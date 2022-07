Meilleurs shampooings secs pour 2022

Si je ne pouvais garder qu’un seul produit capillaire dans ma collection, ce serait le shampoing sec. Les jours où tu n’as pas envie douche et sécher vos cheveux (pas de jugement), le shampoing sec est pratique. Le lavage et le coiffage des cheveux sont un processus qui prend du temps, c’est à ce moment-là que le shampooing sec peut faire gagner du temps et sauver la journée.

Si vous recherchez certains des meilleurs shampooings secs, la liste ci-dessous contient des produits approuvés par des coiffeurs experts, et certains sont les produits les mieux notés sur Amazon et des sites similaires. Il existe différents types formulés pour les cheveux foncés, les cheveux gras, les cheveux fins et plus encore, donc quel que soit votre type de cheveux, vous pouvez trouver le meilleur shampooing sec pour travailler avec vos mèches.

Continuez à lire ci-dessous pour obtenir des conseils sur la façon de tirer le meilleur parti de votre shampooing sec et de trouver les produits les plus performants sur le marché.

Amazon/Bumble et Bumble Si vos cheveux sont plutôt gras, les stylistes recommandent un shampooing sec en poudre plutôt qu’un spray, comme celui-ci de Bumble and Bumble. Un autre avantage du shampoing en poudre est qu’il est facile à transporter (puisque vous ne serez pas limité par la règle sans aérosol ou limité par les liquides lorsque vous voyagez en avion). Cette poudre utilise un mélange d’argile, de silice, d’amidons et de farine d’avoine pour aider à absorber l’huile et aider à créer plus de volume pour vos cheveux. Il est également parfumé – donc si vous n’aimez pas le parfum, gardez cela à l’esprit et recherchez une poudre non parfumée.

Amazone/Oribe Si vous avez les cheveux normaux ou secs, le célèbre styliste Ryan Trygstad recommande un spray de texture en aérosol. Oribe Dry Texture Spray est l’un de ses favoris, “pour créer de la vie et de la texture à la racine. C’est le meilleur pour les cheveux” vécus “du deuxième/troisième jour. Cela absorbera l’huile à la racine mais pas poudre », dit-il. Non seulement les coiffeurs comme Trygstad recommandent ce spray Oribe, mais c’est un best-seller et un produit de premier ordre sur Amazon.

Amazon/Bâtiste Très majoritairement l’un des shampooings secs les mieux notés sur Amazon, le shampooing sec Batiste est facile sur le portefeuille à un peu plus de 9 $ la bouteille. De plus, il a plus de 14 000 avis et une note presque parfaite de 4,5 étoiles. Si vous n’aimez pas le parfum original, la marque propose une tonne de variations de parfums amusantes.

Preuve vivante/Amazon Certains shampooings secs ne résistent pas aux cheveux en sueur, mais Living Proof promet que leur produit peut vraiment nettoyer les cheveux en sueur (ou du moins aussi près que possible sans un vrai shampooing). Si vous ne croyez pas la société sur parole, essayez de lire les innombrables critiques élogieuses sur plusieurs sites, y compris Amazon. Living Proof dit utiliser une technologie spéciale de nettoyage à triple action pour obtenir un “vrai nettoyage” sans eau. La technologie Healthy Hair Molecule vous aide à éliminer la poudre une fois qu’elle a absorbé l’huile/la sueur. Ensuite, vos cheveux sont infusés avec des neutralisants d’odeurs et un parfum à libération prolongée afin que vos cheveux gardent une odeur fraîche au fil du temps.

R+Co L’un des effets moins importants de l’utilisation d’un shampoing sec est le résidu blanc ou le fini poudreux qu’il peut laisser. Plus vos cheveux sont foncés, plus il est difficile d’éliminer les traces de poudre et de résidus qui crient “J’ai utilisé du shampoing sec aujourd’hui !” Pour cette raison, Trygstad recommande Brume de shampoing sec spiritualisé R+Co. “C’est mon premier choix pour quelqu’un qui a les cheveux fins ou quelqu’un qui ne veut pas voir de résidus blancs. Ce produit sèche proprement et a l’apparence d’un brushing frais”, déclare Trygstad.

Kevin Murphy/Walmart “En tant que styliste de session Kevin Murphy, je suis amoureux de Cheveux frais et Doo.Over comme shampoings secs pour mes invités. Fresh.Hair est le spray parfait qui ajoute une brillance massive sans l’aspect gras pour une belle finition lisse pour les cheveux moyens à épais. Doo.Over a une tenue moyenne pour un volume maximal qui aide vraiment les invités aux cheveux plus fins qui se sentent mous après le deuxième jour », explique la styliste. Abdallahiqui crie qu’elle est affiliée aux produits Kevin Murphy.

Quel est le meilleur shampoing sec pour vos cheveux ?

Il existe plusieurs types de shampoings secs. Les sprays aérosols sont courants, mais il existe aussi des poudres, des sprays texturants, des brumes et des shampoings moussants, entre autres.

Le type de shampoing sec que vous devriez utiliser dépend en fin de compte de deux facteurs : votre type de cheveux (fins, gras, épais, etc.) et votre style préféré. D’après le coiffeur Élise Abdollahistyliste chez Salon de ZEN, si votre principale préoccupation est le volume, alors un shampoing sec en poudre vous conviendra le mieux. “Si vous recherchez plus de volume, la poudre de microfibres est la solution. Elle est généralement tapotée sur le cuir chevelu et frottée et a une certaine tenue qui peut créer un faux effet taquin”, explique Abdollahi.

Ryan Trygstad, co-fondateur de Marc Ryan Salon et styliste de célébrités, recommande également le shampoing sec en poudre pour les personnes aux cheveux gras. “C’est le meilleur produit pour quelqu’un qui a les cheveux gras ou qui veut prolonger son brushing de plusieurs jours”, dit-il.

“Si votre look est plus lisse et élégant, un shampooing sec qui se vaporise sur les racines est un excellent produit pour vous. Il existe également de nombreux shampooings secs pigmentés pour que les brunes et les personnes aux cheveux foncés puissent vaporiser sans cette poudre claire ou blanche. montrant », dit Abdollahi.

Conseils de coiffeur pour l’utilisation du shampoing sec

Tout le monde peut vaporiser du shampoing sec, se brosser les dents et y aller – mais il existe en fait quelques astuces dans la boîte à outils des coiffeurs pour maximiser votre produit de shampoing sec ou l’utiliser de manière stratégique pour le coiffage. Abdollahi adore utiliser du shampoing sec sur des cheveux propres et secs (oui, propres) pour aider les racines, préparer le cuir chevelu et prévenir le sébum et les odeurs.

“Quand mes cheveux et mon cuir chevelu sont parfaitement propres, c’est le moment idéal pour préparer mon cuir chevelu à l’huile qui est produite [in] les prochains jours à venir. Le shampoing sec crée une barrière qui absorbe l’huile avant qu’elle ne devienne incontrôlable”, dit-elle.

En général, Abdollahi recommande également de pulvériser le produit à environ 8 à 10 pouces de votre cuir chevelu pour éviter une forte accumulation et le répartir uniformément dans vos cheveux. En outre, elle met en garde contre la pulvérisation de shampoing sec sur les cheveux en sueur immédiatement après une séance d’entraînement. “Après une séance d’entraînement, assurez-vous que vos cheveux sont secs avant de mettre le produit afin de ne pas avoir de masse pâteuse là où la sueur n’a pas séché”, dit-elle.

Trygstad fait écho à Abdollahi, avertissant les clients de ne pas abuser du shampoing sec. “Soyez conscient du rationnement et commencez avec une quantité accumulable (plutôt que l’inverse). Commencez avec une petite quantité et travaillez-la lentement dans la zone racinaire”, dit-il. Une autre astuce consiste à s’assurer que, lorsque vous lavez réellement vos cheveux, les nettoyez très bien pour éviter l’accumulation excessive de produit, qui, selon lui, peut endommager le follicule pileux.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.