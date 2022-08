Meilleurs services de livraison de repas bon marché en 2022

Les services de livraison de repas peuvent être d’une grande aide dans la cuisine, mais ils peuvent également faire une brèche importante dans votre portefeuille. Il peut être difficile de trouver un équilibre, mais il existe des options. Nous avons trouvé et recherché certains des services de livraison de repas les plus abordables disponibles, et vous n’avez pas à vous soucier de la qualité des aliments – ils offrent toujours de délicieuses recettes pour des repas sains et réconfortants. Si vous recherchez le service de livraison de repas le moins cher, nous sommes là pour vous aider.

Kits repas ont vu une forte augmentation du nombre de clients pendant la pandémie. Les abonnements aux kits repas d’entreprises telles que Tablier bleu, Chef vert et Panier solaire ne sont pas nouveaux, mais la plupart d’entre eux sont chers, avec des recettes coûtant jusqu’à 12 $ ou 13 $ par portion. et qui coûtent tous deux 5 $ la portion, sont les tenues les plus économiques.

Au cours des dernières années, nous avons testé presque tous livraison de kit repas et service de livraison de plats préparés nous pourrions enfiler nos gants de cuisine, et cela inclut les meilleurs services de livraison de repas à petit budget. De nombreuses options de menu pour les services de livraison de repas que nous avons répertoriés incluent des aliments nutritifs aliments à base de plantes ou des recettes riches en protéines avec beaucoup de légumes et de viandes maigres.

Il existe également des options de milieu de gamme à considérer, telles que BonjourFresh et Cuisinier à domicile. Ceux-ci peuvent coûter quelques dollars de plus par portion, mais permettent plus de personnalisation et ont plus de recettes à choisir. La plupart de ces services de livraison de repas proposent également des options végétariennes ou une personnalisation pour ceux qui ne mangent pas de viande. Il existe des kits de repas adaptés à un régime alimentaire spécialisé, tel que céto, paléo, hypocalorique ou sans gluten.

Peu importe votre budget, vos goûts ou votre emploi du temps, il existe des services de livraison de repas abordables et savoureux pour faciliter la cuisine pour vous ou la famille. Nous avons testé tous les kits de repas les moins chers et les services de repas préparés de cette liste pour vous aider à décider lequel est le meilleur.

Lire la suite: Les kits de repas sont-ils plus chers que l’achat des produits d’épicerie ? J’ai fait les maths

Chaque assiette EveryPlate est le service de kit de repas le moins cher, avec des recettes à partir de 5 $ la portion – parfois moins si vous obtenez une offre d’inscription. J’ai testé EveryPlate récemment et j’ai été agréablement surpris. Vous ne trouverez pas beaucoup de cuisine farfelue et haut de gamme ou de recettes compliquées, mais vous obtiendrez beaucoup de repas satisfaisants et consistants tels que le pain de viande hoisin avec purée de pommes de terre, les cheeseburgers, les côtelettes de porc umami et les quesadillas de patates douces. Les kits de repas EveryPlate sont faciles à préparer et j’ai adoré tout ce que j’ai fait, ce qui en fait mon choix pour le meilleur kit de repas économique en 2022. Pour en savoir plus, lisez mon avis complet sur EveryPlate. Prix: 5$ la portion. Lisez notre revue EveryPlate.

Dîner Avec un prix comparable de 5,59 $ par portion, Dinnerly, un autre excellent kit de repas bon marché. Tout comme EveryPlate, Dinnerly propose de nombreux plats réconfortants tels que des raviolis aux épinards et à la sauce au parmesan, des tacos à la carne asada et du pad thaï au poulet. J’ai testé les kits de repas abordables de Dinnerly et tous étaient faciles à préparer, même si, en moyenne, ils impliquaient plus de travail que les recettes d’EveryPlate. Il y avait aussi quelques gros ratés parmi les hits. Mais Dinnerly est un peu plus dynamique que son homologue bon marché et vous permet d’ajouter des packs de protéines de poitrine de poulet, de bœuf haché ou de crevettes pour la planification des repas ainsi qu’un petit marché de collations et de desserts, que vous pouvez ajouter moyennant un coût supplémentaire. Prix: À partir de 5 $ la portion, plus 9 $ de livraison.

BonjourFresh HelloFresh est un peu plus par portion que EveryPlate ou Dinnerly – 8 $ par portion si vous commandez des repas pour quatre – mais ce service de livraison de repas économique vous offre plus d’options de recettes et je dirais que les recettes et les ingrédients sont d’un niveau supérieur calibre aussi. HelloFresh propose jusqu’à 25 kits de repas de dîner par semaine, il est donc presque impossible de ne pas trouver quelque chose que vous aimerez. HelloFresh propose également cinq ou six recettes à base de plantes par semaine, ce qui en fait le meilleur service de kit de repas bon marché pour les végétariens. Lorsque j’ai récemment essayé les kits de repas HelloFresh, j’ai préparé le pain de viande à la maman, le barramundi avec du maïs et du hachis de pommes de terre et des côtelettes de porc avec du beurre au miel. J’ai aimé les trois. Consultez mon avis complet sur HelloFresh pour tout ce que vous devez savoir sur le service de livraison de repas. Prix: Les plans commencent à 8 $ la portion.

Cuisinier à domicile À seulement un tick moins cher que HelloFresh, c’est Home Chef. J’ai essayé Home Chef il y a quelques mois et j’ai adoré la flexibilité et la personnalisation que permet l’abonnement au kit de repas. Par exemple, vous pouvez échanger la protéine dans à peu près n’importe quelle recette ou doubler la portion si vous attendez de la compagnie ou si vous voulez manger des restes pour le déjeuner pendant la semaine. Home Chef propose également des kits de repas prêts à cuire abordables qui n’ont besoin que d’être assemblés dans un plateau et cuits – pas de hachage ou de préparation requis. Quelques recettes de Home Chef que j’ai essayées et appréciées étaient les tacos au porc moo shu et le risotto aux crevettes à la bruschetta qui contenait une tonne d’ail mais était beaucoup plus facile à préparer que prévu. Lisez ma critique complète de Home Chef. Prix: La plupart des repas coûtent 9 $ la portion. Les nouveaux clients bénéficieront d’une réduction de 100 $ répartie sur leurs premières livraisons. Lisez notre avis sur Home Chef.

Aliments en mosaïque J’ai goûté environ neuf des plats préparés à base de plantes de Mosaic Food et le service de livraison de plats préparés végétariens a eu un taux de réussite incroyablement élevé. Mosaic utilise des saveurs mondiales importantes et intéressantes et utilise de manière créative des substituts de viande tels que le tofu, le jacquier, le chou-fleur et les saucisses végétaliennes pour créer des repas végétariens savoureux et satisfaisants, même pour cet omnivore. Il existe des repas végétaliens, mais beaucoup d’entre eux utilisent des produits laitiers, les végétaliens doivent donc choisir leurs repas Mosaic avec plus de soin. Les repas en mosaïque sont également simples à commander avec un site Web clair et concis et sans plans trop compliqués. Vous choisissez simplement les repas que vous voulez avec une commande minimum de 70 $ (environ huit repas), puis vous décidez à quelle fréquence vous voulez qu’ils soient livrés – hebdomadaire, bihebdomadaire ou mensuel. Vous pouvez modifier les repas, mettre en pause ou annuler votre abonnement à tout moment. Prix: La plupart des repas Mosaic pour une personne coûtent 10 $ avec des soupes à 6 $ et des bols d’avoine à 6 $. Mosaïque également ajoutée récemment repas de famille destiné à trois ou quatre personnes qui le chronométrent à seulement 5 $ la portion.

Fraîchement Si vous ne souhaitez pas cuisiner du tout mais que vous souhaitez des repas savoureux livrés à un prix abordable, Freshly est là pour vous. Freshly envoie des repas précuits (frais, non congelés) à votre porte dans le cadre d’une commande unique ou d’un abonnement. Bien que ce service de livraison de repas bon marché propose de nombreuses options de recettes saines, Freshly est l’une des meilleures options si vous souhaitez un repas de triche occasionnel ou une portion de nourriture réconfortante. Penne bolognaise, steak au poivre avec purée de pommes de terre et casserole de poulet ne sont que quelques-uns des choix les plus copieux que vous pouvez vous faire livrer et prêts à l’emploi. Mais il existe aussi des repas Freshly plus sains et faibles en calories pour rester honnête. Prix: Freshly est à seulement 9 $ par repas lorsque vous commandez 12 repas par semaine. Lisez notre avis sur Freshly.

Récolte quotidienne Daily Harvest n’est pas une entreprise de kits de repas traditionnels, mais envoie plutôt des smoothies, des soupes et des bols de céréales sains à base de plantes à votre porte, à partir de 7 $ par repas. Alors que les autres options de notre liste sont orientées vers l’heure du dîner, Daily Harvest est préférable d’avoir des petits-déjeuners et des déjeuners abordables (et faciles) prêts à chauffer et à manger. Quand j’ai essayé Daily Harvest, j’ai adoré les combinaisons intéressantes de smoothies comme un smoothie au chocolat et aux myrtilles avec des légumes verts, de la banane et du beurre d’amande. Les repas les plus copieux sont également excellents, comme le bol de récolte de riz au chou-fleur et de pesto avec des noix de cajou et des épinards. Vous n’aurez pas besoin de plus qu’une casserole, un grille-pain ou un mixeur pour préparer la plupart des repas et la plupart peuvent être préparés en aussi peu que 5 minutes. Lisez ma critique complète de Daily Harvest ici. Prix: Les repas coûtent entre 7 $ et 12 $ et aucun abonnement n’est requis. Lisez notre revue Daily Harvest.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.