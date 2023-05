Meilleurs, pires joueurs Bundesliga, Serie A, Ligue 1 de 2022-23

Entre eux, la Bundesliga, la Serie A et la Ligue 1 avaient à peu près tout en 2022-23 et n’ont pas déçu.

L’effondrement extraordinaire du Borussia Dortmund dans les dernières minutes de la saison a permis au Bayern Munich de leur arracher le titre et de devenir champion d’Allemagne pour une 11e année consécutive malgré sa pire saison depuis une décennie.

C’était une histoire similaire en France, où le Paris Saint-Germain était des champions décevants. Il restait à Lens, trois ans après avoir été en Ligue 2, à véritablement impressionner en terminant deuxième de l’élite.

Au moins, la Serie A a des champions qui ont captivé l’imagination, Napoli devenant champion d’Italie pour la première fois en 33 ans. C’était après que la Juventus ait perdu 10 points pour fausse comptabilité dans les transactions de transfert du club. L’Inter Milan a peut-être battu ses rivaux locaux, l’AC Milan, pour atteindre la finale de la Ligue des champions, mais les deux rivaux locaux étaient loin du rythme du titre au niveau national.

De grands clubs ont également été relégués dans chaque ligue, la Sampdoria et Schalke 04 étant toutes les deux en baisse. L’un de Nantes ou d’Auxerre jouera également au football de deuxième division la saison prochaine.

Ici, les histoires de chaque ligue sont racontées à travers nos meilleurs et pires XI des 10 derniers mois.

Meilleur XI de 2022-23 (4-4-2)

Gardien de but: Frederik Ronnow (Union Berlin)

Défenseurs : Jérémie Frimpong (Bayer Leverkusen), Willi Orban (RB Leipzig), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Milieux de terrain : Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Serge Gnabry (Bayern Munich)

Attaquants : Christopher Nkunku (RB Leipzig), Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort)

Directeur: Urs Fischer (Union Berlin)

Il ne faut pas s’étonner que cette équipe ne compte que deux joueurs du Bayern Munich. Les champions miraculeux ont été moyens cette saison selon leurs normes et cela se reflète ici, même si Jamal Musiala et Matthijs De Ligt étaient très proches d’y arriver. Dans le but, Frederik Ronnow a été superbe pour l’Union Berlin. Ses buts attendus contre (xGA) sont de 35 mais il n’a en fait concédé que 27 buts en championnat et il a gardé 11 draps propres en 29 matchs. Son arrière quatre a deux merveilleux arrières latéraux, Jeremie Frimpong de Leverkusen et Raphael Guerreiro de Dortmund, tous deux très offensifs, tandis qu’il y a de l’expérience à l’arrière avec Willi Orban et de la jeunesse avec Nico Schlotterbeck.

Jude Bellingham est le joueur de la saison et il mène le milieu de terrain avec Joshua Kimmich. Sur les ailes, Moussa Diaby, qui a été excellent à Leverkusen sous l’entraîneur Xabi Alonso, débute à droite avec Serge Gnabry, le meilleur attaquant du Bayern cette saison, à gauche.

À l’avant, Christopher Nkunku a raté la moitié de la saison en raison d’une blessure et a quand même terminé à égalité avec Niclas Fullkrug en tête du classement des buteurs avec 16 buts et quatre passes décisives en 20 départs (Fullkrug du Werder Brême a réclamé une passe supplémentaire, avec cinq.) Suivant à lui, un autre joueur parisien en Randal Kolo Muani, qui a été une énorme révélation cette saison. L’international français de 24 ans a marqué 15 fois et aidé 11 autres en championnat, et a fait passer son jeu au niveau supérieur.

Le Bayern Munich a plus de joueurs dans le Bundesliga Worst XI de la saison, y compris Sadio Mane, que le Best XI malgré la victoire du Borussia Dortmund au titre. Alexandre Hassenstein/Getty Images

Pire XI de 2022-23 (4-2-3-1)

Gardien de but: Manuel Neuer (Bayern Munich)

Défenseurs : Jonjoe Kenny (Hertha Berlin), Makoto Hasebe (Eintracht Francfort), Maxence Lacroix (VfL Wolfsbourg), David Raum (RB Leipzig)

Milieux de terrain : Julian Weigl (Borussia Mönchengladbach), Ryan Gravenberch (Bayern Munich)

Attaquants : Sadio Mane (Bayern Munich), Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Alassane Plea (Borussia Mönchengladbach)

Directeur: Daniel Farke (Borussia Mönchengladbach)

C’est une équipe pleine de déceptions, à commencer par Manuel Neuer dans les buts, qui s’est cassé la jambe lors d’un voyage de ski post-Coupe du monde et a raté la seconde moitié de la saison. En défense, David Raum a fini par perdre sa place dans l’équipe de Leipzig tandis que Maxence Lacroix n’a toujours pas construit sur son excellente saison d’il y a deux ans. Makoto Hasebe a été un grand serviteur de Francfort, mais il regarde tous les jours de ses 39 ans maintenant, et l’arrière droit Jonjoe Kenny était pauvre, comme toute l’équipe reléguée du Hertha Berlin.

Au milieu de terrain, le retour de Julian Weigl en Bundesliga s’annonçait prometteur mais le milieu défensif n’a jamais réussi à élever son niveau dans une équipe très moyenne du Borussia Mönchengladbach. Ryan Grabenberch n’a même jamais eu l’occasion de montrer ce qu’il pouvait faire avec le Bayern après son départ de l’Ajax.

Le transfert de Sadio Mane au Bayern a également été une grosse déception avec seulement sept buts et cinq passes décisives cette saison en championnat. Patrik Schick a passé la majeure partie de la saison blessé et n’a joué que 14 matchs pour Leverkusen. En son absence, Sardar Azmoun a été médiocre (quatre buts et une seule passe décisive). À la pointe de l’attaque, Alassane Plea a connu sa pire saison de Bundesliga avec seulement deux buts pour Gladbach et, à seulement 30 ans, il a l’impression que son meilleur est derrière lui.

Meilleur XI de 2022-23 (4-4-2)

Gardien de but: Ivan Provedel (Latium)

Défenseurs : Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Kim Min-Jae (Napoli), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), Carlos Augusto (Monza)

Milieux de terrain : Rafael Leao (AC Milan), Nicolo Barella (Inter Milan), Stanislav Lobotka (Napoli), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

Attaquants : (Victor Osimhen (Napoli), Lautaro Martinez (Inter Milan)

Directeur: Luciano Spalletti (Napoli)

La meilleure équipe de Serie A est évidemment pleine de joueurs de Naples – cinq d’entre eux. Giovanni Di Lorenzo, Kim Min-Jae, Stanislav Lobotka, Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen font tous la coupe tandis qu’Alex Meret et Andre-Franck Zambo Anguissa ont la malchance de manquer.

Les trois autres équipes composant le top quatre de cette saison sont toutes représentées par le gardien Ivan Provedel (Lazio, deuxième du tableau), Lautaro Martinez et Nicolo Barella (Inter, troisième) et Rafael Leao (Milan, quatrième). Les deux avant-centres sont les deux meilleurs buteurs de la ligue, avec 25 pour Victor Osimhen et 21 pour le vainqueur de la Coupe du monde Lautaro Martinez.

Leao a été énorme dans les moments clés ainsi que 13 buts et huit passes décisives en 27 titularisations en championnat et Khvicha Kvaratskhelia a été la révélation de la saison, non seulement en Italie mais dans toute l’Europe. Son impact – 12 buts, 10 passes décisives et un million de dribbles (environ) – a été incroyable et il est une des principales raisons pour lesquelles Napoli a remporté le titre. Ses coéquipiers Di Lorenzo et Kim ont également été excellents tout au long de l’année.

Les deux surprises sont Lucas Martinez Quarta, très solide cette saison avec la Fiorentina comme défenseur central, et Carlos Augusto, superbe avec Monza comme arrière gauche tout au long de la saison.

Pire XI de 2022-23 (4-2-3-1)

Gardien de but: Samir Handanovic (Inter Milan)

Défenseurs : Juan Cuadrado (Juventus), Marash Kumbulla (AS Rome), Milan Skriniar (Inter Milan), Ricardo Rodriguez (Turin)

Milieux de terrain : Paul Pogba (Juventus), Leandro Paredes (Juventus)

Attaquants : Florian Thauvin (Udinese), Charles De Ketelaere (AC Milan), Divock Origi (AC Milan), Duvan Zapata (Atalanta)

Directeur: Dejan Stankovic (Sampdorie)

Il y a quelques grands noms qui se retrouvent sur le rouleau de dishnour. Les blessures ont joué un grand rôle dans la raison pour laquelle certains d’entre eux ont été choisis, mais ces joueurs ont mal floppé. Il a fallu beaucoup (trop) de temps à l’entraîneur de l’Inter Simone Inzaghi pour mettre au banc Samir Handanovic et le remplacer par Andre Onana.

À l’arrière, Milan Skriniar a très peu joué et a réussi à contrarier l’Inter et ses fans pour son désir de résilier son contrat et de signer au PSG gratuitement. Marash Kumbulla a été terrible avec la Roma (seulement cinq titularisations, un carton rouge) tandis que Juan Cuadrado, 35 ans, ne peut retenir les années.

Paul Pogba est là en raison des grands espoirs suscités par son arrivée, uniquement pour des blessures qui ont détruit sa saison. Leandro Paredes a été en forme toute la saison, mais pas assez bien. Charles De Ketelaere (zéro but en Serie A) et Divock Origi (deux) ont jusqu’à présent été de piètres recrues pour Milan. Duvan Zapata a beaucoup joué pour très peu de retour (deux buts en 25 matchs.) Enfin, quel que soit l’intérêt du recrutement de Florian Thauvin par l’Udinese en janvier, cela a eu un effet négligeable sur leur saison.

Meilleur XI de 2022-23 (4-3-1-2)

Gardien de but: Brice Samba (Lens)

Défenseurs : Jonathan Clauss (Marseille), Kevin Danso (Lens), Chancel Mbemba (Marseille), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Milieux de terrain : Seko Fofana (Lens), Valentin Rongier (Marseille), Branco van den Boomen (Toulouse)

Attaquants : Lionel Messi (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Alexandre Lacazette (Lyon)

Directeur: Franck Haise (Lens)

Juste entre eux, les trois premiers de Lionel Messi (16 buts, 16 passes), Kylian Mbappe (28, cinq) et Alexandre Lacazette (27, cinq) ont 97 buts de contribution cette saison avec une série de matches encore à jouer.

Si vous combinez le leadership et les énormes buts décisifs de Seko Fofana, l’intelligence et la polyvalence de Valentin Rongier et les coups de pied arrêtés astucieux de Branco van den Boonen, alors vous avez un incroyable trio de milieu de terrain qui se complète si bien. Chacun de ces joueurs a été le moteur de son équipe cette saison et la principale raison pour laquelle ils ont tous connu un tel succès.

Défensivement, la Ligue 1 a encore eu de grands défenseurs centraux cette année. Les deux choix sont allés à Chancel Mbemba, qui a été un rock avec Marseille, et à Kevin Danso, l’une des révélations de la saison à Lens. À l’arrière gauche, Nuno Mendes est un choix évident et a été nommé meilleur jeune joueur de la saison par ses pairs, et à droite Jonathan Clauss a également été bon avec Marseille. Enfin, dans les buts, Brice Samba a vécu une belle saison et a été récompensé par une sélection française bien méritée.

Pire XI de 2022-23 (4-2-3-1)

Gardien de but: Yvon Mvogo (Lorient)

Défenseurs : Youcef Atal (Nice), Mattia Vitti (Nice), Joe Rodon (Stade Rennais), Ismail Jakobs (AS Monaco)

Milieux de terrain : Moussa Sissoko (Nantes), Houssem Aouar (Lyon)

Attaquants : Takumi Minamino (AS Monaco), Carlos Soler (Paris Saint-Germain), Kamaldeen Sulemana (Stade Rennais), Hugo Ekitike (Paris Saint-Germain)

Directeur: Pierre Bosz (Lyon)

Dans les buts, même s’il a réalisé une saison décente, Yvon Mvogo est dans à cause du but ridicule qu’il a concédé à Mbappe contre le PSG. Il y avait de grands espoirs pour Mattia Vitti lorsqu’il a signé à Nice mais il a déçu, comme Joe Rodon à Rennes où il était prêté par Tottenham Hotspur. À l’arrière droit, Youcef Atal est un grand talent mais son corps le laisse tomber avec tant de blessures. A gauche, Ismael Jakobs a eu du mal à Monaco.

Moussa Sissoko a été l’une des plus grosses recrues de la Ligue 1 l’été dernier mais il n’a pas pu emporter Nantes et pourrait encore être relégué. Et qu’est-il arrivé à Houssem Aouar ? Bien qu’il ait joué un peu plus sous Laurent Blanc, il est depuis un moment l’ombre de lui-même.

Du point de vue offensif, Rennes ne pouvait probablement pas y croire lorsque Southampton a payé 25 millions d’euros en janvier pour Kamaldeen Sulemana compte tenu de sa pauvreté. Carlos Soler ne s’est jamais présenté au PSG cette saison, comme Takumi Minamino à Monaco (un but, trois passes). Enfin, Hugo Ekitike a coûté 46 millions d’euros au PSG pour seulement trois buts et quatre passes toute la saison.