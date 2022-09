Meilleurs prêts à tempérament pour septembre 2022

Un prêt à tempérament vous permet d’emprunter de l’argent que vous rembourserez sur une période de temps en versements mensuels. Il existe différents types de prêts à tempérament, y compris les prêts personnels qui peuvent vous aider à couvrir des dépenses ou des projets importants, et les prêts auto pour l’achat d’une voiture. Il existe également des prêts de consolidation de dettes lorsque vous devez transférer dette à taux d’intérêt élevé à un prêt avec un taux annuel effectif global inférieur, ou APR. Achetez maintenant, payez plus tard sont un autre type de prêt à tempérament, qui vous permet d’acheter des articles et des services que vous ne pouvez pas vous permettre entièrement à l’avance.

Bien que chaque prêteur ait ses propres exigences, frais et taux d’intérêt, les meilleurs prêts à tempérament ont des TAP à faible taux fixe, des mensualités fixes et des conditions flexibles. Tout cela s’avérera avantageux pour votre budget : cela signifie que vous pouvez déterminer exactement combien vous devez chaque mois et savoir quand votre paiement final sera effectué.

Nous avons évalué les principaux types de fournisseurs de prêts à tempérament et mis en évidence les meilleures options ci-dessous. Nous mettrons régulièrement à jour cette liste à mesure que les conditions changent et que de nouveaux produits de prêt sont lancés.

Remarque : Tous les taux annuels en pourcentage de départ, ou APR, sont basés ici sur un emprunteur ayant une excellente cote de crédit de 800 ou plus. Si votre pointage de crédit est inférieur à cela, vous pouvez être approuvé à un taux plus élevé. Les APR répertoriés sont à jour au 29 juillet.

Aucun Option cosignataire/codemandeur : Non Si vous avez besoin d’un flux important de capitaux à quelque fin que ce soit, ce grand prêteur national pourrait être le meilleur choix pour vous. Wells Fargo propose une gamme de taux d’intérêt sur une gamme de cotes de crédit, ainsi que des conditions de remboursement et des montants de prêt flexibles. Si vous avez un compte courant Wells Fargo, vous pouvez obtenir une réduction d’intérêt de 0,25 % ou 0,50 %. Cependant, sachez que Wells Fargo est connu pour facturer des frais de retard importants, ainsi que des frais de fonds insuffisants si vous n’avez pas assez sur votre compte bancaire pour couvrir un paiement.

Tous les États sauf Hawaï et New York Pénalité de remboursement anticipé : Non Le financement social, ou SoFi, offre des taux compétitifs sur les prêts de consolidation de dettes, qui vous permettent de combiner plusieurs formes de dettes à taux d’intérêt élevé, comme les cartes de crédit, en un prêt à taux fixe plus gérable. Il a des taux d’intérêt bas et ne facture pas de frais de traitement, de paiement anticipé ou de retard. SoFi propose également des remises sur paiement automatique et propose des conseils financiers gratuits. Son service de protection contre le chômage est une caractéristique notable, vous permettant de réduire vos paiements jusqu’à 12 mois si vous perdez votre emploi. Vous aurez besoin d’un crédit décent pour être approuvé par SoFi – son pointage de crédit minimum est de 680. SoFi n’offre pas non plus de prêts à Hawaï ou à New York.

Succursales dans l’Illinois, succursales partagées dans tout le pays Pénalité de remboursement anticipé : Non Bien que cette coopérative de crédit soit basée dans l’Illinois, l’adhésion est disponible dans tout le pays. Consumers Credit Union propose une large gamme de montants et de conditions de prêt, ainsi que des taux avantageux pour les nouveaux prêts automobiles. Pour devenir membre, vous devez fournir une pièce d’identité valide, deux talons de chèque de paie récents, deux déclarations de revenus récentes, deux factures de services publics et cinq références, et payer des frais de 5 $.

50 états Pénalité de remboursement anticipé : Non Pentagon Federal Credit Union est une excellente option si vous voulez acheter une nouvelle voiture – et n’est pas trop minable non plus pour les prêts de voitures d’occasion. Offrant les tarifs les plus bas pour les membres, cette caisse populaire offre des tarifs bas pour les voitures neuves et d’occasion respectivement lorsqu’elles sont achetées via le service d’achat de voitures PenFed. L’adhésion est ouverte à toute personne qui ouvre un compte d’épargne PenFed avec un dépôt minimum de 5 $.

: Tous les 50 états Pénalité pour remboursement anticipé: Non Les applications Acheter maintenant, payer plus tard sont des micro-prêts à tempérament que vous pouvez utiliser pour acheter des biens ou des services maintenant et les rembourser au fil du temps. Se distinguant parmi les applications BNPL, Affirm propose une variété d’options de paiement allant des plans de versement standard de six à huit semaines aux versements de 60 mois. Affirm propose également une préqualification instantanée, une limite d’achat élevée de 17 500 $ et des cartes virtuelles et physiques qui vous permettent de faire des achats partout où Visa est accepté. Les plans de paiement d’Affirm incluent une option de paiement fractionné, qui divise votre coût total en quatre versements sans intérêt, payés toutes les deux semaines, le premier paiement étant dû au moment du paiement. Si nécessaire, vous pouvez étendre le délai de remboursement à huit semaines, éliminant ainsi un paiement initial. Ce qui est unique, c’est que ce service BNPL propose également des plans de paiement flexibles aux deux semaines et mensuels, allant de six semaines à 60 mois. Gardez à l’esprit, cependant, que ces plans plus longs peuvent s’accompagner de taux d’intérêt, en fonction de votre pointage de crédit et de l’historique de remboursement de BNPL. (Affirm facture jusqu’à 30 % d’intérêts, l’un des taux d’intérêt les plus élevés disponibles pour les services BNPL.) – contrairement aux cartes de crédit, qui facturent des intérêts composés. Affirm est franc sur ses taux d’intérêt une fois que vous avez demandé l’approbation du prêt, et vous pourrez voir votre taux et le montant des intérêts que vous paierez.

Types de prêts personnels à tempérament

Prêts personnels

Un prêt personnel est de l’argent emprunté auprès d’une banque ou d’un autre prêteur financier que vous pouvez utiliser pour consolider une dette, financer un projet de rénovation domiciliaire ou accéder à un important flux de capitaux. Vous pouvez utiliser un prêt personnel à peu près n’importe quelle fin, mais de nombreux prêteurs vous empêchent d’utiliser ces fonds pour rembourser des prêts étudiants ou des frais d’études supérieures. Les prêts personnels sont souvent une alternative plus abordable aux cartes de crédit et offrent également baisse des taux d’intérêt et des modalités de remboursement plus souples.

Prêts de consolidation de dettes

Si tu as dette de carte de crédit à intérêt élevé, des factures médicales en souffrance ou d’autres types de dettes personnelles, un prêt de consolidation de dettes vous permet de combiner plusieurs prêts en un seul prêt personnel. La consolidation de plusieurs mensualités en un seul paiement fixe peut faciliter la gestion de votre dette et vous pourrez peut-être bloquer un taux d’intérêt inférieur à celui que vous payez actuellement.

Prêts auto

Les prêts auto sont des fonds qui peuvent être utilisés pour acheter un véhicule ancien ou neuf. Les prêts automobiles diffèrent des prêts personnels en ce sens qu’ils sont garantis par la voiture que vous achetez – cela signifie que votre véhicule agit comme garantie du prêt. Ainsi, si vous n’effectuez pas les paiements nécessaires ou si vous êtes en défaut sur votre prêt auto, votre prêteur peut reprendre votre véhicule pour compenser sa perte.

Achetez maintenant, payez plus tard

Cette alternative populaire aux cartes de crédit vous permet d’acheter des produits et services maintenant et de rembourser le solde sur une période de temps déterminée. De nombreuses applications BNPL proposent des plans de paiement qui s’étendent sur six ou huit semaines et sont sans intérêt, bien que beaucoup facturent des frais de retard.

Les applications BNPL peuvent également proposer des plans de paiement qui s’étendent sur des mois ou des années. Ces plans de versements plus longs facturent généralement des intérêts. Une différence majeure entre les applications BNPL et les cartes de crédit est que les cartes de crédit facturent des intérêts composés, ce qui signifie que des intérêts peuvent être facturés à la fois sur la somme initiale et sur tout intérêt supplémentaire qui s’accumule. Les applications BNPL facturent des intérêts simples, ce qui signifie que les intérêts ne sont facturés que sur la somme initiale.

Prêts étudiants

Les frais d’études supérieures, comme les frais de scolarité, peuvent être financés par un prêt étudiant. UN prêt étudiant est de l’argent emprunté au gouvernement ou à un prêteur privé pour aider à payer les études collégiales.

Les prêts étudiants fédéraux sont toujours des prêts à taux fixe – les taux restent les mêmes pendant toute la durée du prêt. Ces prêts ont des taux d’intérêt inférieurs à ceux des prêts privés et sont plus faciles à demander si votre crédit est faible ou inexistant, car ils sont garantis par le gouvernement fédéral.

Les prêts étudiants privés ont soit des taux d’intérêt fixes, soit des taux d’intérêt ajustables – des taux qui ne restent fixes que pendant une période déterminée, puis augmentent ou diminuent en fonction de l’économie. Les prêts étudiants privés ont également généralement des taux d’intérêt plus élevés que les prêts étudiants fédéraux.

Vous n’avez généralement pas à effectuer de paiements mensuels sur les prêts étudiants fédéraux ou privés jusqu’à six mois après l’obtention de votre diplôme, mais il existe parfois des exceptions pour les étudiants inscrits depuis plus de quatre ans ou qui ont cessé de fréquenter l’école.

Prêts immobiliers

Prêts immobiliers ou hypothèques sont également des prêts à tempérament – vous empruntez une somme d’argent et la remboursez au fil du temps. Les conditions standard pour les prêts immobiliers sont de 15 ou 30 ans, mais des options de 10 et 20 ans sont disponibles. Les hypothèques sont fixes ou taux d’intérêt ajustables.

Semblables aux prêts automobiles, les prêts hypothécaires sont également des prêts garantis, ce qui signifie qu’ils sont garantis par l’actif que vous achetez. Votre maison sert de garantie, et si vous n’êtes pas en mesure de rembourser votre prêt immobilier pendant plusieurs mois, le prêteur pourrait reprendre possession de votre maison par le biais du processus de forclusion.

FAQ

Puis-je obtenir un prêt à tempérament avec un mauvais crédit ? Bien qu’un pointage de crédit élevé puisse améliorer vos chances d’obtenir un prêt à tempérament, il est possible d’obtenir un prêt si votre pointage de crédit est inférieur. Vous devez vous attendre à être approuvé à un taux d’intérêt plus élevé et vous devrez peut-être payer des frais supplémentaires, tels que des frais de montage (frais de traitement de votre prêt). Découvrez les choix de Crumpe pour les meilleurs prêts pour mauvais crédit.

Demander un prêt à tempérament nuira-t-il à ma cote de crédit ? Chaque fois que vous demandez un prêt, les prêteurs effectueront une vérification de crédit rigoureuse, ce qui pourrait temporairement faire baisser légèrement votre pointage de crédit. Cependant, effectuer des paiements à temps aidera à augmenter votre pointage de crédit au fil du temps en montrant que vous êtes un emprunteur digne de confiance. La seule exception sur cette liste est Affirm. Les applications BNPL peuvent exécuter des vérifications de crédit souples (qui n’ont pas d’impact sur votre pointage de crédit) lors de l’approbation de vos micro-prêts. Affirm peut effectuer une demande de crédit souple ou ferme, selon le type de prêt que vous demandez.

Les prêts à tempérament sont-ils garantis ou non ? Généralement, les prêts personnels ne sont pas garantis, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de fournir de garantie pour être approuvé. Un prêt garanti nécessite une garantie pour approbation. Les prêts automobiles et les hypothèques sont deux exemples courants de prêts garantis, où le véhicule ou la maison que vous achetez servirait de garantie pour votre prêt.

