Meilleurs routeurs Wi-Fi mobiles 2022 : Guide d’achat de points d’accès mobiles

5. MyWebspot – Meilleur routeur mobile de location

La plupart des options de ce tableau conviennent à ceux qui auront régulièrement besoin d’utiliser un routeur Wi-Fi mobile, mais MyWebspot est plus approprié pour ceux qui ont un besoin ponctuel.

Si vous partez en vacances à l’étranger (potentiellement en dehors des domaines de l’itinérance gratuite en Europe) et que vous disposez de plusieurs appareils pour vous connecter, le service vous permet de louer un hotspot pouvant être utilisé par jusqu’à cinq appareils dans plus de 100 pays.

Les frais quotidiens sont calculés en fonction de l’endroit où vous allez et de la durée. À première vue, ils peuvent sembler élevés, mais ils ne sont rien comparés à ce que votre opérateur mobile vous facturera une fois que vous aurez dépassé votre forfait de données. Il peut également être très coûteux de se connecter au Wi-Fi fourni par certaines stations balnéaires, qui est souvent lent et limité dans le temps.

Les données sont techniquement illimitées, mais une fois que vous dépassez l’utilisation équitable (1 Go/jour en Europe, aux États-Unis et au Canada ; 2 Go au Mexique ; entièrement illimité en Asie du Sud-Est ; et 512 Mo partout ailleurs), la vitesse tombe à 256 kbps presque inutilisable.

La configuration ne pourrait pas être plus simple. L’appareil peut être livré directement à votre hôtel (ou à votre domicile si vous préférez), puis vous l’allumez, attendez un moment qu’il se connecte à un réseau 4G LTE local et récupérez-le sur votre appareil mobile comme vous le feriez pour n’importe quel autre Réseau Wi-Fi en utilisant le SSID et le mot de passe imprimés sur l’étiquette au dos. En rentrant chez vous, vous le déposez dans la boîte aux lettres à l’aide de l’enveloppe prépayée.

MyWebspot revendique des vitesses de téléchargement jusqu’à 100 Mbps et des téléchargements jusqu’à 40 Mbps. Lors de nos tests au lac de Garde, en Italie, nous avons enregistré une vitesse de téléchargement moyenne de 33,5 Mbps et une vitesse de téléchargement de 26,8 Mbps. Naturellement, ces vitesses diminueront à mesure que vous ajouterez plusieurs appareils.

Vous bénéficierez d’une autonomie d’environ huit heures grâce au routeur Mi-Fi, qui est fourni avec le chargeur local approprié pour votre destination de vacances.

Il n’y a pas d’application compagnon, ce qui signifie que même les technophobes s’entendront avec MyWebspot, bien qu’il soit pratique d’avoir un moyen de surveiller l’utilisation sur plusieurs appareils étant donné qu’il n’y a pas d’écran LCD.