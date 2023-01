Meilleurs sacs organisateurs de kits techniques

Malgré toutes ses discussions sur le sans fil ceci et cela, l’équipement technologique est toujours un tas de chargeurs grumeleux et de serpents de différents câbles, plus au moins un adaptateur et, pour le guerrier de la route, une souris et une banque d’alimentation portable.

Tout l’équipement, s’il est lâche et non organisé, se retrouvera au fond d’un sac ou, pire, sera oublié et laissé à la maison lorsque vous vous rendrez au bureau ou en vacances.

Ce dont vous avez besoin, c’est d’un sac dédié pour ranger tout cet équipement technique dans un seul emballage portable et bien rangé.

Les sacs organisateurs de kit technique promettent de garder tout votre équipement ensemble et facile à atteindre. Ils sont de toutes formes et tailles, et nous avons rassemblé et testé les meilleurs sacs de rangement technologiques pour vous aider à choisir celui qui vous convient le mieux.

Je voyage souvent pour le travail et je me suis construit un sac de voyage technique organisé avec un ensemble de rechange de tout ce dont j’avais besoin, de sorte que lors de l’emballage, je puisse simplement le ramasser, le mettre dans un sac à dos et être emballé avec l’assurance que j’ai avec moi tout le nécessaire pour un voyage technologique sans problème.

Certains boîtiers techniques ont des sections pour des dizaines de câbles, des poches pour les chargeurs et des compartiments pour les écouteurs, les souris et les batteries. D’autres sont des affaires plus simples avec un ou deux compartiments pour transporter votre kit technique.

Tout d’abord, considérez l’équipement technologique essentiel dont vous avez besoin.

La technologie à emporter en voyage

Voici quelques-unes des choses que vous voudrez garder organisées et peut-être voyager avec vous, ainsi que nos recommandations dans chaque catégorie :

• Chargeur de téléphone: au moins un chargeur USB-C 20W, de préférence GaN pour les plus petits modèles. Lisez notre tour d’horizon des meilleurs chargeurs de téléphone, et meilleurs chargeurs iPhone.

• Câble de charge de téléphone: Lightning pour iPhone, USB-C pour le reste. Vous voudrez peut-être en prendre plusieurs si vous voyagez en groupe, car tout le monde veut recharger en même temps ! Nous avons testé le meilleur câble Lightning et des câbles USB-C pour vous aussi.

• Chargeur d’ordinateur portable: cela sera probablement venu avec votre ordinateur portable mais vous pouvez acheter des chargeurs plus petits et plus puissants, et bien sûr nous avons testé les meilleurs chargeurs d’ordinateur portable et meilleurs chargeurs MacBook vous voyagez donc uniquement avec les meilleurs.

• Banque d’alimentation: indispensable pour les longs trajets ou même une journée bien remplie, une banque d’alimentation peut recharger la batterie de votre téléphone qui s’estompe pour vous permettre de vous connecter lorsque vous êtes à côté d’une prise de courant. Oui, nous avons testé les meilleures banques d’alimentation et meilleures banques d’alimentation MagSafe pour les utilisateurs si l’iPhone 13/13/14.

• Souris: les trackpads d’ordinateurs portables conviennent à certaines personnes, mais la plupart d’entre nous sont plus satisfaits d’une souris appropriée à utiliser lors du défilement, du clic et de la sélection. Meilleure souris et meilleure souris pour Mac.

• Adaptateur USB: il est probable que votre ordinateur portable ne dispose pas de suffisamment de ports pour tout ce que vous souhaitez connecter, même si vous utilisez un clavier et une souris sans fil. Un concentrateur USB se connecte à votre ordinateur portable avec un seul câble et peut ajouter des ports USB-A et USB-C supplémentaires, plus Ethernet pour un accès Internet filaire, des lecteurs de cartes pour le stockage portable et des ports d’affichage tels que HDMI pour que vous puissiez connecter votre ordinateur portable à un moniteur externe (ou deux) ou même à un téléviseur d’hôtel pour le streaming en vacances. Voir les meilleurs concentrateurs USB-C et meilleurs concentrateurs USB-C pour Mac.

• Disque dur: les disques durs portables et les SSD sont de nos jours dans de très petits formats, et sont pratiques pour les sauvegardes et pour garder vos fichiers les plus précieux mais de grande taille avec vous à tout moment. Découvrez les meilleurs disques SSD et Meilleur SSD pour Mac.

• Cartes mémoire: beaucoup plus petites que les disques durs, les cartes SD et MicroSD sont des moyens peu coûteux d’ajouter un stockage de grande capacité à votre ordinateur portable (512 Go pour aussi peu que 50 $) dans un tout petit boîtier. D’abord utilisées pour le stockage d’appareils photo ultra-légers, ces cartes sont comme un petit disque dur que vous pouvez ranger dans votre portefeuille, mais nous vous recommandons de les ranger dans votre étui technique. Voir la meilleure carte Micro SD.

• Clé USB: les clés USB bon marché sont incroyablement utiles lors de vos voyages et constituent la sauvegarde parfaite dans votre sac technique.

Voici les meilleurs étuis et sacs techniques que nous avons testés pour organiser vos câbles, chargeurs et autres équipements.