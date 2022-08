Meilleurs rabais et offres Internet pour les étudiants de la rentrée scolaire

Sarah Tew / Crumpe

Ce programme spécial est disponible pour les étudiants K-12 qui sont inscrits au NSLP. Le processus de demande passe généralement par les administrateurs de l’école, mais les parents et les tuteurs peuvent postuler au nom de l’école de leur enfant. Tous les étudiants éligibles recevront 100 Go par an et un hotspot mobile gratuit pendant au moins cinq ans. Il y a aussi la possibilité d’utiliser la valeur monétaire (500 $ par an) pour un forfait de données plus important et de payer le reste de sa poche. Étant donné que le ménage moyen utilise plus de 400 Go par mois, ce sera probablement la voie à suivre pour la plupart des familles.

