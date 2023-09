Meilleurs signes de fans de « Big Noon Kickoff » du Colorado-TCU

Les signes que de nombreux fans de TCU ont apportés à l’émission d’avant-match « Big Noon Kickoff » de samedi à Fort Worth n’ont pas bien vieilli.

Le n°17 ​​TCU a été contrarié par le Colorado, 45-42, lors d’une première victoire passionnante pour Deion Sanders lors de son premier match en tant qu’entraîneur-chef. Avant le match, de nombreux fans des Horned Frogs visaient les Buffaloes avec leurs pancartes, Coach Prime étant la cible principale.

Plusieurs des principaux panneaux présentés dans « Big Noon Kickoff » se sont moqués du mauvais bilan de Sanders et du Colorado la saison dernière. Quelques autres signes ont également taquiné son fils, Shedeur Sanders.

Mais le quart-arrière du Colorado a eu le dernier mot samedi. Shedeur Sanders a lancé un total étonnant de 510 verges et quatre touchés lors de son premier match au niveau FBS, ruinant à peu près tous les signes apportés par les fans de TCU au « Big Noon Kickoff » de samedi.

Jetons un coup d’œil à certains des meilleurs signes que les fans ont apportés au spectacle de samedi juste à l’extérieur du stade Amon G. Carter.

