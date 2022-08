Meilleurs services de streaming pour K-Dramas

Avec la popularité croissante des drames K à l’échelle internationale, les services de streaming se multiplient Séries TV et des films pour permettre aux téléspectateurs de trouver facilement des titres nouveaux et classiques. Les K-dramas ont commencé à prendre de l’ampleur en Corée du Sud dans les années 70, mais le genre se développe au-delà de ses frontières traditionnelles et trouve son public sur Netflix et d’autres plateformes.

De thrillers de zombies à histoires de famille émotionnelles, ces drames sont ancrés dans la culture coréenne et contiennent une narration de haute qualité. Mais préparez-vous pour un tour. Les intrigues prévisibles ne sont pas une caractéristique de ce genre, car la romance, l’action, la magie et les commentaires sociaux sont souvent tissés dans les intrigues. Et la musique aussi.

Dans le monde du K-drama, les producteurs font appel à des stars de la K-pop pour interpréter des chansons thématiques et d’autres numéros musicaux pour leur série, et parfois, ces artistes populaires décrochent des rôles d’acteur. IU a fait la une de Hotel Del Luna, tandis que Ok Taec-yeon de 2PM a joué dans Vincenzo de Netflix. Et nous ne pouvons pas oublier de mentionner BTS le favori des fans Kim “V” Taehyung qui a joué dans Hwarang: The Poet Warrior Youth en 2016.

Peu importe qui est choisi, vous pouvez vous divertir en regardant une série coréenne. Voici une liste des meilleurs endroits pour diffuser des K-dramas.

Pour le moment, Viki n’offre pas plusieurs flux, vous ne pouvez donc diffuser qu’une seule chose à la fois par compte. Cependant, vous pouvez suivre des émissions, des acteurs ou des collections et créer une liste de surveillance si vous créez un compte gratuit. Viki est disponible sur un navigateur Web ou via Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, Android TV, Chromecast et les appareils mobiles.

Le Viki Plus Pass comprend tout depuis la version Standard, ainsi que des téléchargements hors ligne et l’accès à des centaines d’heures de contenu supplémentaire. Chaque plan payant est accompagné d’un essai gratuit de sept jours. De plus, il existe une option pour louer des films pour 2 $ à 3 $.

Rakuten Viki propose une option de streaming gratuite avec des publicités et des limitations pour certains contenus. Les abonnements payants sont sans publicité : le Viki Standard Pass coûte 5 $ par mois et le Viki Plus Pass est de 10 $ par mois. Le Standard Pass inclut la HD, les originaux Viki et l’accès à des titres Standard exclusifs.

Diffuser des K-dramas sur Rakuten Viki – mieux connu sous le nom de Viki – c’est comme toucher le fil conducteur. Le service de streaming est spécialisé dans le contenu en provenance d’Asie avec une section dédiée aux offres coréennes. Viki propose plus de 1 000 séries télévisées coréennes et plus de 200 titres de films que vous pouvez regarder à la demande, y compris des originaux. Et la plateforme diffuse également quelques émissions en direct. Tout sur le service est sous-titré, souvent en plusieurs langues.

Parc Netflix/Youngkyu

Squid Game, All of Us Are Dead et Alchemy of Souls ont fait des vagues sur Netflix, avec plus d’originaux en préparation. Le streamer prévoyait de sortir 25 séries télévisées coréennes en 2022, une décision qui signale son dévouement à élargir son catalogue dans le genre. Actuellement, Netflix propose plus de 130 émissions et films coréens sur la plate-forme, avec des sélections sous licence comme Stranger et une série d’originaux, dont Money Heist: Korea – Joint Economic Area.

Netflix vous propose plusieurs façons de trouver des K-dramas sur le service et simplifie le processus d’exploration des catégories de niche. Il y a sa liste “K-Dramas pour débutants” et une section encore plus spécifique “K-Dramas sur les colocataires”. Si vous aimez la romance, la bromance, les fantasmes ou les épopées historiques, vous avez de la chance. Le service propose un mélange de tarifs sous-titrés et doublés.

Cliquez sur le menu Émissions de télévision et choisissez le genre “K-dramas” pour afficher plus d’une douzaine de lignes de contenu. Les nouveautés, les séries classiques et les films font partie des choix. Bien que la sélection de films coréens de Netflix ne soit pas aussi approfondie que les autres services de streaming, il y en a suffisamment sur la plate-forme pour garder votre liste de surveillance empilée.