Meilleurs services de streaming sportif de 2023

De nos jours, il existe plus d’options que jamais pour diffuser du sport. Avec autant d’options parmi lesquelles choisir, il peut sembler écrasant de décider quel service vous convient le mieux. Jetons donc un coup d’œil et essayons de vous aider à trouver le meilleur service de streaming sportif pour vous.

Les principaux acteurs

Les principales options de streaming disponibles se répartissent généralement en deux catégories. Les premiers sont des streamers de style « Netflix » qui proposent du contenu en direct et à la demande à partir de leur propre bibliothèque de contenu (et des droits de diffusion sportive en direct). Ceux-ci incluent ESPN +, Paramount + et Peacock. Les seconds sont des services de streaming qui ressemblent davantage aux services traditionnels de télévision par câble ou par satellite. Autrement dit, ils incluent une gamme de différents réseaux de télévision en direct, avec des forfaits disponibles qui élargissent cette gamme, ainsi qu’une sélection de contenu à la demande. Fubo, Sling, YouTube TV et DirecTV Stream entrent dans cette catégorie.

Que vous alliez dans un sens ou dans l’autre, ou que vous optiez pour une combinaison des deux, cela dépend du type de fan de sport que vous êtes.

Les amateurs de sport occasionnels qui s’intéressent à une grande variété de ligues et de jeux, mais rien de spécifique de manière cohérente, ont un peu plus de facilité. Si vous êtes un fan inconditionnel d’équipes spécifiques, vos options dépendent en grande partie des canaux spécifiques dont vous avez besoin.

Comparaison des services de streaming sportif

Voici une liste des meilleurs services :

ESPN+ Paramount+ Paon Fubo Fronde DirecTV flux Prix ​​de base 9,99 $/mois 4,99 $/mois 9,99 $/mois 74,99 $/mois 40 $/mois 64,99 $/mois Des sports NBA, MLB, NHL, UFC, golf, F1, boxe, tennis, etc. NFL, golf, March Madness, etc. NFL, MLB, USFL, rugby, courses de chevaux, Jeux olympiques, etc. NFL, NBA, MLB, etc. NBA, NHL, MLB, golf, F1, etc. NBA, MLB, NHL, golf, tennis, etc. Football en direct La Liga, Bundesliga, USL, etc. UCL, Série A, NWSL, etc. EPL, Chivas, USMNT, USWNT, Coupe du monde EPL, UCL, Liga MX, Euros, Coupe du monde, etc. EPL, Ligue 1, Copa Lib, MLS, etc. Coupe du monde, MLS, USL, etc. Réseaux sportifs régionaux locaux Non Non Non Oui Non Oui Essai gratuit Non Oui Non Oui Non Oui

ESPN+

ESPN + est une excellente option pour les fans de sport occasionnels. Il y a beaucoup de football, y compris tous les matchs de la Liga, de la Bundesliga, du championnat USL et de la Ligue 1. Une grande variété de sports professionnels et universitaires est également présentée, y compris de jolis trucs de niche, de sorte que vous ne soyez jamais à court de quelque chose à regarder. Tennis, sports mécaniques, crosse, cricket, golf, UFC et bien d’autres fonctionnalités du service. Et vous obtenez également certains matchs de la grande ligue de la NFL, de la MLB et de la NBA.

Notre choix : Comprend : Bundesliga, LaLiga, FA Cup, etc. S’inscrire

Pour les fans de hockey, NHL Power Play est intégré à ESPN+ sans frais supplémentaires. Il compte plus de 1 000 matchs hors marché tout au long de la saison. Cela signifie que si, comme moi, vous vivez en dehors du marché télévisé de votre équipe préférée, vous pouvez obtenir presque tous les matchs de la saison régulière via ESPN +. Mieux encore, chaque flux de jeu vous offre le choix de la diffusion régionale à domicile ou à l’extérieur. Les seuls matchs non inclus sont les diffusions télévisées nationales sur des chaînes telles que TNT ou NHL Network. Avec l’incertitude entourant l’avenir des réseaux sportifs régionaux, tout atterrir directement sur ESPN + serait une direction pratique pour la LNH (et d’autres). Et à 9,99 $ / mois, ou 99,99 $ / an, c’est une sacrée bonne affaire contenu que vous obtenez. Pour aussi peu que 12,99 $ / mois, vous pouvez passer au pack Disney, qui comprend Disney + et Hulu pour une immense bibliothèque de films et d’émissions.

Paramount+

Paramount + est très axé sur le football en ce qui concerne le contenu sportif. Les têtes d’affiche sont les compétitions de l’UEFA Champions League, Europa League et Conference League, à partir desquelles chaque match est diffusé. La Serie A italienne, les ligues argentine Primera et Brasileirão ont également les horaires complets de la ligue disponibles en direct. Pour les fans de NWSL, Paramount + est essentiel, car presque chaque saison régulière et match de Challenge Cup sont exclusivement sur le service.

Notre choix : Comprend : Ligue des champions, Ligue Europa, Serie A, NWSL, Primera argentine, Brasileirão, Premiership écossaise, Super League féminine, etc. Essai gratuit de 7 jours

En ce qui concerne les autres sports, Paramount + est limité à certains jeux NFL et Combate Global MMA. Le niveau « Premium » inclut votre chaîne CBS locale en direct, qui présente occasionnellement des sports, du golf et d’autres événements de la NCAA.

Mais, si vous aimez le football de haut niveau (et Star Trek 🖖), à 4,99 $/mois pour le forfait « Essential » financé par la publicité, Paramount+ est un excellent rapport qualité-prix.

Paon

Le service Peacock de NBC est surtout connu comme le siège de la Premier League anglaise. Les jeux non diffusés en direct sur USA Network ou NBC sont diffusés sur le service. Après cela, le football sur Peacock passe à la couverture espagnole de Telemundo, avec les Coupes du monde masculines et féminines, les matchs à domicile de Chivas (Liga MX) et les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis.

Notre choix : Comprend : matchs exclusifs de Premier League, USMNT/USWNT et Coupe du monde féminine en espagnol, et plus encore S’inscrire

D’autres sports sur Peacock vont de la NFL à l’USFL, en passant par les matchs de la MLB, le rugby professionnel et international, les courses de chevaux, le golf, les sports mécaniques, la WWE et, bien sûr, les jeux olympiques et les événements connexes. En plus des sports, vous obtenez également des films et des émissions exclusifs à Peacock.

Fubo

Fubo propose jusqu’à 229 chaînes en direct selon le forfait que vous choisissez. Ceux-ci incluent les principaux réseaux locaux, ainsi que FS1 / 2, NFL Network, beIN SPORTS, TUDN, USA, ESPN, SEC Network, ACC Network, Golf Channel, CBS Sports Network, UniMás, Universo, Big 10 Network et Fubo Sports qui a certains matchs de football exclusifs.

Très important pour les fans de vos équipes locales, Fubo propose une grande variété de réseaux sportifs régionaux. Altitude Sports, AT&T SportsNet, Bally Sports, MSG, NBC Sports, ROOT Sports et SNY sont disponibles, selon votre région. En général, vous aurez besoin de l’un de ces réseaux pour regarder les matchs de votre équipe locale de la LNH, de la MLB ou de la NBA.

Notre choix : Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Avoir accès à beIN SPORTS est énorme pour les fans de Ligue 1, car ils sont le détenteur exclusif des droits pour tous les matchs aux États-Unis. La Copa América et la Copa Sudamericana sont également exclusives à beIN, avec des matchs à débordement des trois compétitions sur beIN CONNECT, auxquels les abonnés Fubo ont accès.

Des choses comme NFL RedZone, MLB.TV, NBA League Pass et les sports internationaux (qui incluent GolTV et FOX Soccer Plus) sont disponibles en tant que modules complémentaires.

En plus de tous les réseaux sportifs, il existe également de nombreuses chaînes de divertissement et d’information. C’est très similaire à l’offre de votre fournisseur de câble ou de satellite.

Fubo est beaucoup plus cher que les options de cuisson à la vapeur ci-dessus, à partir de 74,99 $/mois. Mais surtout, il propose des chaînes qui diffusent des matchs en direct sur le marché pour vos équipes locales, qui (à l’exception de NWSL et USL) ne sont disponibles avec aucun de ces services. Et vous obtenez des dizaines de chaînes en direct à partir d’un large éventail de contenus.

Fronde

Sling est similaire à Fubo, mais avec moins de canaux et trois niveaux. Vous pouvez obtenir 31 à 44 chaînes avec un forfait de base (prix régulier de 40 $ à 55 $ par mois). Ceux-ci incluent FOX, ESPN, ESPN2, FS1, NFL Network, TNT et USA. Pour votre affilié local NBC, CBS ou ABC, vous aurez besoin d’une antenne.

Le module complémentaire Sports Extra ajoute SEC Network, ACC Network, PAC 12 Network, MLB Network, NBA TV, NHL Network, ESPNU, ESPNews et beIN SPORTS.

Notre choix : Comprend : Plus de 44 chaînes dont ESPN, FS1, USA, beIN SPORTS, etc. Parcourir les offres

Le tueur pour Sling est cependant le manque de réseaux sportifs régionaux. À ce jour, le service ne propose que NBC Sports Bay Area, Californie et Washington. Sling diffusait autrefois toutes les chaînes régionales de Fox Sports Net (maintenant Bally Sports), mais les a abandonnées en 2019. J’étais autrefois un abonné enthousiaste de Sling, mais lorsque j’ai perdu les matchs de mes équipes, j’étais absent.

Les économies de coûts par rapport à quelque chose comme Fubo sont assez bonnes pour Sling, tant que vous ne cherchez pas à surveiller vos équipes locales de manière cohérente.

DirecTV flux

DirecTV Stream est analogue à Fubo, avec une grande variété de chaînes en direct, similaires à leur service par satellite traditionnel. Les forfaits commencent à 64,99 $/mois.

Le plan le moins cher est fourni avec ESPN, ESPN2 et FS1. Les niveaux supérieurs offrent ACC Network, Big 10 Network, CBS Sports Network, ESPNews, ESPNU, FS2, Golf Channel, MLB Network, NBA TV, Tennis Channel et TUDN.

Notre choix : Comprend : plus de 100 chaînes dont ESPN, FOX Sports, TUDN, etc. Essai gratuit

DirecTV Stream propose un large éventail de RSN, notamment Altitude, MASN, AT&T SportsNet, ROOT Sports, NESN, Yes Network, NBC Sports, Marquee Sports et Bally Sports. Il est donc probable que vos équipes locales soient couvertes.

La mise en garde est d’obtenir les RSN dont vous avez besoin pour vous abonner au niveau « Choix » (89,99 $/mois) ou supérieur.

Dernières pensées

En fin de compte, le meilleur service de streaming sportif pour vous se résume aux jeux que vous voulez.

Si vous souhaitez regarder vos équipes locales de la LNH, de la MLB ou de la NBA, vous aurez besoin de RSN régionaux. Et cela signifie que Fubo ou DirecTV Stream sont la voie à suivre. Pour les fans de la LNH qui se sont éloignés de leur équipe, ESPN+ est un excellent choix pour assister à la plupart de ces matchs.

Pour votre ou vos équipes de football locales, vos choix sont clairs. Les fans d’USL ont besoin d’ESPN+, et les fans de NWSL ont besoin de Paramount+. Pour la MLS, MLS Season Pass est le seul moyen de voir tous les matchs de votre équipe préférée, car seuls quelques matchs de la saison sont disponibles sur les chaînes traditionnelles (et encore moins, le cas échéant, de ceux qui mettront en vedette votre équipe). Malheureusement pour les fans de MLS, le Season Pass MLS est plus cher que ESPN + ou Paramount +, et n’offre aucun contenu supplémentaire au-delà de MLS.

Pour les fans de sport en général, ESPN + est votre meilleure option pour la variété de sports qu’il propose, et pour quelques dollars supplémentaires, vous pouvez accéder à une cargaison de films et d’émissions avec le pack Disney, vous permettant d’économiser une tonne d’argent sur quelque chose comme Fubo, ou câble/satellite standard.

Nous espérons que cette ventilation vous a été utile pour trouver le service de streaming qui satisfait le mieux votre fandom sportif.