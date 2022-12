Meilleurs records Guinness de 2022

Le Guinness World Records 2022 a vu certaines des réalisations record les plus intéressantes du monde entier. Ils ont non seulement obtenu un certificat de réussite, mais sont entrés dans l’histoire comme les meilleurs des meilleurs. Alors que l’année touche à sa fin, faisons un tour dans le passé pour revisiter certains des records les plus réconfortants, intéressants et éblouissants (parfois, littéralement) établis cette année. Voici les 5 meilleurs records du monde Guinness établis en 2022 :

Le globe oculaire le plus éloigné de tous les temps

Quelle est la distance maximale à laquelle vous pouvez dépasser vos globes oculaires ? Cet homme vous battra sûrement par une marge. Sidney de Carvalho Mesquita du Brésil a des compétences assez impressionnantes. Il peut littéralement faire éclater ses globes oculaires à 18,2 mm au-delà de ses orbites. Il détient désormais le record de la « pop de globe oculaire le plus éloigné (mâle) ». Cela a été vérifié le 10 janvier. Comment mesure-t-on la protrusion du globe oculaire ? Eh bien, un optométriste de Sao Paulo a aidé Sidney à mesurer le sien avec un appareil appelé proptomètre.

Le disque réconfortant de John Cena

En 2002, l’acteur et 16 fois champion du monde de la WWE John Cena a réalisé son premier vœu par l’intermédiaire de la Make-A-Wish Foundation. Depuis lors, il n’a pas regardé en arrière. Deux décennies plus tard, il a maintenant établi un livre Guinness des records du monde le 20 septembre pour “Le plus de vœux exaucés par la fondation Make-A-Wish”. Jusqu’à présent, il a réalisé près de 650 souhaits d’enfants gravement malades du monde entier. N’est-ce pas simplement le disque le plus émouvant ?

Le créateur de records gourmands

Si vous pensez que votre amour pour les pépites de poulet ne connaît pas de limites, détrompez-vous. Leah Shutkever peut prouver son amour avec le record du monde Guinness qui lui a été décerné. Le britannique de 31 ans peut manger 19 pépites de poulet, pesant 352 grammes, en seulement 60 secondes. La mangeuse de vitesse veut continuer à repousser ses limites. Après tout, “La plupart des pépites de poulet mangées en une minute” ont certainement besoin d’un autre essai. Et s’il y a quelqu’un qui peut le faire, c’est bien Leah qui a battu 20 records du monde de vitesse en 2020 !

Rencontrez le plus vieux félin

Les félins sont des créatures majestueuses avec le mythe qui les entoure d’avoir neuf vies. Eh bien, qu’ils aient neuf vies ou non, cet adorable chat nommé Flossie se dirige certainement vers son 27e anniversaire. C’est 120 ans dans l’âge humain ! Bien que le chat n’ait pas une bonne vue et soit sourd, pour son humaine, Vicki, Flossie est toujours “enjouée et curieuse”. Avoir environ 120 ans dans l’âge humain, c’est une belle réussite en soi.

Vitesse la plus rapide pour une voiture conduite les yeux bandés

Appelez cela une coïncidence ou un coup du sort, mais cet homme malvoyant a établi le record du monde de “la vitesse la plus rapide pour une voiture conduite les yeux bandés” à l’occasion du 10e anniversaire de l’horrible accident qui l’a rendu aveugle. Le 31 mars, Dan Parker a conduit sa Corvette personnalisée à la vitesse de 339,64 kilomètres à l’heure. Mais pour Dan, il ne s’agissait pas seulement d’établir un record du monde. Il espère inspirer les personnes malvoyantes et présenter également au monde le potentiel de la technologie moderne comme les voitures autonomes.

