Meilleurs réveils pour le lever du soleil

Si vous en avez assez d’être réveillé par les alarmes désagréables de votre téléphone ou de votre appareil Amazon Echo, le passage à une autre option peut vous aider. Un réveil au lever du soleil est conçu spécifiquement pour donner aux gens des matinées et des routines de réveil plus paisibles. Mes matins n’ont jamais été aussi bons depuis que je me suis débarrassé de mon réveil habituel et que j’ai commencé à utiliser un lever de soleil. Ils fonctionnent en émettant une lumière plutôt qu’un son anxiogène pour donner l’illusion que vous vous réveillez avec le soleil qui regarde à travers votre fenêtre.

Jamie Goldconsultante en design de bien-être et auteurraconte à Crumpe qu’elle est tombée sur ces types de réveils optionnels pour le bruit lors de ses recherches sur la pollution sonore.

“Nos vies et nos maisons sont remplies de bruit, ce qui crée un potentiel d’insomnie, d’anxiété et de stress”, déclare Gold. “J’adore l’idée de ces réveils silencieux pour s’adapter à nos rythmes circadiens naturels et aider à commencer nos journées sur une note plus calme. Certains gros dormeurs peuvent avoir besoin d’un système de réveil plus puissant, mais si vous n’êtes pas l’un d’entre eux, c’est définitivement une solution à considérer.”

Créer ou refaire des chambres de manière à réduire la pollution sonore et à améliorer le sommeil est un élément crucial de la conception du bien-être, la pratique consistant à concevoir un espace pour promouvoir la santé physique et émotionnelle, ajoute-t-elle.

Personnellement, j’ai l’impression d’avoir eu une meilleure nuit de sommeil depuis que j’utilise un réveil matin. Je suis aussi plus heureux quand je me réveille et j’ai l’impression que mes journées ont été plus productives. L’exposition à la lumière artificielle le matin peut améliorer les performances cognitives tout au long de la journée, selon une petite étude publiée dans la revue Recherche comportementale sur le cerveaudonc ma réaction n’est peut-être pas uniquement un effet placebo.

Ces quelques choix sont nos préférés et feraient un excellent cadeau pour tous ceux qui ont besoin de moins de bruit et de plus de lumière dans leur vie. Examinez de près les fonctionnalités offertes par chacune de ces horloges – une minuterie de mise en veille, une fonction de répétition ; certains peuvent même être utilisés comme lampe de lecture. Une fois que vous aurez combattu votre horloge de simulation de lever de soleil parfaite, vous profiterez d’un sommeil profond et de meilleurs matins. Cette liste est mise à jour périodiquement.

Dr Erica Matluck un médecin naturopathe , dit à Crumpe qu’elle aime la SmartSleep Wake Up Light car elle offre plusieurs paramètres, y compris les paramètres de luminosité du lever et du coucher du soleil, une lampe de luminothérapie et des sons naturels pour dormir et se réveiller. “Dans ma pratique, je recommande ces types de réveils pour diverses raisons et souvent les besoins et les préférences des gens changent avec le temps”, dit-elle. “Le fait d’avoir une variété de paramètres permet au produit de rester pertinent pour le patient même si ses besoins évoluent.”

C’est également utile si vous ne voulez pas compter sur des sons d’alarme forts pour vous réveiller, dit Berghoff, et souhaitez un réveil très doux et naturel le matin.

“Cela stimulera artificiellement le lever du soleil dans votre chambre, pour aider à régler correctement votre rythme circadien, l’horloge biologique de votre corps, malgré la nécessité de vous réveiller quand il fait encore noir dehors”, explique Berghoff. “C’est très important pour maintenir l’énergie du matin et de la journée, la qualité du sommeil la nuit et la santé métabolique.”

En plus de toutes ces fonctionnalités de lever de soleil, vous pouvez également utiliser le Lumie pour vous endormir. Il se double d’une machine à bruit blanc, et l’horloge vous permet également de définir une simulation de coucher de soleil – réglez d’abord la lumière à l’intensité souhaitée, puis appuyez sur le bouton coucher de soleil et détendez-vous pendant que la lumière diminue lentement. J’utilise la simulation de coucher de soleil chaque fois que j’ai l’impression que je vais avoir du mal à m’endormir. Jusqu’à présent, cela semble avoir aidé à chaque fois.

C’est le réveil de simulation de lever de soleil qui a changé mes matins pour le mieux (bien, bien mieux). C’est un choix relativement haut de gamme, mais ça vaut le coup. Avec le Lumie Bodyclock Shine 300, je peux régler le paramètre de simulation de lever de soleil coloré de 15 à 90 minutes et choisir parmi 15 sons de réveil de haute qualité à l’heure d’alarme désignée – je suis fan des sons des vagues et des merles.

Jall

Si vous n’êtes pas tout à fait prêt à débourser 100 $ ou plus pour un réveil au lever du soleil, cette horloge de simulation de lever du soleil économique de Jall devrait faire l’affaire. Il possède toutes les bases et permet un lever de soleil plutôt personnalisable : Choisissez parmi sept couleurs et 20 niveaux de luminosité pour terminer votre lever de soleil, ainsi que sept sons naturels pour accompagner la lumière. Vous pouvez également choisir de vous réveiller avec la radio FM.

Le réveil Jall Wake Up Light Sunrise fonctionne également comme veilleuse et lampe de chevet, et vous pouvez régler le niveau de luminosité pour les deux. Il n’a pas de fonction de coucher de soleil comme certains autres sur cette liste, et il ne fait pas non plus office de machine à bruit blanc – mais si vous ne voulez que la fonction de lever de soleil, cela n’a pas d’importance.

La majorité des critiques sur Amazon J’adore cette horloge : elle a 4,8 étoiles et près de 100 % des avis sont favorables. Il semble que la plupart des gens qui ont acheté cette horloge cherchaient un moyen moins brusque de se réveiller, et la Jall Wake Up Light a fait l’affaire pour eux. Les acheteurs apprécient également le fait qu’il soit facile à configurer et suffisamment simple pour que les enfants puissent fonctionner seuls.