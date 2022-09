Meilleurs scooters électriques et vélos électriques à moins de 500 $

Les scooters électriques et les vélos électriques ont parcouru un long chemin ces dernières années. Ce qui était autrefois un marché de niche et coûteux est devenu beaucoup plus courant. En raison de leur popularité, les prix ont également baissé. La plupart des sélections pour environ 500 $ peuvent être plus lentes ou avoir une portée plus courte que leurs homologues de plus de 1 000 $, mais elles vous mèneront assez facilement là où vous devez être.

Vous trouverez à la fois des vélos électriques et des scooters électriques sur cette liste. La plupart d’entre eux sont conçus pour les trajets de courte distance, comme vous permettre de parcourir le dernier kilomètre de votre trajet ou une course rapide. Ils ne sont pas destinés à un voyageur au long cours ni à des démons de la vitesse.

En raison de leur popularité actuelle et des ralentissements de production dus à COVID-19[feminine], la disponibilité peut être aléatoire. J’ai également répertorié les prix auxquels ils se vendent normalement, afin que vous puissiez garder un œil sur les abus de prix. Malgré tout cela, vous pourriez être en mesure de traquer une vente ou deux. Ce sont encore quelques-uns des meilleurs scooters électriques et vélos électriques vous pouvez acheter, ils ne feront tout simplement pas sauter la banque.

TurboAnt

J’utilise le Turboant X7 Max comme scooter électrique principal depuis environ un mois, et je suis impressionné par la portée et la vitesse qu’il semble pouvoir maintenir. Je l’ai testé sur le même trajet de 3 miles avec moi, un homme de 270 livres et mon fils de 150 livres, et nous avons pu atteindre la vitesse maximale de 20 mph. La seule différence est la portée; quand je roule, il peut parcourir entre 14 et 16 miles, mais quand il roule, il est beaucoup plus proche de 24 plus. Turboant dit qu’il fera 32 miles avec une charge, mais dans le monde réel, quelque part dans les années 20 est beaucoup plus probable.

Côté confort, il est excellent pour le prix et il se sent très stable, même à haute vitesse. J’ai de grands pieds et un cadre haut, mais le TurboAnt X7 le gère très bien. Mon seul reproche est l’absence d’un point d’ancrage que je peux utiliser pour une serrure, mais si vous l’emmenez dans votre bureau, ce n’est pas vraiment un problème.

–James Bricknell