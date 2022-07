Meilleurs Robo-Advisors pour investir en août 2022

Dire que l’économie américaine traverse une période tumultueuse est un euphémisme. Dans un bourse en chute libre avec inflation pas vu depuis les années 1980, choisir les bons investissements juste devenu plus délicat. Dans le marché volatil d’aujourd’hui, il est particulièrement important de trouver des options d’investissement sûres. Les robots-conseillers peuvent vous aider.

Les robots-conseillers sont des plateformes d’investissement en ligne qui gèrent automatiquement votre portefeuille d’investissement en fonction de vos objectifs financiers personnels. Ces solutions basées sur l’IA peuvent faciliter la tâche des nouveaux investisseurs ou de ceux qui préfèrent « régler et oublier » pour commencer à construire un portefeuille d’investissement. Les robots-conseillers sont également généralement beaucoup plus abordables que les conseillers financiers traditionnels et généralement moins risqués que la négociation active d’actions.

Bien que de grands noms comme et Front de richesse dirigent actuellement l’espace des robots-conseillers, plusieurs autres options intéressantes peuvent également mettre vos stratégies d’investissement en action. Voici notre liste des meilleurs robots-conseillers.

Amélioration Amélioration a été l’un des premiers robo-conseillers. Il a résisté à l’épreuve du temps pour devenir l’un des robots-conseillers en planification financière les plus populaires. Avec Betterment, vous ne payez qu’une seule commission : 0,25 % par an sur votre solde (ou 25 $ pour chaque tranche de 10 000 $ que vous investissez). Betterment propose également un niveau premium pour seulement 0,15 % de plus. L’inscription au niveau de frais annuels de 0,4 % vous donnera un accès illimité à des planificateurs financiers certifiés et à des conseils sur tous vos investissements, même ceux qui ne sont pas avec Betterment. Et grâce au rééquilibrage automatique et récolte à perte fiscale, vous ne conserverez pas les actifs qui ne travaillent pas le plus dur pour vous. La récolte des pertes fiscales se produit lorsqu’un titre est vendu à perte et qu’un titre similaire est acheté pour le remplacer, ce qui compense les gains et les revenus imposables. Parallèlement à cela, le solde minimum de 0 $ signifie que vous pouvez commencer dès maintenant.

Front de richesse Front de richesse est, aux côtés de Betterment, l’un des plus grands robots-conseillers disponibles, mais il a un compte minimum de 500 $, ce qui signifie que vous avez besoin d’au moins autant d’argent pour ouvrir le compte. Il vous permet de vérifier les rapports mensuels sur votre portefeuille et d’effectuer des ajustements d’actifs si nécessaire, et vous pouvez facilement passer à des investissements plus conservateurs ou plus risqués. Wealthfront partage le meilleur classement car il offre une récolte de pertes fiscales, qui profite des changements du marché pour réduire votre facture fiscale. Selon Wealthfrontles économies réalisées sur l’exploitation des déficits fiscaux couvrent la commission de conseil de 0,25 % pour 96 % de ses clients. De plus, Wealthfront propose Indexation directe américaine (anciennement connu sous le nom de récolte à perte fiscale au niveau des stocks) où les stocks individuels qui vous font perdre de l’argent sont déplacés vers des stocks plus favorables. C’est bon pour les investisseurs en actions car vous avez l’avantage de minimiser vos gains imposables avec vos investissements en actions à haut risque. Cette fonctionnalité améliorée et d’autres sont disponibles si votre compte détient plus de 100 000 $. Par exemple, la fonction de conseiller numérique Smart Beta (pour les portefeuilles de 500 000 $ et plus) utilise de nombreux facteurs de risque différents pour déterminer le poids des investissements dans votre portefeuille, en analysant la valeur, le rendement des dividendes et la volatilité. Mais vous n’avez pas besoin de payer des frais annuels plus élevés pour y accéder, vous avez juste besoin de plus d’argent dans votre compte de placement.

SoFi La SoFi robo-advisor est surtout connu pour la gestion des prêts, mais il s’est également récemment lancé dans les investissements financiers. SoFi ne facture aucun frais pour les investissements automatisés et vous avez accès à des experts financiers à tout moment par e-mail, téléphone ou chat. Comme Betterment et Wealthfront, SoFi est un fiduciaire, ce qui signifie qu’il ne vous vendra pas de produits inutiles ou ne vous donnera pas de conseils financiers qui ne fonctionnent pas pour vous. Vous pouvez commencer par investir avec aussi peu que 1 $ dès maintenant. En l’absence de frais de conseil, d’administration ou d’autres frais de compte, votre argent va à vos investissements – et non à quelqu’un ou à quelque chose qui le gère. Quel que soit le solde de votre portefeuille de comptes, vous avez un accès gratuit et illimité à des planificateurs financiers humains au cas où vous auriez besoin d’une aide spécifique. (Avec Betterment, cela entraîne des frais supplémentaires.) Ces paramètres conviviaux pour les débutants compensent le fait que SoFi ne vient pas avec toutes les cloches et sifflets d’autres plates-formes, telles que la récolte des pertes fiscales. Mais SoFi offre un coaching de carrière à tous ses membres sans frais supplémentaires, vous offrant des avantages supplémentaires pour l’utilisation de cette plateforme. Vous pouvez également investir dans la crypto-monnaie via SoFi – y compris bitcoin et ethereum – et lorsque vous effectuez votre premier échange de 10 $ ou plus, SoFi vous donnera 10 $ en bitcoin. Comme autre avantage d’introduction amusant, vous pouvez jouer à un “jeu de griffes” lorsque vous téléchargez l’application SoFi, vous donnant la chance de gagner jusqu’à 1 000 $.

Ellevest Ellevest a été créé par des femmes spécialement pour les femmes, bien que tout le monde puisse s’inscrire. Après avoir été initialement lancée avec un modèle payant, Ellevest est maintenant passée à une cotisation mensuelle forfaitaire. Pour 1 $ par mois, le plan Essentiel vous donne accès à des outils d’investissement et bancaires, à du matériel pédagogique et à un rabais de 20 % sur le service de coaching de l’entreprise (les séances commencent à 125 $). Le plan Plus, qui coûte 5 $ par mois, ajoute une planification de compte de retraite personnalisée. Et le niveau exécutif à 9 $ par mois permet d’investir dans plusieurs objectifs et de gérer jusqu’à six comptes de placement. L’algorithme de la plateforme robo-advisor Ellevest base vos investissements en allocation d’actifs sur des réalités importantes pour les femmes, y compris les écarts de rémunération, les interruptions de carrière et la durée de vie moyenne, puisque les femmes gagnent historiquement moins que les hommes – et vivent plus longtemps. Vous avez la possibilité de sélectionner portefeuilles d’impact ou des entreprises qui correspondent à votre objectif d’investissement. Étant donné que toutes les sociétés de gestion de placements n’offrent pas investissement durable, responsable et à impactvous pourriez y voir un moyen pour les femmes d’investir dans les femmes, favorisant ainsi leur croissance économique et leur durabilité.

AndSim/iStock/Getty Images Plus/Getty Images La plupart des robots-conseillers ne vous laissent pas choisir les titres dans lesquels investir. C’est parce qu’ils ont souscrit à une approche de portefeuille géré uniquement, évitant complètement les transactions autogérées. Cependant, Portefeuilles gérés Axos, propriété d’Axos Bank, est l’un des rares robots-conseillers sur le marché à proposer à la fois des investissements automatisés et des transactions directes, vous permettant d’avoir un portefeuille géré et d’effectuer vos propres transactions sans commission sur la même plate-forme (sans parler également des transactions régulières services bancaires). Cela inclut la possibilité de négocier des actions et des fonds négociés en bourse. Vous ouvrez ces comptes séparément, mais tout sera au même endroit. Et la possibilité d’avoir les deux n’est pas chère chez Axos : vous avez besoin de 500 $ pour commencer à trader, mais les frais de gestion ne sont que de 0,24 %, moins chers que Betterment et Wealthfront de 0,01 %. Les comptes inférieurs au minimum de 500 $ sont facturés 1 $ par mois. Il y a cependant deux gros inconvénients à Axos. Premièrement, le trading autogéré d’Axos a un nombre plus restreint de titres que vous pouvez acheter et négocier par rapport aux autres maisons de courtage. Par exemple, vous ne pouvez pas acheter et vendre des obligations sur la plateforme. Deuxièmement, les outils d’investissement les plus puissants d’Axos, y compris les données de marché en temps réel, sont verrouillés derrière leur niveau premium appelé Axos Elite, qui coûte 10 $ par mois. C’est dommage car d’autres plateformes de courtage intègrent certains de ces puissants outils d’investissement à leur service.

AndSim/ iStock /Getty Images Plus/Getty Images Véritable conseiller robotique, Conseiller numérique Vanguard est idéal pour ceux qui ont une approche totalement non interventionniste, car cette plateforme ne vous donne pas accès à des conseillers financiers humains. Cependant, ce que Vanguard vous offre, ce sont certains des coûts les plus bas dans cet espace, avec des frais de conseil tout compris de 0,2 % – et la promesse de Vanguard est que vous ne paierez pas plus de 2 $ pour chaque tranche de 1 000 $ sur votre compte. Ils renonceront également aux frais pendant 90 jours lorsque vous vous inscrivez. Vous serez entre de bonnes mains avec ce géant de l’investissement de longue date. Une fois que vous vous êtes inscrit, il investira votre argent dans quatre FNB Vanguard différents, dont le ratio de dépenses à faible coût (0,5 %) est déjà intégré aux frais de conseiller de 0,2 % mentionnés ci-dessus, avec rééquilibrage automatique inclus. Cependant, le principal inconvénient de ces faibles coûts est que vous avez besoin d’au moins 3 000 $ pour ouvrir un compte et qu’il n’y a pas de perte fiscale sur cette plateforme. Pourtant, c’est une excellente plateforme à faible coût si vous avez le capital pour commencer à investir.

Glands Glands est une plateforme de micro-investissement. Vous n’avez pas besoin de beaucoup pour démarrer ou pour faire croître vos investissements. Si tout ce que vous avez est un peu de monnaie de rechange, pensez aux glands. Ce robot-conseiller en investissement automatique n’a pas de solde de compte minimum ni de frais de négociation, contrairement à certains de nos choix. Mais un compte de base coûte 1 $ par mois et vous commencerez à investir votre argent restant grâce à son programme automatique Round-Ups. Lorsque vous effectuez un achat sur une carte liée, votre transaction est arrondie au dollar le plus proche et votre monnaie restante est versée dans votre compte de placement Acorns. Cette plate-forme de robot-conseiller en investissement automatisé rend l’investissement si facile que vous n’avez même pas à vous soucier de vous connecter pour effectuer des contributions d’investissement minimales à un compte de courtage. C’est formidable si vous n’avez pas beaucoup d’argent à consacrer à l’investissement en ce moment mais que vous voulez quand même commencer. Il existe également un compte personnel de 3 $ par mois qui regroupe plusieurs comptes en un, y compris l’investissement, la retraite, la vérification et une carte de débit physique. Le plan familial de 5 $ par mois vous offre des comptes de placement pour les enfants ainsi que des comptes de placement, de retraite et de chèques.

Un robot-conseiller est un conseiller financier automatisé et une plateforme d’investissement. Le système utilise un algorithme logiciel pour construire et gérer votre portefeuille afin que vous n’ayez pas à le faire.

Comment fonctionne le robo-investing ? Lorsque vous vous inscrivez sur une plateforme d’investissement robotique, vous répondez à quelques questions sur le type d’investisseur que vous êtes et votre plan financier. Vous devrez probablement tenir compte de facteurs tels que votre tolérance au risque, votre ratio de dépenses, votre investissement minimum et le moment où vous prévoyez d’encaisser vos investissements – chaque facteur devrait influencer l’option d’investissement que le robot-conseiller choisira. Cela fournit à la plateforme d’investissement robotique les informations dont elle a besoin pour construire le portefeuille d’investissement idéal pour vous, qui continuera d’évoluer à mesure que les marchés et vos options d’investissement, votre plan financier, votre tolérance au risque et vos finances globales changent. Cela aidera également le robot-conseiller à s’assurer que vous disposez d’un portefeuille diversifié mieux configuré pour atteindre vos objectifs financiers, comme gagner suffisamment d’argent pour ajouter à votre compte de retraite ou rembourser des prêts étudiants. Les robots-conseillers interactifs peuvent également vous aider à donner un sens à vos options d’investissement et à mieux comprendre des concepts tels que investissement socialement responsable. Celles-ci sont désormais disponibles sur plusieurs plateformes, dont deux des plus grands noms de cet espace : Betterment et Wealthfront.

Combien coûte un robot-conseiller ? Les frais varient selon la plate-forme, mais vous envisagez généralement des frais d’environ 0,2 à 0,25 % de votre solde annuel. Certaines plateformes ne facturent pas de frais en fonction de votre solde et facturent à la place des frais d’abonnement mensuels. Ellevest adopte cette approche, avec son plan de base qui ne coûte que 1 $ par mois. Un robot-conseiller est un excellent moyen de se lancer dans l’investissement sans trop d’argent ni de temps. Si vous savez que l’investissement est important mais que vous ne voulez pas investir beaucoup de travail (ou d’argent), un conseiller-robot pourrait vous convenir.

Accès à un gestionnaire d’investissement humain (pour des conseils financiers et un soutien technique) Si vous êtes un investisseur actif ou si vous tenez à vous adresser à un planificateur financier humain pour obtenir des conseils en investissement, l’investissement robotique n’est probablement pas pour vous. Essayez plutôt de faire appel à un gestionnaire de portefeuille ou de sélectionner vous-même les placements de votre portefeuille. Mais si vous préférez l’approche non interventionniste à un portefeuille géré, un robot-conseiller pourrait être un excellent choix. De nombreux robots-conseillers ci-dessous ont beaucoup en commun. Le meilleur pour vous dépend du type d’investisseur que vous êtes. Passez en revue nos sélections pour choisir le service adapté à vos besoins.

