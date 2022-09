Je n’ai jamais vraiment réfléchi au choix des pistolets à eau en fonction des mesures de performance. Je pourrais normalement être inspiré par celui qui a l’air le plus cool ou par l’annonceur qui attrape mes globes oculaires le plus souvent (en vous regardant Nerf). Après mon expérience de test de ces pistolets à eau, je peux vous assurer qu’il existe des différences majeures de performances ainsi que les meilleurs cas d’utilisation.

Certains de ces modèles sont parfaits pour les piscines. Ou des plages. Ou arrière-cours. Rien de tout cela n’est vraiment une surprise. Ce que j’ai appris cependant, c’est que certains d’entre eux sont Plus précisément n’est pas destiné à certains des cas d’utilisation répertoriés. Imaginez ma surprise de me présenter à un combat de pistolet à eau de piscine (c’est une chose, non?) Avec mon nouveau pistolet à eau à 174 $. Ensuite, je passe toute la journée à râler parce que je ne peux même pas emmener le truc dans la piscine !

Ou peut-être que je poursuis mes chiens dans la cour, déchaînant l’apocalypse de l’humidité sur eux, mais je dois retourner à l’évier de la cuisine après Chacun tir!!!

Eh bien, ne vous inquiétez pas d’être pris dans ces circonstances désastreuses. Je suis ici pour vous guider à travers les meilleurs et les pires pistolets à eau pour votre situation. Nous y voilà!

Steve Conaway/Crumpe La marque Super Soaker est depuis longtemps synonyme d’été, de pistolets à eau et de super trempage. Un facteur important pour rester dans le combat plus est la quantité d’eau que vous pouvez transporter sans avoir à remplir. L’Hydra est en tête de notre liste avec une capacité d’eau de 2,1 litres (un peu plus d’un demi-gallon), soit un tiers de litre de plus que la deuxième place, qui est également une marque Super Soaker, et un litre entier de plus que la plus grande capacité d’un non Super Trempeur. Si vous êtes déterminé, vous pouvez vider cette capacité en moins de 20 secondes, ce qui donne le deuxième facteur de trempage le plus élevé (la propre métrique du pistolet à eau de CNET à des fins de comparaison – essentiellement des millilitres par seconde d’expulsion d’eau) de 107,11 ml/s. Encore une fois, la troisième place est également détenue par Super Soaker, et plus du double du facteur de trempage de la prochaine unité non Super Soaker. Vous entendrez parler du facteur de trempage supérieur séparément. Il s’agit d’un produit plus gros et à pleine charge pèse environ 6,5 livres. Amusant pour la plupart des gens, mais peut-être un peu difficile à gérer pour les petits guerriers.

Steve Conaway/Crumpe Oui, c’est un pistolet à eau. Oui, cela coûte 174 $. Il est difficile de tolérer pleinement ce comportement de pistolets à eau à 200 $, mais c’est cool, donc je ne peux pas rester en colère longtemps. Tout d’abord, comprenez que ce pistolet à eau alimenté par batterie dispose de deux modes de prise de vue différents. Il y a le coup unique normal (vous en obtenez 22 sur un réservoir plein) et il y a le PowerShot. En maintenant la gâchette enfoncée, le pistolet charge et émet une explosion plus grande et plus puissante. Dans nos tests, nous montrons que le PowerShot emmène l’eau environ 11% plus loin, environ 34 pieds 7 pouces, par rapport au tir unique à 30 pieds 10 pouces. Seul le pistolet à eau TEMI a pu battre la distance d’un seul coup, mais Spyra remporte la distance avec son mode PowerShot.

Steve Conaway/Crumpe Tout d’abord, je les ai achetés par accident. Je veux dire, je censé pour les acheter, mais j’ai mal compris ce qu’ils étaient, et je suis content de l’avoir fait. L’emballage et les mentions “3 ans et plus” pour les pistolets en plastique très simples indiquent qu’ils sont vraiment destinés à un public plus jeune. Mais, mec, ont-ils totalement perturbé nos attentes en matière de tests. En tant que finaliste dans presque toutes les catégories qu’ils n’ont pas remportées, le pack TEMI 2 a réalisé des performances impressionnantes. Vous en apprendrez plus sur les spécificités des tests pour ce pistolet plus tard, mais sachant que pour 26 $, vous n’en obtenez pas un, mais deux des morceaux de plastique aux performances impressionnantes devraient suffire à justifier le titre au meilleur rapport qualité-prix.

Steve Conaway/Crumpe Cette catégorie compte presque deux gagnants, mais j’ai abandonné le pistolet à eau TEMI car même s’il est idéal pour les piscines, il est à peu près a besoin une piscine à utiliser. Le pistolet X-shot, comme la plupart des pistolets à eau, peut être rempli, puis la bataille peut se déplacer n’importe où. Essayez cela avec le TEMI et vous serez réduit à une seule capacité de tir. Vous obtiendrez l’une des meilleures capacités d’eau non Super Soaker et même avec un tir constant, vous tremperez vos adversaires pendant environ 45 secondes. L’inconvénient est que chaque explosion ne transporte pas autant d’eau, et c’est un voyage assez court. Cependant, ce pistolet possède un une seconde temps de recharge, vous êtes donc susceptible de survivre à vos adversaires avec combien de temps vous pouvez rester dans le combat. C’est ce qui fait du X-shot une excellente option spécifiquement pour une utilisation en piscine/plan d’eau.

Steve Conaway/Crumpe Les piscines sont un endroit idéal pour les combats de pistolets à eau. Mais franchement, c’est à peu près n’importe où ailleurs si vous me demandez. J’ai choisi le Spyra Two pour cette catégorie parce que j’ai l’impression qu’il a un petit inconvénient si vous êtes dans une piscine ou un autre grand plan d’eau. En raison de la puissance de la batterie et d’autres composants électroniques internes, le Spyra Two est Plus précisément non submersible – vous ne plongez qu’une partie de la buse sous l’eau pour la charger. Mais, si vous avez même participé à un combat de pistolet à eau en piscine, vous êtes à peu près assuré de vous retrouver sous l’eau à un moment donné. Pas une fin heureuse pour un pistolet à eau de près de 200 $. Cependant, si vous avez des seaux de chargement d’eau stratégiquement placés, le Spyra Two serait un avantage incroyable pour un combat basé sur la cour. Vous êtes également doté d’un écran tactique à LED Halo-esque qui vous tient au courant de la situation de vos munitions, afin que vous puissiez planifier vos enchevêtrements autour de cela. Ajoutez l’avantage de l’aspect PowerShot et le Spyra Two, disponible en rouge ou en bleu, est un shoo-in pour le meilleur pistolet à eau tactique basé sur la cour.

Steve Conaway/Crumpe Vous pouvez en savoir un peu plus sur cette métrique dans notre Comment nous testons section ci-dessous, mais c’est essentiellement une indication de la rapidité avec laquelle vous pouvez absolument tremper quelqu’un ou quelque chose. Nous prenons la quantité d’eau qu’un produit peut contenir et divisons cela par le temps qu’il faut pour épuiser cette capacité en eau. Notre facteur de trempage est mesuré en millilitres par seconde. Et si vous cherchez à tremper quelqu’un rapidement, TEMI est là où il en est. Bien que TEMI possède la plus petite capacité d’eau de toutes les unités testées, vous pouvez vider cette capacité en moins de 2 secondes, ce qui donne un facteur de trempage d’un peu moins de 300. L’unité de deuxième place, un modèle Super Soaker, est arrivée avec un facteur de trempage de juste 107. Vous devrez vous garer dans ou près de l’eau pour en tirer le meilleur parti, mais cela les rend parfaits pour les piscines ou un voyage au lac. Si vous construisez votre arsenal de bataille de pistolets à eau, considérez cela comme l’espace réservé au carnage maximal à plus courte portée.

Steve Conaway/Crumpe Honnêtement, le blaster KULARIWORLD n’a pas bien fonctionné lors de nos tests. Pour commencer, sa capacité déclarée est de 1 500 ml. J’ai trouvé, cependant, que la capacité réelle est d’environ 30 % inférieure – environ 1 000 ml. Il est également arrivé à la dernière place de nos tests de distance, dépassant à peine 21 pieds. Mais il y a un aspect de ce blaster que j’apprécie beaucoup. La buse est un disque rotatif qui vous offre quatre options différentes pour la configuration de la pulvérisation. Il existe une option de buse à trou unique qui offre un pistolet à eau de type standard. Vous avez également des options à deux et trois trous qui divisent le jet, et il y a aussi une option de jet à fente plate pour un trempage maximal. Bien que ce blaster n’était pas mon préféré, j’aime vraiment cette fonctionnalité, et j’aimerais voir ce type de fonctionnalité utilisé plus souvent dans certains des plus grands joueurs.

Autres pistolets à eau que nous avons testés :

: Le design old school résiste à l’épreuve du temps. Il n’a pas particulièrement bien fonctionné lors de nos tests avec le facteur de trempage le plus bas dans l’ensemble, mais la conception de prise de vue sous pression est amusante, mais peut vous éviter une escarmouche plus rapide avec des pistons ou des options automatiques disponibles.

: C’était en fait un excellent produit, mais pas un gagnant de catégorie. Troisième facteur de trempage le plus élevé, et était le seul pistolet à tirer réellement plus loin que ses revendications déclarées à 30 pieds contre 25.

: Ce pistolet avait un de mes looks préférés. Il retient beaucoup d’eau car il a pratiquement toute sa capacité et ne peluche pas. Il ne tire pas très loin par rapport à nos autres unités testées, mais il vous gardera dans le jeu pendant un certain temps, prenant environ une minute et quinze secondes pour se vider – même en tirant constamment.

: Avec la sortie du Spyra Two cette année, nous avons également voulu le comparer au modèle précédent. À certains égards, cette version peut être plus utile car elle peut être entièrement immergée sans toute cette électronique interne, mais en ce qui concerne les performances, la nouvelle génération gagne (autre que le LX pouvant vider sa pleine charge environ 6 secondes plus vite pour un facteur de trempage plus élevé). Si vous aimez le look, mais que vous ne voulez pas perdre 174 $ sur le Spyra Two, le LX est plus gérable à 89 $.

Comment nous testons les pistolets à eau

La nature de l’eau elle-même rend certains aspects du test des pistolets à eau un peu difficiles, mais je me sens bien dans l’ensemble du processus.

Pour commencer, nous devons savoir combien d’eau ces choses peuvent contenir. Je fais ça au poids. Puisqu’un gramme équivaut à un millilitre de poids d’eau, il est facile de mesurer la capacité avec une balance. Après avoir soustrait les poids des blasters vides, vous pouvez voir dans le tableau ci-dessous exactement comment les capacités s’effondrent. Le Nerf Super Soaker Hydra a la plus grande capacité globale, suivi de son frère Super Soaker. La moindre capacité était sans aucun doute le blaster TEMI puisqu’il ne stocke l’eau que pour une seule rafale à la fois.

Steve Conaway/Crumpe



Une fois les capacités verrouillées, je passe ensuite au processus de tir de chaque arme le plus rapidement possible pour trouver le temps le plus court possible pour vider cette capacité. J’ai l’aide de quelqu’un avec une minuterie et je dois parfois faire plusieurs courses. S’asseoir et tirer des pistolets à eau pendant quelques heures sans escale est bien plus une séance d’entraînement que ce à quoi je m’attendais.

Vous pouvez voir ici que généralement, s’il faut beaucoup de temps (plus de 30 secondes) pour vider un pistolet à eau, son facteur de trempage global (capacité divisée par le temps vide) est assez faible. Et, bien que le temps de vidage le plus rapide ne signifie pas toujours le facteur de trempage le plus élevé, c’est exactement ainsi que cela fonctionne avec TEMI. Avec une capacité modérée à un coup d’un peu plus de 500 ml, les 1,8 secondes nécessaires pour se vider lui confèrent un facteur de trempage massif de près de 300.

Les frères et sœurs Super Soaker arrivent en deuxième et troisième avec des temps vides similaires, mais la plus grande capacité de l’Hydra lui donne un meilleur facteur de trempage. Les pistolets Nerf XP50-AP et Team Magnus de la vieille école ont des capacités médianes et des facteurs de trempage faibles, mais vous maintiennent dans le combat beaucoup plus longtemps que leurs homologues.

Steve Conaway/Crumpe



Le seul autre test mesuré que nous effectuons concerne la distance. Celui-ci est assez simple dans sa conception, mais a une touche d’abstraction.

En tenant le blaster au même point de départ, à la même hauteur et au même angle, je laisse échapper plusieurs coups, généralement cinq, jusqu’à ce que je sois sûr que je ne peux pas faire avancer l’eau sur la surface extérieure en béton. Il se décolore bien à l’eau. Je mesure ensuite du point de départ au bord le plus éloigné des marques d’eau – en excluant les gouttes isolées errantes.

Foire aux questions sur les pistolets à eau

Qu’est-ce qu’un pistolet à eau ? Les pistolets à gel d’eau / à balles, également appelés pistolets à gel souple, tirent de petites perles d’eau en polymère biodégradable. Les perles commencent petites et sèches, mais avant utilisation, vous les faites tremper dans l’eau afin qu’elles grossissent pour être chargées dans les blasters. La plupart de l’eau gélules comme on les appelle, se dissolvent à l’impact, ne laissant que de l’eau comme résidu.

Combien coûte le pistolet à eau le plus puissant ? Actuellement, le Spyra Two est le pistolet à eau le plus cher sur le marché de détail à 174 $ (plus frais d’expédition).

Dans l’ensemble, les offres inférieures à 20 $ sont les pistolets à eau les moins chers, 20 $ dans la gamme moyenne, et les pistolets à eau les plus chers commencent dans les 30 $.