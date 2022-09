Meilleurs services de streaming de jeux 2022 : PC, console et mobile

1. Nvidia GeForce Now : le meilleur pour les joueurs sur PC

GeForce Now de Nvidia est, à notre avis, l’un des meilleurs services de streaming de jeux si vous jouez déjà sur un PC.

Contrairement à PlayStation Now, qui propose une bibliothèque de jeux organisés à jouer, le service de streaming de jeux de Nvidia vous permet de diffuser des jeux que vous possédez déjà sur Steam, Epic Games, Uplay et d’autres magasins sur PC.

Une bibliothèque de jeux est préinstallée sur les serveurs de Nvidia et est disponible pour une diffusion instantanée, non seulement sur PC, mais aussi sur Mac, mobile, Chromebook et le propre Shield TV de Nvidia aux côtés des appareils iOS et Android. Les jeux sont rendus à distance à l’aide des propres GPU GeForce de Nvidia et pour ceux qui disposent d’une connexion Internet assez rapide, et il fournira jusqu’à 1080p @ 60fps à la demande.

Ceux qui veulent un peu plus pour leur argent peuvent passer au niveau RTX 3080 ; comme son nom l’indique, l’abonnement haut de gamme offre des performances similaires au RTX 3080 de Nvidia avec une mise à niveau 1440p @ 120fps disponible sur PC et Mac, et un impressionnant 4K @ 60fps (avec HDR) si vous diffusez via le téléviseur Nvidia Shield. Sans problème de latence notable, le niveau RTX 3080 (à son meilleur) offre une expérience indiscernable des consoles de nouvelle génération comme la PS5.

Le seul changement qui sape GeForce Now en tant que la La plate-forme de streaming de jeux de choix est que depuis que le service est sorti de la version bêta, des éditeurs comme Activision-Blizzard et Bethesda ont supprimé la majorité de leurs jeux du service, ce qui signifie que le support a été perdu pour certains des plus grands titres actuellement disponibles.

Tant que vous êtes un fan des titres pris en charge qui restent, cela pourrait toujours être le meilleur choix.

Le niveau prioritaire est abordable à 8,99 £ / 9,99 $ par mois, et il existe un niveau gratuit si cela ne vous dérange pas d’être limité à des sessions d’une heure. Le niveau haut de gamme RTX 3080 n’est disponible que par blocs de six mois, et c’est un prix plus considérable de 89,99 £ / 99,99 $.