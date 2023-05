Meilleurs services de streaming pour enfants en 2023

Avec une richesse de contenu classé PG-13 et inférieur, Disney Plus dispose d’un vaste catalogue de séries et de films adaptés aux enfants. En plus de transporter Disney Junior, Disney Channel et tout le reste avec le timbre Disney, vous trouverez des titres Pixar, National Geographic, Marvel et Star Wars sur la plateforme.

Gardez les tout-petits occupés avec des versions animées et en direct des classiques de Disney, ou raffolez de chaque titre mettant en vedette Bluey, Tinkerbell ou tous leurs autres personnages préférés. Les préadolescents et les adolescents peuvent profiter de The Proud Family, Gravity Falls, Turning Red et Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur, et des films de Disney Channel ou de la gamme à succès de la société sont à portée de clic.

Pour naviguer dans la bibliothèque de Disney Plus, vous pouvez cliquer sur une vignette désignée pour Pixar, Marvel, etc., ou effectuer une recherche par titre, personnage ou genre. Les enfants et les parents peuvent faire défiler les collections spéciales de la plate-forme, les comédies musicales, les films et les originaux et émissions exclusifs de chaque décennie de Disney.

Les contrôles parentaux vous permettent d’ajouter un code PIN à quatre chiffres et de définir des limites de classement pour chaque profil régulier. Mais la création du profil d’un enfant organise automatiquement un contenu adapté à tous les âges. Pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire, activez la fonction de sortie Kid-Proof qui empêche les enfants de changer de profil. Si vous optez pour la version à 8 $ financée par la publicité de Disney Plus, notez que de nombreux titres pour enfants contiennent des publicités. Mais vous pouvez diffuser Disney Plus entièrement sans publicité pour 11 $ par mois.