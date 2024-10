Meilleurs prétendants aux drames ou comédies musicales/comédies

Les cinéastes et les distributeurs des candidats à un prix ont jusqu’au 4 novembre pour soumettre leur préférence de catégorie – drame versus comédie musicale ou comédie – à l’organisation des Golden Globes, qui se réserve le droit d’annuler toute classification qu’elle juge extrêmement inexacte.

Certains des cas de cette année sont incontestables — par exemple, celui de Netflix Émilie Pérezdans lequel les personnages se mettent spontanément à chanter, est clairement une comédie musicale (sinon une comédie), et celui d’A24 Le brutalistedans lequel un immigrant fait face à toutes sortes d’obstacles pénibles, est clairement un drame. Il existe cependant également de nombreux cas de quasi-accidents, sur lesquels beaucoup ont émis des hypothèses, mais qui, dans la plupart des cas, ne sont pas confirmés.

Le journaliste hollywoodien a travaillé sur les téléphones et peut maintenant signaler dans quelle direction presque tous les concurrents se cassent. Ces informations sont, bien sûr, susceptibles de changer avant le 4 novembre, et d’être annulées par les Globes par la suite – mais elles sont d’actualité au moment d’écrire ces lignes.

Adhésion Émilie Pérez dans le domaine musical/comédie, il y aura plusieurs autres comédies musicales, dont Universal’s Méchant; Les Warner Joker : Folie à Deux; Les classiques de Sony Rotule; Disney Mufasa : Le Roi Lion; et Paramount Homme meilleur et Méchantes filles. Mais THR peut confirmer qu’un certain nombre de films assez sombres y seront également présentés, notamment celui de Neon Anoral’histoire d’une travailleuse du sexe qui se mêle à des Russes louches ; Projecteur Une vraie douleursur des cousins ​​qui visitent la Pologne pour rendre hommage à leur défunte grand-mère ; A24 Un homme différentl’histoire d’un homme atteint de neurofibromatose qui subit une intervention chirurgicale pour l’inverser, et Hérétiqueun film d’horreur dans lequel une visite à domicile de missionnaires mormons tourne mal ; et, comme Derby d’or rapporté précédemment et certains sont susceptibles de soulever des objections à l’accord d’Amazon/MGM Challengersdans lequel de jeunes joueurs de tennis se retrouvent dans un triangle amoureux.

Également dans le domaine musical/comique : les dramedies (Netflix’s Tueur à gage; Projecteur Chienne de nuit et Sortes de gentillesse; Se concentrer’ Didi et Pièce par pièce; Magnolias Thélma; Sony samedi soir et Envole-moi vers la Lune; et Sony Classics’ Entre les Temples); comédies plus larges (Disney’s Deadpool et Wolverine; Universel Le gars de l’automne et Argyle; Les Warner Jus de Beetle Jus de Beetle; Amazon/MGM Mon vieux cul; Apple Loups; et Sony Classics’ Méchantes petites lettres); et, comme cela a été rendu possible par un changement de règle en 2021, des longs métrages animés (Universal’s Le robot sauvage; Disney/Pixar À l’envers 2; Disney Moana 2; et concentration’ Pièce par pièce).

Certains films qui auraient peut-être pu être poussés pour une classification musicale/comédie, mais qui seront plutôt classés comme un drame, incluent Briarcliff/Rich Spirit’s L’apprentiqui est essentiellement un film de copains sur Donald Trump et Roy Cohn; A24 Bizarreun film trippant sur les escapades colorées d’un William S.Burroughs remplaçant; et Sony Classics’ Papadans lequel un chauffeur de taxi (Sean Penn) et passager (Dakota Johnson) plaisanter pendant un long trajet.

Il y a un tas de films cette année qui contiennent beaucoup de musique mais qui pas être inscrit dans la course à la comédie musicale/comédie — une reconnaissance qu’il s’agit en réalité de drames avec de la musique : Searchlight’s Bob Dylan portrait Un inconnu complet; ceux de Netflix Marie Callas biopic Marie (c’est-à-dire sa principale dame, Angélina Jolien’aura pas à affronter le streamer Émilie Pérez dame de premier plan, Karla Sofia Gascón); Se concentrer’ Amy Winehouse biopic Retour au noir; et Paramount Bob Marley biopic Bob Marley : Un amour.

À une autre époque des Globes, certains films de ce type ont réussi à échapper aux gardiens et à atterrir dans la catégorie comédie musicale/comédie, qui était généralement plus mince – par exemple, Un inconnu complet directeur James Mangoldc’est 2005 Johnny Cash et Juin Carter Cash biopic Suivez la ligne. Mais ces jours-ci, l’organisation remaniée derrière les Globes ne permet pas que ce genre de choses se produise. Les films dans lesquels des personnages incarnent des musiciens qui interprètent des chansons, par opposition aux films dans lesquels des personnages se mettent spontanément à chanter, finissent presque toujours classés comme des drames, que cela leur plaise ou non (voir le film de 2018). Bohemian Rhapsody et Une étoile est née).

Bien entendu, le domaine du théâtre inclura toujours Focus. Conclave, Nosferatu et Les motards; Paramount Gladiateur II et 5 septembre; Les classiques de Sony La chambre d’à côté, Je suis toujours là et Le dépassement; Apple Blitz; Warner Dune : deuxième partie, Furiosa : une saga Mad Max, Horizon : Une saga américaine – Chapitre 1 et Juré n°2; A24 Petite fille, Guerre civile, Chante Chante, Petite fille et Nous vivons dans le temps; Amazon/MGM Nickel Garçons, Le feu à l’intérieur et Inarrêtable; ceux de Netflix La leçon de piano, Ses trois filles et Shirley; Disney Jeune femme et la mer; Les verticales L’Ordre; Spectacle latéral/Janus’ Tout ce que nous imaginons comme lumière; Cinéma Lorber’s Oh, le Canada; Les néons La graine de la figue sacrée et Longues jambes; Au bord de la route La dernière showgirl; Bord de route/vertical Lee; Criez! Les morts ne font pas de mal; Tomber en avant Jour du combat; Rue Bleecker Dures vérités; Lionsgate De petites choses comme celles-ci et Oiseau blanc; IFC/Sapan Lumière fantôme; et Sony Ici.

Il n’existe en réalité qu’un seul joker : celui de MUBI. Le fonddans lequel Demi Moore incarne une star de cinéma vieillissante qui prend des mesures extrêmes pour tenter de conserver sa viabilité dans l’industrie. Je peux voir des arguments des deux côtés pour celui-ci, et apparemment aussi MUBI et l’équipe de Moore, qui réfléchissent encore sur ce qu’il faut faire. D’un côté, on pourrait affirmer qu’il s’agit d’un drame très sombre transformé en film d’horreur. Mais d’un autre côté, on pourrait certainement parler de satire, en lançant une entreprise dans laquelle la jeunesse et la beauté sont avant tout une priorité. Pour moi, c’est une époque moderne Boulevard Sunset. (1950), qui chevauchait ces deux descriptions – et a finalement concouru aux Globes en tant que drame et a remporté quatre prix, dont celui de la meilleure actrice.