Meilleurs portefeuilles intelligents 2022 : blindage et suivi RFID

3. Portefeuille magnétique en cuir Mujjo pour iPhone

Ce portefeuille est un peu différent des autres dans ce tour d’horizon. Il n’offre pas de protection de carte. Au lieu de cela, il se fixera à un étui MagSafe/magnétique (pour iPhone 12 et supérieur) et stockera vos cartes les plus importantes.

C’est un portefeuille à trois cartes et il est très confortable lorsque vous ajoutez vos cartes pour la première fois. Vous pouvez les faire sortir par la base, l’arrière ou y accéder par le haut.

Il est fait de cuir Ecco tanné végétal, créé spécialement pour une utilisation technique, et il a l’air et se sent de haute qualité. Il est disponible en noir, beige et bleu Monaco. Au verso se trouvent des bandes de silicone antidérapantes qui aideront à le maintenir fermement attaché.

Oui, c’est cher pour quelque chose qui ne ressemble qu’à un produit partiel (il y a beaucoup moins d’intérêt à l’avoir sans étui compatible), mais c’est idéal pour réduire le nombre de choses à transporter. Cela ferait aussi un beau cadeau.

Cependant, si vous n’avez pas déjà d’étui de téléphone compatible et que cela ne vous dérange pas de ne pas pouvoir retirer le porte-cartes, il est beaucoup moins cher d’acheter un étui avec un portefeuille intégré. Nous avons plus d’accessoires MagSafe dans notre tour d’horizon dédié.