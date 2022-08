Meilleurs pots instantanés – Crumpe

Alors que beaucoup pensaient que c’était une tendance, l’Instant Pot est évidemment là pour rester. Si vous n’en avez pas adopté un pour vous-même, alors Instant Pot cuisine est quelque chose que vous devez aborder en ce moment. Vous n’avez pas besoin de compétences ou de connaissances en cuisine pour travailler avec un Instant Pot pour faire de délicieuses soupes, chilis et même du porc effiloché pour une soirée taco. L’effort dont vous aurez besoin consiste à choisir le bon Instant Pot pour vous. C’est pourquoi nous avons testé plusieurs modèles différents pour savoir lesquels sont les meilleurs.

La gamme populaire de multicuiseurs a commencé avec un modèle, et maintenant la marque a toute une flotte d’Instant Pots : plus d’une douzaine de modèles existent. Il existe des pots instantanés spécialement conçus pour les fanatiques de Star Wars. Il existe des Instant Pots qui font frire à l’air, d’autres qui sont sous vide et même des multicuiseurs qui se connectent au Wi-Fi pour être contrôlés via un appareil mobile ou Maison intelligente l’intégration comme Assistant Google ou Amazon Alexa. La plupart sont disponibles en trois tailles – 3, 6 et 8 pintes – chacune avec des caractéristiques, des programmes, des fonctions de cuisson et des étiquettes de prix distincts.

En termes de taille, les modèles de 6 pintes sont les plus populaires pour les familles et parfaits si vous cuisinez pour trois à cinq personnes. Pour une personne seule ou même un couple, vous pouvez facilement vous en tirer avec un 3 pintes et économiser quelques dollars pendant que vous y êtes. Si vous préparez régulièrement de la nourriture pour un grand groupe, vous pouvez envisager la plus grande cuisinière de 8 pintes.

Ces cuiseurs de cuisine pratiques se ressemblent à l’extérieur, et ils rempliront tous les fonctions de base de la cuisson sous pression, de la cuisson lente, du réchauffement et du sauté. Si vous recherchez un Instant Pot qui remplit des fonctions alimentaires spécifiques telles que la cuisson des œufs, la fabrication de yaourts ou même la mise en conserve de fruits, vous devez savoir quels modèles peuvent le faire. Différents modèles s’avèrent meilleurs pour différents types de cuisson comme les programmes de précision, la friture à l’air, la fabrication de yaourts et la cuisson sous vide.

Nous sommes là pour vous aider à trouver le meilleur Instant Pot pour vos besoins culinaires. Voici nos modèles Instant Pot préférés pour vous aider à trouver l’ajustement parfait. Nous mettons à jour cette liste périodiquement.

Pot instantané via Amazon L’Instant Pot Duo 7-en-1 est la série la plus populaire de l’entreprise et pour une bonne raison. Il est super simple à utiliser et est livré avec sept fonctions de cuisson polyvalentes : autocuiseur, mijoteuse, cuiseur à riz, vapeur, sauté, yaourtière et réchaud. Vous pouvez acheter le Duo en trois tailles : 3 pintes (68 $), 6 pintes (89 $) et 8 pintes (99 $). C’est aussi le modèle le plus abordable avec des programmes de yogourt et de volaille ainsi que l’option de cuisson sous pression à haute ou basse température. Programmes inclus : Riz, Haricots/Chili, Volaille, Viande/Ragoût, Multicéréales, Porridge, Soupe/Bouillon, Vapeur, Cuisson manuelle ou sous pression Ce qu’il n’a pas : Gâteau, stérilisation, œuf et mise en conserve

Pot instantané La série Ultra propose des mises à niveau par rapport aux modèles précédents. Vous pouvez cuisiner de délicieux plats comme des poitrines de poulet Instant Pot, du macaroni au fromage ou de la purée de pommes de terre à haute et basse pression jusqu’à 6 heures, soit 2 heures de plus que les séries Lux et Duo. Il est disponible en tailles de 3 pintes (99 $), 6 pintes (125 $) et 8 pintes (160 $). C’est le meilleur Instant Pot pour une cuisson lente. Le nom Ultra vient de l’option ajoutée pour affiner les paramètres comme la température. Vous pouvez spécifier la température à un seul degré de 104 à 208 degrés Fahrenheit. Vous pouvez également composer des valeurs spécifiques pour le temps de cuisson, le niveau de pression et le temps de retard. Programmes inclus : Riz, haricot/chili, viande/ragoût, multigrain, bouillie, soupe/bouillon, gâteau, stérilisation, vapeur, œuf, cuisson manuelle ou sous pression et ultra Ce qu’il ne fait pas ont: Volaille et conserverie

Pot instantané L’Instant Pot Pro est l’un des modèles les plus avancés de la gamme, il n’est donc peut-être pas le meilleur choix pour un autocuiseur pour la première fois. Cela dit, il est toujours facile à utiliser avec seulement quelques fonctionnalités supplémentaires telles que des programmes de cuisson personnalisés réglables et un cadran de température de précision. Le Pro dispose également d’une fonction de cuisson sous vide – bain d’eau bas et lent – ainsi que de 28 autres programmes de cuisson. Ce modèle est doté de poignées faciles à saisir sur le pot intérieur, d’un grand écran LCD, d’une soupape de dégagement de vapeur améliorée et d’un couvercle auto-scellant. Le 6 pintes Pro coûte 130 $ tandis que le Version 8 pintes vous coûtera 150 $. Programmes inclus: Autocuiseur, Lent, Sous vide, Sauter, Stériliser, Yaourt, Réchauffer, Gâteau et Vapeur Ce qu’il n’a pas: Friture à l’air, Rôti et Oeuf

Tyler Lizenby/Crumpe Vous vous souvenez peut-être du premier Instant Pot intelligent, l’Instant Pot Smart, qui était alimenté par Bluetooth. La société a abandonné ce modèle et l’a remplacé par le Wi-Fi Instant Pot Smart à 150 $. Ce multicuiseur à la pointe de la technologie se connecte à l’application du panneau de commande Instant Pot de votre téléphone pour la surveillance à distance de votre cuisinière, la personnalisation des recettes Instant Pot et les notifications. Instant Pot Smart Wi-Fi est également contrôlable via des commandes vocales via Alexa et Google Assistant. Il est important de noter que ce modèle n’est disponible que dans une taille de 6 pintes, donc si cela ne vous convient pas, ce n’est peut-être pas le meilleur Instant Pot pour vos besoins de cuisson. Programmes inclus : Riz, haricots/chili, viande/ragoût, multigrains, porridge, soupe/bouillon, gâteau, vapeur, œuf et cuisson manuelle ou sous pression Ce qu’il ne fait pas ont: Volaille, Conserverie, Ultra et Stériliser Lisez notre revue Instant Pot Smart WiFi.

Quel Instant Pot vous convient le mieux ?



Les modes et options spécifiques aux aliments feront la différence lorsqu’il s’agira de choisir le meilleur Instant Pot pour vos besoins de cuisson. Si vous voulez vous aventurer dans la fabrication de votre propre yaourt ou si vous aimez les œufs durs, cela vaut la peine de payer un peu plus pour un modèle Instant Pot capable de faire ces choses.

Lorsqu’il s’agit de choisir la bonne taille, Instant Pot recommande un modèle de 3 pintes pour une ou deux personnes. Les familles de six personnes ou moins seront probablement satisfaites du multicuiseur de 6 pintes. Si vous avez un grand ménage ou si vous hébergez souvent de grands groupes, envisagez de choisir un modèle de 8 pintes.

Il existe également des options d’autres marques. Nous avons récemment passé en revue un excellent Multicuiseur Wi-Fi de ChefIQ. Il fait plus que le modèle Wi-Fi d’Instant Pot et est livré avec une balance intégrée, un pot antiadhésif et une application iOS ou Android utile. Cela coûte 200 $, donc si vous n’êtes pas prêt à passer à un modèle haut de gamme, les options plus abordables d’Instant Pot sont idéales pour les débutants.

Si vous ne savez toujours pas quel modèle sera le meilleur Instant Pot pour votre cuisine, jetez un œil à Tableau de comparaison des produits d’Instant Pot ou son guide pour choisir la bonne cuisinière. En fin de compte, tous ces modèles offrent les modes de base de cuisson sous pression et de cuisson lente. Instant Pot est réputé pour ses performances.

