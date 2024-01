Meilleurs prétendants aux Oscars 2024 pour le meilleur film, acteur, actrice et plus

Imaginez si la saison des récompenses commençait et arrêté au moment où Jane Fonda a lancé ce parchemin de Cannes sur Anatomie d’une chute la réalisatrice Justine Triet. Mais elle avait raison ; Hollywood est prêt à remporter une fois de plus l’or aux meilleurs prétendants aux Oscars 2024, et avec les festivals d’automne, le box-office d’été, les doubles grèves WGA et SAG et, finalement, les nominations aux Oscars dans notre rétroviseur, nous sommes enfin prêts à faire des prédictions. pour lesquels les électeurs des candidats aux Oscars pourraient cibler avec leur affection adoratrice lors de la prochaine cérémonie.





la 96e cérémonie des Oscars ne soit remise une heure plus tôt que d'habitude le dimanche 10 mars – avec le retour de l'animateur Jimmy Kimmel.





Les meilleurs prétendants à la course aux Oscars 2024.

Netflix ; Warner Bros; A24 ; Fonctionnalités de mise au point





Note: Ceci n’est pas une liste de prédictions. Ce décompte montre quels prétendants ont gagné ou ont été nominés pour les précurseurs jusqu’à présent. D’autres seront ajoutés au fur et à mesure que diverses nominations seront annoncées.





Récompenses suivies jusqu’à présent :











Les meilleurs prétendants aux Oscars 2024

Cillian Murphy dans “Oppenheimer”.

Images universelles









Meilleure image

Oppenheimer

Meilleur film (ou équivalent) gagne : AFI Top 10, Golden Globes (Drame), CCA

Nominations pour le meilleur film (ou équivalent) : NBR Top 10, ensemble SAG, BAFTA, Oscars





Pauvres choses

Meilleur film (ou équivalent) gagne : VIFF (Lion d’Or), AFI Top 10, Golden Globes (musical ou comédie)

Nominations pour le meilleur film (ou équivalent) : NBR Top 10, CCA, BAFTA, Oscars





Anatomie d’une chute

Meilleur film (ou équivalent) gagne : Cannes (Palme d’Or), EFA

Nominations pour le meilleur film (ou équivalent) : Golden Globes (drame), BAFTA, Oscars





Tueurs de la Lune des Fleurs

Meilleur film (ou équivalent) gagne : PSIFF (Prix Vanguard du président), NYFCC, NBR, AFI Top 10

Nominations pour le meilleur film (ou équivalent) : Golden Globes (Drame), CCA, SAG ensemble, BAFTA, Oscars





La zone d’intérêt

Meilleur film (ou équivalent) gagne : LAFCA

Nominations pour le meilleur film (ou équivalent) : Cannes (Palme d’Or), Golden Globes (Drame), Oscars





Les restes

Meilleur film (ou équivalent) gagne : Top 10 AFI

Nominations pour le meilleur film (ou équivalent) : TIFF (People’s Choice Award, finaliste), NBR Top 10, Golden Globes (musical ou comédie), CCA, BAFTA, Oscars

Fiction américaine

Meilleur film (ou équivalent) gagne : TIFF (Prix du public), Top 10 AFI

Nominations pour le meilleur film (ou équivalent) : Indie Spirits, Golden Globes (musical ou comédie), CCA, ensemble SAG, Oscars





Maestro

Meilleur film (ou équivalent) gagne : Top 10 AFI

Nominations pour le meilleur film (ou équivalent) : VIFF (Lion d’Or), NBR Top 10, Golden Globes (Drame), CCA, Oscars





Barbie

Meilleur film (ou équivalent) gagne : Top 10 AFI

Nominations pour le meilleur film (ou équivalent) : NBR Top 10, Golden Globes (musical ou comédie), CCA, ensemble SAG, Oscars







Vies antérieures

Meilleur film (ou équivalent) gagne : Gotham Awards, Top 10 AFI

Nominations pour le meilleur film (ou équivalent) : Indie Spirits, NBR Top 10, Golden Globes (Drame), CCA, Oscars





Christopher Nolan dirige Emily Blunt et Cillian Murphy dans “Oppenheimer”.

Melinda Sue Gordon/Universal Pictures









Meilleur réalisateur

Christophe Nolan, Oppenheimer

Meilleur réalisateur (ou équivalent) gagne : NYFCC, Golden Globes, CAC

Nominations du meilleur réalisateur (ou équivalent): DGA, BAFTA, Oscars





Yorgos Lanthimos, Pauvres choses

Meilleur réalisateur (ou équivalent) gagne : À déterminer

Nominations du meilleur réalisateur (ou équivalent): Golden Globes, CCA, DGA, Oscars





Martin Scorsese, Tueurs de la Lune des Fleurs

Meilleur réalisateur (ou équivalent) gagne : Gotham Awards (Icône historique et hommage au créateur), PSIFF (Chairman’s Vanguard Award), NBR

Nominations du meilleur réalisateur (ou équivalent): Golden Globes, CCA, DGA, Oscars





Justine Triet, Anatomie d’une chute

Meilleur réalisateur (ou équivalent) gagne : AGE

Nominations du meilleur réalisateur (ou équivalent): BAFTA, Oscars





Jonathan Glazer, La zone d’intérêt

Meilleur réalisateur (ou équivalent) gagne : LAFCA

Nominations du meilleur réalisateur (ou équivalent): BAFTA, Oscars





Dominic Sessa et Paul Giamatti dans « Les Holdovers ».

CARACTÉRISTIQUES FOCUS









Meilleur acteur

Paul Giamatti, Les restes

Meilleur acteur (ou équivalent) gagne : PSIFF (Icon Award), Golden Globes (comédie musicale ou comédie), CCA

Nominations du meilleur acteur (ou équivalent): SAG, BAFTA, Oscars





Cillian Murphy, Oppenheimer

Meilleur acteur (ou équivalent) gagne : PSIFF (Desert Palm Achievement Award), Golden Globes (Drame)

Nominations du meilleur acteur (ou équivalent): CCA, SAG, BAFTA, Oscars





Bradley Cooper, Maestro

Meilleur acteur (ou équivalent) gagne : Gotham Awards (Icône culturelle et hommage au créateur), SBIFF (Interprète exceptionnel de l’année), NBR (Icon Award)

Nominations du meilleur acteur (ou équivalent): Golden Globes (Drame), CCA, SAG, BAFTA, Oscars





Colman Domingo, Rustin

Meilleur acteur (ou équivalent) gagne : TIFF Tribute Performer Award, PSIFF (Spotlight), SBIFF (Virtuosos Award), PSIFF (Spotlight Award)

Nominations du meilleur acteur (ou équivalent): Golden Globes (Drame), CCA, SAG, BAFTA, Oscars





Jeffrey Wright, Fiction américaine

Meilleur acteur (ou équivalent) gagne : PSIFF (Prix d’excellence en carrière), SBIFF (Prix Montecito)

Nominations du meilleur acteur (ou équivalent): Gotham Awards, Indie Spirits, Golden Globes (musical ou comédie), CCA, SAG, Oscars





Emma Stone dans « Pauvres choses ».

Yorgos Lanthimos/Searchlight Photos









Meilleure actrice

Emma Stone, Pauvres choses

Meilleure actrice (ou équivalent) remporte : PSIFF (Desert Palm Achievement Award), LAFCA, Golden Globes (musical ou comédie), CCA

Nominations de la meilleure actrice (ou équivalent): SAG, BAFTA, Oscars

Lily Gladstone, Tueurs de la Lune des Fleurs

Meilleure actrice (ou équivalent) remporte : Gotham Awards (Historical Icon and Creator Award), PSIFF (Chairman’s Vanguard Award), SBIFF (Virtuosos Award), NYFCC, NBR, Golden Globes (Drame)

Nominations de la meilleure actrice (ou équivalent): CAC, SAG, Oscars





Carey Mulligan, Maestro

Meilleure actrice (ou équivalent) remporte : PSIFF (Prix de l’Étoile Internationale)

Nominations de la meilleure actrice (ou équivalent): Golden Globes (Drame), CCA, SAG, BAFTA, Oscars





Sandra Huller, Anatomie d’une chute

Meilleure actrice (ou équivalent) remporte : AGE

Nominations de la meilleure actrice (ou équivalent): Spiritueux indépendants, Golden Globes (Drame), CCA, BAFTA, Oscars





Annette Bening, Nyad

Meilleure actrice (ou équivalent) remporte : À déterminer

Nominations de la meilleure actrice (ou équivalent): Golden Globes (Drame), SAG, Oscars





Robert Downey Jr. dans « Oppenheimer ».

Melinda Sue Gordon/Universal Pictures









Meilleur acteur dans un second rôle

Robert Downey Jr., Oppenheimer

Meilleur acteur dans un second rôle (ou équivalent) remporte : SBIFF (Maltin Modern Master Award), Golden Globes, CCA

Nominations du meilleur acteur dans un second rôle (ou équivalent) : SAG, BAFTA, Oscars





Ryan Gosling, Barbie

Meilleur acteur dans un second rôle (ou équivalent) remporte : SBIFF (Prix Kirk Douglas)

Nominations du meilleur acteur dans un second rôle (ou équivalent) : Gotham Awards, Golden Globes, CCA, SAG, BAFTA, Oscars





Robert de niro, Tueurs de la Lune des Fleurs

Meilleur acteur dans un second rôle (ou équivalent) remporte : À déterminer

Nominations du meilleur acteur dans un second rôle (ou équivalent) : Golden Globes, CCA, SAG, BAFTA, Oscars





Marc Ruffalo, Pauvres choses

Meilleur acteur dans un second rôle (ou équivalent) remporte : SBIFF (Prix de la Riviera américaine), NBR

Nominations du meilleur acteur dans un second rôle (ou équivalent) : Golden Globes, CCA, Oscars





Sterling K. Brown, Fiction américaine

Meilleur acteur dans un second rôle (ou équivalent) remporte : À déterminer

Nominations du meilleur acteur dans un second rôle (ou équivalent) : Spiritueux indépendants, CCA, SAG, Oscars





Dominic Sessa et Da’Vine Joy Randolph dans ‘The Holdovers’.

CARACTÉRISTIQUES Seacia Pavao/FOCUS









La meilleure actrice dans un second rôle

Da’Vine Joy Randolph, Les restes

Meilleure actrice dans un second rôle (ou équivalent) remporte : SBIFF (Prix Virtuoses), PSIFF (Percée), NYFCC, NBR, LAFCA, Golden Globes, CCA

Nominations pour la meilleure actrice dans un second rôle (ou équivalent) : Spiritueux indépendants, SAG, BAFTA, Oscars





Danielle Brooks, La couleur violette

Meilleure actrice dans un second rôle (ou équivalent) remporte : SBIFF (Prix Virtuoses), PSIFF (Prix Spotlight)

Nominations pour la meilleure actrice dans un second rôle (ou équivalent) : Golden Globes, CCA, SAG, BAFTA, Oscars





Émilie Blunt, Oppenheimer

Meilleure actrice dans un second rôle (ou équivalent) remporte : À déterminer

Nominations pour la meilleure actrice dans un second rôle (ou équivalent) : Golden Globes, CCA, SAG, BAFTA, Oscars





Jodie Foster, Nyad

Meilleure actrice dans un second rôle (ou équivalent) remporte : À déterminer

Nominations pour la meilleure actrice dans un second rôle (ou équivalent) : Golden Globes, CCA, SAG, Oscars





Amérique Ferrera, Barbie

Meilleure actrice dans un second rôle (ou équivalent) remporte : SBIFF (Prix des Virtuoses)

Nominations pour la meilleure actrice dans un second rôle (ou équivalent) : CAC, Oscars









