Meilleurs régimes en 2023 : le régime méditerranéen gagne à nouveau

3 janvier 2022 – Nous sommes officiellement en 2023, et si l’histoire se répète, des millions d’Américains promettent probablement que cette année en sera une lorsqu’ils perdront définitivement ces kilos en trop. Après tout, la perte de poids occupe généralement l’une des premières places dans les sondages de résolution du Nouvel An.

Et juste à temps, il y a des conseils pour choisir le meilleur plan. Sortis aujourd’hui sont Nouvelles américaines et rapport mondialclassement annuel de les meilleurs régimes alimentaires.

Une fois de plus, le régime méditerranéen, qui met l’accent sur les fruits, les légumes, l’huile d’olive et le poisson, a obtenu la première place, en tant que meilleur régime alimentaire global. C’est la sixième année consécutive pour cette victoire. Mais de nombreux autres régimes ont également obtenu les meilleures notes.

Cette année, Nouvelles américaines, avec l’aide de plus de 30 nutritionnistes, médecins et épidémiologistes, a classé 24 régimes dans plusieurs catégories pour aider les gens à trouver un plan qui répond à leurs objectifs, qu’il s’agisse de trouver le meilleur régime de perte de poids, le plus facile à suivre ou des plans pour d’autres objectifs, comme la gestion du diabète ou des maladies cardiaques. Deux nouvelles catégories ont été ajoutées : Meilleurs régimes pour la santé des os et des articulations et Meilleurs régimes adaptés à la famille.