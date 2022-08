Meilleurs produits de croissance des cheveux pour 2022

Faire pousser vos cheveux peut être un processus long – jeu de mots. Mais si vous cherchez de l’aide avec des produits pour la croissance des cheveux, il y en a des spéciaux sur le marché qui peuvent éliminer la frustration du processus (et peut-être même accélérer les choses). Que vous recherchiez un sérum pour la croissance des cheveux, un supplément pour la croissance des cheveux ou un autre traitement, vous trouverez des tonnes de produits pour la croissance des cheveux prétendant cibler des problèmes tels que l’amincissement et la chute des cheveux ou pour améliorer la santé globale des cheveux. La plupart d’entre eux sont à un prix raisonnable, mais tous les produits pour la croissance des cheveux ne sont pas créés égaux. J’ai parlé avec des dermatologues pour savoir ce qu’il faut ignorer et ce qui vaut vraiment la peine d’essayer.

Parfois, des problèmes comme la perte de cheveux ou l’amincissement sont liés à des problèmes de santé sous-jacents. C’est pourquoi si vous rencontrez des problèmes de perte de cheveux, vous voudrez peut-être d’abord consulter un médecin. Il existe de nombreux types de perte de cheveux, selon un dermatologue certifié basé à San Francisco Dr Caren Campbell et identifier votre type est la première étape pour obtenir un traitement approprié pour la repousse des cheveux. “Il existe différentes formes de perte de cheveux, certaines temporaires, d’autres lentement progressives et d’autres permanentes et cicatricielles. Si vous savez quel type de perte de cheveux vous rencontrez, vous pouvez mieux le traiter”, déclare Campbell.

Qu’est-ce qui cause la perte de cheveux ou l’amincissement des cheveux?

La perte de cheveux et l’amincissement des cheveux sont complexes – c’est pourquoi vous souhaitez qu’un professionnel de la santé vous évalue pour vous aider à déterminer quelle pourrait en être la cause ou vous aider à trouver un traitement approprié. Selon Campbell, certaines formes de perte de cheveux sont liées à une maladie auto-immune, que vous souhaitez également exclure. D’autres coupables potentiels sont la perte de cheveux induite par les médicaments, l’anémie ou les problèmes de thyroïde. “En fin de compte, il n’existe pas de traitement fourre-tout pour toutes les formes de perte de cheveux. Vous devez d’abord savoir quelle forme de perte de cheveux vous avez, quelle en est la cause, puis la traiter avec ces informations”, déclare Campbell.

“Selon le type de perte de cheveux que vous rencontrez, [doctors] peut être en mesure de le diagnostiquer simplement par vos antécédents et votre examen du cuir chevelu / des cheveux. Cependant, ils peuvent recommander d’obtenir des études de laboratoire et / ou une biopsie pour plus d’informations. Une fois que vous avez obtenu un diagnostic, vous pouvez restreindre vos options de traitement à des ingrédients conçus pour aider spécifiquement votre type de perte de cheveux », explique Dr Elyse Loveun dermatologue certifié basé à New York.

Si vous cherchez à obtenir une aide supplémentaire pour faire pousser vos cheveux, les produits ci-dessous sont sélectionnés avec la contribution d’experts de dermatologues et basés sur des recherches et des critiques de détaillants en ligne comme Sephora et Ulta. Si vous souffrez de perte de cheveux ou d’amincissement, n’oubliez pas de consulter d’abord votre médecin, et une fois que vous avez déterminé que les produits en vente libre pourraient vous aider, les options de produits de croissance des cheveux ci-dessous peuvent vous aider. Nous mettons à jour cette liste périodiquement.

Végamour Vegamour GRO Hair Serum est une option végétalienne et à base de plantes pour un sérum de soutien à la croissance des cheveux. Le sérum contient des ingrédients naturels “vegan photo-actifs” tels que le haricot mungo, la curcumine et le trèfle rouge. Selon la marque, vous pouvez potentiellement voir des résultats dans les trois à quatre mois d’une utilisation régulière. Vegamour propose une gamme complète de produits complémentaires en dehors du sérum si vous souhaitez combiner le sérum avec des compléments capillaires ou d’autres produits de traitement de la chute des cheveux.

Kérastase Ce sérum de Kerastase est un best-seller sur Sephora et recommandé par Shelly Aguirre, styliste chez Maxine Salon à Chicago. Si vous voulez des cheveux sains, vous avez également besoin d’un cuir chevelu sain – et ce sérum est un bon début, selon Aguirre. “Cela donne au cuir chevelu un endroit sain pour la croissance des cheveux. Tout comme nous utilisons des sérums pour notre visage, nous devons utiliser la même approche pour notre cuir chevelu”, a-t-elle déclaré à CNET.

Nutrafol Les suppléments Nutrafol sont des suppléments populaires pour la croissance des cheveux qui contiennent des nutriments qui aident à soutenir le métabolisme et à faire face au stress, aux hormones et à l’inflammation. Tous ces domaines sont importants pour la santé des cheveux, selon la marque. Campbell recommande ces suppléments capillaires, mais note qu’ils n’aideront pas avec tous les types de perte de cheveux. Love les recommande également, ajoutant que vous devriez parler avec un médecin de ce qui pourrait causer votre perte de cheveux pour commencer.

Lui Le minoxidil est l’ingrédient principal de Rogaine, que Love et Campbell recommandent pour la perte de cheveux ou l’amincissement des cheveux. “Cela peut être utile pour la perte de cheveux chez les hommes et les femmes et les formes plus chroniques de perte de cheveux liée au stress appelées effluvium télogène”, explique Campbell. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une généralisation, et encore une fois, Campbell encourage à consulter d’abord un médecin pour aider à résoudre tout problème de santé sous-jacent. Une autre marque avec le même ingrédient actif que Rogaine est Hims, qui vend Gouttes de minoxidil à 5 ​​% pour 15 $.

Viviscal Viviscal est un autre supplément formulé pour une croissance saine des cheveux qui contient un mélange de vitamines et de minéraux, notamment de la biotine, du zinc, de la vitamine C et d’autres herbes. “Viviscal et Nutrafol sont des suppléments qui ont été bien étudiés pour la calvitie féminine et masculine, mais n’aideront pas avec toutes les formes de perte de cheveux”, déclare Campbell.

Hum Nutrition Hum Hair Sweet Hair Growth Les gommes végétaliennes contiennent de la biotine, de l’acide folique, de la vitamine B12, du zinc et du Fo-Ti, une herbe traditionnellement utilisée en médecine chinoise pour la santé des cheveux et du cuir chevelu, selon la marque. Les gommes contiennent également acide para-aminobenzoïque (PABA) alias vitamine B10, qui, selon la marque, peut aider à maintenir les cheveux colorés ou à prévenir les cheveux grisonnants.

Ulta L’un des produits les plus vendus et les mieux évalués dans la catégorie de la croissance des cheveux sur Ulta, Bondi Boost Intensive Growth Spray a une solide note de 4,8 étoiles sur près de 3 000 vues. Au lieu d’un sérum ou d’une huile pour la croissance des cheveux, qui peuvent être plus difficiles à appliquer, le traitement pour la croissance des cheveux est un spray que vous pouvez utiliser quotidiennement sur les cheveux humides ou secs. Vous massez le produit de croissance des cheveux avec vos doigts et le laissez agir pour favoriser des cheveux plus épais et augmenter la densité des cheveux.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.