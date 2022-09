Meilleurs protège-matelas de 2022

Il n’y a pas que le lit dans un lit le matelas. Vous devez également penser à trouver l’ensemble parfait de des drapsun doudou douillet, peluche oreillers et peut-être même une couverture lestée pour vous aider à passer une bonne nuit de sommeil. Et si vous souhaitez améliorer votre confort, vous pouvez également ajouter un surmatelas. Les meilleurs surmatelas donnent à votre lit ce petit quelque chose de spécial qui le rend parfaitement moelleux, offrant un bon soutien et confortable.

Un nouveau couvre-matelas peut vous aider à maximiser le confort de votre nouveau lit et à faire passer votre expérience de sommeil au niveau supérieur. Les protège-matelas s’adaptent parfaitement à votre matelas et ajoutent un coussin rembourré sur la surface de sommeil. Non seulement ils rendent votre matelas plus confortable pour dormir, mais ils le gardent également sec, propre et protégé de l’usure, tout en aidant à maintenir vos draps en place. Les meilleurs surmatelas offrent en fait un confort supplémentaire et rendent votre matelas existant plus douillet, malgré leur finesse. Bien qu’il existe différents degrés d’épaisseur de surmatelas, même la couche la plus fine peut faire une différence dans la sensation de votre matelas lorsque vous vous allongez.

Protéger votre matelas actuel des déversements de liquide, de la saleté, des acariens, des allergènes et de la transpiration peut également ajouter des années à sa durée de vie et l’empêcher de se retrouver prématurément à la décharge. Un surmatelas peut servir de couche imperméable ou de couvre-matelas. Après tout, les matelas les plus propres et les mieux protégés peuvent être donnés ou transmis à d’autres au lieu d’être simplement jetés.

Nous avons cherché les meilleurs surmatelas et sommes revenus avec quelques goodies. Découvrez nos favoris et découvrez lequel pourrait être le meilleur surmatelas pour vous.

Tous les prix indiqués sont pour les tailles Queen.

Lire la suite: Meilleur surmatelas pour 2022

Boll & Branche Le protège-matelas Boll & Branch est une solution respectueuse de l’environnement pour préserver votre matelas, légèrement rembourré avec du coton biologique respectueux de l’environnement et facilement lavable en machine. Avec des certifications telles que : Boll & Branch fait savoir aux acheteurs que son dévouement à la durabilité, à la santé et aux droits des travailleurs est profond. L’entreprise veille à ce que les 13 000 ouvriers d’usine et de ferme qui créent ses produits, y compris ce surmatelas, soient bien traités et rémunérés équitablement pour leur travail. Le coton biologique de ce couvre-matelas est traité avec un composé antimicrobien naturel, il est donc doux pour les personnes souffrant d’allergies ou d’asthme et reste frais au fil du temps. Le coussin est également cousu avec soin afin que le rembourrage en coton biologique reste en place. Boll & Branch offre la livraison gratuite et les retours sous 30 jours.

PlushLits Le surmatelas réversible PlushBeds est non seulement rabattable, mais il offre également aux dormeurs un côté frais pour l’été et un côté chaud pour l’hiver. Fabriqué avec du coton et de la laine hypoallergéniques naturels et offrant un soulagement de la pression et une régulation de la température, ce surmatelas doux et respirant travaille dur pour offrir un confort tout au long de l’année. Le côté coton est en percale de coton naturel à 270 fils, tandis que le côté laine est en polaire de laine fine Shropshire lavable, connue pour sa qualité épaisse et élastique. Amoureux des animaux, ne vous inquiétez pas – les moutons sont élevés sans cruauté avec de la place pour se promener et paître dans de vastes pâturages ensoleillés. Aucun colorant n’est ajouté pour que le protecteur conserve sa couleur blanc cassé d’origine, et il est certifié Oeko-Tex pour être exempt de produits chimiques nocifs. Les protecteurs sont également lavables en machine et sans BPA ni phtalates, et son emballage est recyclable. Lavez votre surmatelas réversible PlushBeds à l’eau froide à basse température et séchez-le à basse température – ou mieux encore, séchez-le à l’air libre à l’extérieur par une journée ensoleillée pour faire ressortir encore plus de douceur. PlushBeds offre la livraison gratuite et une garantie de cinq ans. Les retours ne peuvent être effectués que sur les produits non ouverts et non endommagés.

Ours Le surmatelas imperméable Bear Protector est doté d’un dessus doux et respirant recouvert d’un design hexagonal et d’un support de protection innovant conçu à l’aide de la technologie exclusive de l’entreprise, “HeiQ Adaptive”. Le support HeiQ Adaptive est remarquablement impénétrable par les liquides, les déversements, les bactéries, les acariens, les punaises de lit et les allergènes, et cela reste vrai quelle que soit la durée pendant laquelle le déversement reste dessus. Il évacue également l’humidité et favorise le refroidissement. Ce protège-matelas est également confortablement épais par rapport à d’autres marques similaires, ce qui le rend agréable à dormir, surtout si le matelas en dessous est trop dur ou usé. Si vous êtes curieux de connaître la barrière, vous pouvez essayer un Bear Protector pour un essai de sommeil de 100 nuits pour voir si vous l’aimez. Avec chaque achat, vous bénéficiez de la livraison gratuite et d’une garantie limitée de 10 ans.

Parachute Accueil Si vous aimez la sensation du duvet mais que vous avez des allergies ou que vous vous opposez à sa récolte, le surmatelas alternatif en duvet Parachute a une couche de rembourrage en microfibre douce et hypoallergénique qui imite l’expérience nuageuse du duvet sans éternuements ni culpabilité. Niché à l’intérieur d’une coque 100% coton satiné, le surmatelas alternatif Parachute s’adapte à pratiquement tous les matelas jusqu’à une profondeur de 18 pouces. Il est cousu solidement avec une double couture pour qu’aucun rembourrage ne tombe. Vous pouvez le laver en machine à froid en utilisant le cycle délicat, et vous devrez utiliser des boules de séchage en laine si vous le séchez à la maison. Vous pouvez également le nettoyer à sec. Si vous achetez un surmatelas alternatif Parachute Down, vous bénéficierez de la livraison et des retours gratuits dans les 60 jours, ainsi que d’une garantie de trois ans.

Saatva Le surmatelas bio Saatva est une expérience somptueuse, comme la plupart des produits Saatva. Il présente des propriétés de refroidissement, d’évacuation de l’humidité et d’imperméabilité, et il est fabriqué avec du coton biologique et équitable de 300 fils. Un motif en losange est cousu sur sa surface pour maintenir le rembourrage en coton en place, tandis que les panneaux latéraux en coton et élasthanne aérés s’étendent complètement sur les côtés de tout matelas jusqu’à 16 pouces de haut. Une bande élastique de chaque côté permet de le maintenir bien en place. Selon le site Saatva, ce surmatelas devrait durer jusqu’à cinq ans s’il est entretenu conformément aux instructions de l’emballage. Les critiques sur le site lui donnent des éloges pour sa haute qualité, son confort et son épaisseur, et ils ont adoré le fait qu’il soit livré avec un sac fourre-tout pratique. Le surmatelas bio Saatva est livré avec la livraison gratuite, les retours sous 45 jours et une garantie d’un an.

Nuage de sommeil Efficace même pour les dormeurs les plus chauds, le surmatelas Slumber Cloud Core vous maintient à la température idéale pour vous. Ce surmatelas rafraîchissant est composé d’un mélange de coton et d’Outlast, le tissu approuvé par la NASA de la société qui régule la température de sorte que lorsque vous avez trop froid, la chaleur de votre corps vous est restituée, et lorsque vous avez trop chaud, la chaleur est absorbé. Créée à l’origine pour les combinaisons spatiales, cette technologie impressionnante est incluse à la fois dans la housse supérieure du surmatelas et dans le tissu de doublure pour votre confort de sommeil. Le surmatelas Core est également très respirant et super doux, avec un nombre de 300 fils. De plus, il s’adapte à n’importe quel matelas d’une profondeur allant jusqu’à 20 pouces et peut être lavé à l’eau froide au cycle délicat. Si vous n’êtes pas sûr du détergent à utiliser, Slumber Cloud fabrique le sien, disponible à l’achat dans packs de 20 dosettes. Le surmatelas rafraîchissant Slumber Cloud Core est livré avec la livraison gratuite et un essai de sommeil de 60 nuits pour décider si vous l’aimez vraiment. Choisissez parmi deux couleurs : blanc ou bleu clair.

Linenspa Un produit de haute qualité pour le prix, le surmatelas Linenspa est doté d’une coque en microfibre confortable, recouverte de coutures en diamant pour maintenir le rembourrage alternatif en duvet hypoallergénique bien en place sans pli. Il s’adapte parfaitement à la plupart des matelas jusqu’à 18 pouces et est respirant avec un style drap-housse. Ce couvre-matelas a une qualité moelleuse et est étonnamment confortable avec une sensation “trop ​​remplie”. Les panneaux latéraux s’étirent bien sur les bords du matelas sans se déchirer ni se déchirer, même lorsque vous avez un surmatelas épais ou un surmatelas supplémentaire sur votre matelas. C’est aussi un jeu d’enfant à nettoyer en le jetant simplement dans la laveuse et la sécheuse. Linenspa offre la livraison gratuite, les retours gratuits sous 30 jours et une garantie de trois ans.

Nectar Le protège-matelas Nectar est fabriqué dans un matériau imperméable avec une housse de matelas matelassée extra douce et respirante et un dessus en coton rembourré pour un confort accru. Résistant aux taches et silencieux, ce protège-matelas ne laissera pas passer de liquide ou de saleté sur votre matelas, et ne fera pas non plus de bruits de plis lorsque vous bougez pendant votre sommeil. Il a une conception antidérapante qui le maintient en place grâce à sa housse extensible, même sur des matelas d’une hauteur supérieure à 22 pouces. La housse en coton aéré garde le dormeur au frais et confortable, et il est facilement lavable en machine et séché au sèche-linge à basse température. Il est également résistant aux allergènes. Si vous achetez une serviette Nectar, vous aurez 50 nuits pour décider si vous souhaitez la conserver. Vous bénéficierez également d’une garantie de cinq ans, de la livraison gratuite et des retours gratuits.

Comment choisir le meilleur surmatelas

Fonctionnalités

Selon vos besoins, les caractéristiques les plus importantes d’un surmatelas peuvent varier. Les personnes allergiques peuvent opter pour des caractéristiques hypoallergéniques, telles que le latex naturel, pour leur surmatelas. Un surmatelas en laine est idéal pour absorber l’humidité, et un surmatelas en coton est efficace pour bloquer les taches et prévenir l’usure, tandis que le duvet régule la chaleur corporelle pour aider à garder les dormeurs au chaud en hiver et au frais en été. Le coton éponge peut également être une bonne caractéristique pour les surmatelas imperméables.

Matériaux

Recherchez des matériaux de qualité avec des certifications, le cas échéant, pendant que vous naviguez. Par exemple, le coton, la laine ou le latex biologique devrait avoir une certification d’un tiers indépendant comme le Norme mondiale sur les textiles biologiques, ce qui confirme que le produit est composé d’au moins 70 % de fibres organiques. Pour qu’un produit soit labellisé bio, il doit être composé à 95% de fibres bio.

Vous pouvez également trouver des tissus alternatifs végétaliens, sans laine ou en duvet si vous préférez ne pas utiliser de produits d’origine animale, qui seraient chacun étiquetés en conséquence.

Le polyester et la mousse à mémoire de forme se trouvent également parfois dans les surmatelas. Le polyester est généralement durable et abordable, tandis qu’un surmatelas en mousse à mémoire de forme réagit à la chaleur et épouse la forme du corps du dormeur.

Facilité d’entretien

Pour plus de commodité, il est toujours utile de trouver un couvre-matelas lavable en machine, surtout si vous avez des enfants ou des animaux domestiques qui ont besoin de le laver souvent. Sinon, assurez-vous d’avoir le temps et l’espace pour laver votre surmatelas à la main et étendez-le pour qu’il sèche. Le nettoyage des taches ne semble pas être une option réaliste pour les surmatelas, mais si vous êtes convaincu que le vôtre restera propre et sec pour la plupart, vous pouvez certainement l’essayer.

Nombre de fils

Le nombre de fils d’un tissu est le nombre de fils tissés dans un pouce carré de celui-ci. Bien qu’il y ait un certain désaccord sur quelle est l’importance du nombre de threads à la literie de toute sorte, la règle générale est qu’un nombre de fils plus élevé (200 à 600) rend le tissu plus durable et plus doux au fil du temps. Si votre surmatelas indique un nombre de fils, essayez de viser 200 ou plus.

Plus pour une bonne nuit de repos

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.