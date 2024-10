Meilleurs streamers de défense de la semaine 7 de Fantasy Football (D/ST) : Bills DST et Browns DST semblent rester au chaud

Bien qu’ils aient été titulaires dans seulement 7 % des ligues, les Lions de Détroit ont réalisé la meilleure performance défensive lors de l’action de dimanche lors de la semaine 6, marquant 20 points dans une grosse victoire via cinq revirements, quatre sacs et seulement neuf points accordés.

Nos choix de streamers étaient cependant représentés dans le top trois, puisque Houston a marqué 15 points lors d’une victoire contre la Nouvelle-Angleterre. Les Chargers, l’une des options de streaming les plus populaires de la semaine, ont marqué huit points contre Denver, et les Eagles ont terminé avec seulement six points lors d’une victoire contre Cleveland.

La semaine 7 apporte plus de semaines de congé et quelques affrontements de poids lourds qui font baisser la valeur de certaines défenses de haut rang.

Jetons un coup d’œil aux meilleurs streamers de défense de football Fantasy (D/ST) pour la semaine 7.

ÉQUIPES À ÉVITER EN SEMAINE 7

AU REVOIR LES SEMAINES

Les Cowboys (52 % inscrits) et les Bears (63 %) sont les deux équipes qui seront inactives au cours de la semaine 7. Dallas a été une déception au début de la saison et a un défi à relever avec des matchs contre San Francisco, Atlanta. , Philadelphie, Houston et Washington, c’est donc le bon moment pour rompre les liens avec eux. Ils n’auront probablement pas beaucoup de valeur avant la semaine 13 au plus tôt.

Les Bears, cependant, font partie du top cinq des défenses fantastiques et ont un calendrier mitigé à la sortie de leur congé, se rendant chez les Commanders avant d’affronter l’Arizona et la Nouvelle-Angleterre. Ils valent probablement la peine d’être cachés pendant une semaine ou deux si possible.

BASÉ SUR LE MATCHUP

Buccaneers de Tampa Bay (57 % inscrits) : Les Bucs sont en meilleure santé et viennent de réaliser une performance de 19 points contre les Saints, mais ils affronteront lundi soir une équipe de Baltimore qui cède moins de 2 points fantastiques par match aux défenses adverses.

49ers de San Francisco (97 %) : Les Niners ont été l’une des meilleures unités de la ligue à des fins fantastiques et sont sans surprise détenues dans presque toutes les ligues, mais les managers Fantasy ont des décisions imminentes avec des affrontements contre Kansas City et Dallas avant un laissez-passer lors de la semaine 9.

FANTASY FOOTBALL WEEK 7 STEAMERS DE DÉFENSE (DST)

BUFFALO BILLS DST (49 % INSCRIPTION SUR SLEEPER)

contre les Titans du Tennessee | 13h00

Les Bills se retrouvent juste en dessous de notre seuil de propriété de 50 % pour être un streamer, et j’ai le sentiment qu’ils seront bien au-dessus de 50 % une fois que les dérogations de la semaine 7 seront claires.

Buffalo n’a pas été dominant défensivement pour commencer l’année, classé 15e au classement Fantasy avec 13 sacs et neuf retraits, mais marquer 32 points en deux semaines contre Miami et Jacksonville montre qu’ils peuvent battre les mauvaises infractions. Et les Titans 2024 correspondent définitivement à cette description.

Classement et efficacité QB 2024 (EPA/play), min 100 dropbacks – Daniels 1er EPA, 5e année

– Flacco ?

– Niveau Nord Love/Goff/Darnold/Williams NFC

– Mahomes sous-produit étrangement par rapport au classement pic.twitter.com/o7Z63W74FO -Kevin Cole (@KevinCole___) 14 octobre 2024

Les Titans ont cédé plus de 11 points par match aux défenses adverses, la marque la plus élevée de la ligue, grâce à 16 sacs accordés et dix revirements, dont sept de Will Lévis. Les Titans ont adopté une approche offensive plus conservatrice pendant leur semaine de congé, et même si cela s’est soldé par un match serré, Lévis a terminé avec seulement 95 verges et a quand même lancé un INT.

Tony Pollard a commencé à montrer des signes de vie récemment, il y a donc une chance qu’il puisse exploiter une défense précipitée des Bills qui a été inférieure à la moyenne, mais je serai moins préoccupé par cela si Buffalo obtient Ed Olivier de retour pour ce match. Quoi qu’il en soit, les Titans ont été une cible lucrative pour le streaming D/ST, et je pense que cela continue cette semaine.

BROWNS DE CLEVELAND DST (49%)

contre Bengals de Cincinnati | 13h00

J’ai été surpris de voir le taux de propriété de Cleveland retomber dans le territoire des streamers. Oui, l’offensive est une véritable poubelle et s’aggrave chaque semaine, mais la défense a réussi à les maintenir dans les matchs, la plupart de leurs défaites étant inférieures à un touché malgré leurs malheurs offensifs.

Les Browns ont réussi à figurer parmi les dix meilleures défenses fantastiques jusqu’à présent avec seulement cinq revirements, grâce à un solide total de sacs (15) et à ne pas accorder trop de points. Ils cèdent moins de 200 verges par match dans les airs et ont des gars comme Myles Garrett et Za’Darius Smith cela peut exercer une pression soutenue sur QB si on en donne l’occasion.

Les Giants limogés Joe Burrow quatre fois dimanche soir, exploitant une ligne offensive que PFF avait classée 24e au début de la semaine – et ils n’avaient même pas Kayvon Thibodeaux sur le terrain. Myles Garrett devrait avoir de nombreuses occasions de faire pression sur Burrow et d’ajouter à son total de sacs ou de forcer des lancers errants.

Le secondaire de Cleveland aura les mains pleines avec Ja’Marr Chase et T-shirt Higginsmais s’ils peuvent garder ces deux armes relativement sous contrôle, Cincy n’a pas beaucoup d’autres meneurs de jeu vers qui se tourner.

SAINTS DE LA NOUVELLE-ORLÉANS (15%)

contre les Broncos de Denver | TNF

Après un début de saison brûlant, la Nouvelle-Orléans a perdu quatre matchs de suite et continue de se retrouver sans Derek Carr. Du côté positif, la défense a été solide, marquant neuf points fantastiques par match avec sept revirements au cours de la séquence de quatre défaites consécutives.

Les Saints resteront désormais à la maison pour un combat jeudi soir contre les Broncos de Denver. Les Broncos se situent au milieu de la ligue avec 6,5 points par match accordés aux défenses adverses, comme Bo Nix a parfois été négligent avec le ballon, mais n’a pas été souvent limogé. Denver a récolté 16 points contre une bonne défense des Chargers la semaine dernière, mais ils ont tous marqué au quatrième quart après trois premières périodes sans but qui ont conduit à une avance de 23-0 à Los Angeles.

Javonte Williams n’a toujours pas trouvé son rythme dans le jeu de course, et personne d’autre sous le maillot des Broncos ne prend sa place. Nix a relativement bien joué pour une recrue, mais il aura besoin d’un semblant d’attaque précipitée pour soulager la pression.

La Nouvelle-Orléans vient de réaliser trois interceptions contre Tampa Bay la semaine dernière et pourrait être en position pour une performance similaire lors de la semaine 7, face à un QB recrue dans un environnement hostile sur une courte semaine.

MENTIONS HONORABLES

Emballeurs de Green Bay (49 %) : Il était difficile de ne pas inclure Green Bay comme choix principal cette semaine, mais Houston est un match difficile. Pourtant, Green Bay est brûlant et suivra ce match avec un voyage à Jacksonville.

Lions de Détroit (12%) : Fraîchement sortis d’une performance de 20 points lors d’une victoire dominante contre Dallas, les Lions restent sur la route pour affronter les Vikings.

Rams de Los Angeles (2%) : La dernière fois que nous avons vu les Rams, ils marquaient un touché défensif pour terminer avec 11 points contre Green Bay. Ils accueilleront les Raiders en difficulté au cours de la semaine 7.