe. Personnellement, je les prends tous les jours, en raison de leur forte puissance de sureau. En plus de cela, ils sont délicieux. Deux gommes de sureau contiennent 70 mg de vitamine C, 400 mg d’extrait d’échinacée, 200 mg d’extrait de sureau et 100 mg d’extrait de propolis. Les autres ingrédients comprennent le sucre, le sirop de glucose (sirop de tapioca), l’eau, la pectine d’agrumes, l’acide citrique, le citrate de sodium, l’arôme naturel de framboise et l’extrait de carotte noire pour la couleur. Les gommes sont exemptes de gluten, de produits laitiers, de soja, de noix, de gélatine, de colorants synthétiques et de colorants artificiels. En plus de la vitamine C et du sureau, les suppléments contiennent propolis extrait, qui peut être utilisé comme anti-inflammatoire. Échinacée l’extrait soutient également un système immunitaire sain. Prenez deux gommes par jour, de préférence avec un repas. Une bouteille durera environ 60 jours. Avantages: La saveur de framboise a un goût incroyable

Vous durera environ 60 jours Les inconvénients: Chaque portion contient 4 grammes de sucre

Le goût sucré n’est pas pour tout le monde

Amazone Dosage: 1 à 2 gommes Olly est vendu à Cible, SVC, Walgreens et Amazone. Les produits de l’entreprise sont également certifiés par le Fondation nationale de l’assainissement, qui garantit que les produits répondent à des normes strictes de sécurité sanitaire. Olly est également certifiée B-Corporation, ce qui signifie que l’entreprise est transparente en matière de performance environnementale (comme sa gestion des déchets) et de performance sociale (comme les avantages sociaux). Selon la taille de la portion, les suppléments Olly’s Kids Immunity contiennent 15 à 30 mg de vitamine C, 2,5 à 5 mcg de vitamine D, 1,5 à 3 mcg de zinc, 50 à 100 mg d’extrait de cerise acérola (une riche source de vitamine C) , 35 à 70 mg de Bêta-glucane de levure de boulanger Wellmune (un nutriment recherché et cultivé en laboratoire avec de multiples avantages pour la santé) et 12,5 à 25 mg de poudre de jus de sureau. Les gommes sont sans gluten et fabriquées avec des colorants naturels et sans arômes artificiels. Les autres ingrédients comprennent le sirop de glucose, le sucre de betterave, l’eau, la gélatine, l’acide citrique, l’arôme naturel, la pectine, les colorants (du jus de patate douce, de pomme, de radis, de cerise, de carotte et d’aronia) et l’acide lactique. Olly recommande aux enfants de 2 à 4 ans de mâcher un bonbon par jour. Les personnes âgées de 5 ans et plus peuvent mâcher deux gommes par jour. Consultez votre médecin avant de donner des suppléments à vos enfants. Une bouteille durera de 25 à 50 jours si elle est prise quotidiennement. Avantages: Facile à mâcher pour les enfants

Bon goût qui plaira aux enfants Les inconvénients: Recommander de consulter un médecin avant de donner des vitamines aux enfants

Facile pour les enfants de confondre les vitamines gommeuses avec des bonbons Vous recevez des alertes de prix pour OLLY Kids Immunity Gummy, Immune Support, Wellmune, Elderberry, Vitamin C, Zinc, Kids Chewable Supplement, Cherry – 50 Count

Amazone Liquid IV a gagné en popularité au cours des deux dernières années. La renommée de l’entreprise réside dans son Technologie de transport cellulaire, qui combine sodium, glucose, potassium et eau. Ce système de distribution permet au corps d’absorber plus facilement l’eau et d’autres nutriments directement dans la circulation sanguine. Le mélange Hydration Multiplier Plus de Liquid IV inclut désormais un soutien immunitaire supplémentaire. Un stick contient 45 calories, 500 mg de sodium, 11 g de glucides, 10 g de sucre, 370 mg de potassium, 504 mg de vitamine C, 24,4 mg de niacine, 2,5 mg de vitamine B6, 7,8 mcg de vitamine B12, 11,5 mg d’acide pantothénique et 10,5 mg de zinc. Les autres ingrédients comprennent des arômes naturels et de l’extrait de feuille de stévia. En plus de l’hydratation et du soutien immunitaire, les vitamines B du Liquid IV fourniront également de l’énergie à votre corps. Choisissez entre la saveur de mandarine et de baies sauvages. Dissoudre un bâton de mélange dans deux tasses (16 onces) d’eau. Un paquet contient 14 sticks de mélange pour boisson. Avantages: Existe en deux délicieuses saveurs : mandarine et baies sauvages

Hydratation plus rapide que l’eau seule Les inconvénients: Le plus cher de cette liste

Un stick contient 10 g de sucre Vous recevez des alertes de prix pour Liquid IV Hydratation Multiplier + Immune Support, Easy Open Packets, Fresh Tangerine Flavor | 14 Bâtons

FAQ sur les suppléments d’immunité pour l’hiver

Comment puis-je booster mon système immunitaire rapidement et naturellement ? Selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophesles meilleurs moyens de renforcer naturellement votre système immunitaire sont de bien manger et de maintenir une alimentation équilibrée, de pratiquer une activité physique, de maintenir un poids santé, de dormir suffisamment et de ne pas fumer ni boire trop d’alcool.

Qu’est-ce qui cause une faible immunité? Si tu as faible immunité, cela est souvent dû à certaines maladies ou troubles génétiques. De plus, cela peut être causé par une mauvaise alimentation. Elle peut aussi être causée par certains médicaments comme la chimiothérapie.

Comment savoir si votre système immunitaire est faible ? Si vous contractez fréquemment des rhumes ou des infections telles que l’œil rose, les infections des sinus, le muguet ou les infections à levures, vous pourriez avoir un système immunitaire faible. Parlez à votre médecin si vous avez du mal à vous remettre d’infections simples ou de virus.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.