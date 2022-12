Meilleurs petits téléphones à acheter en 2022

Plus c’est gros, mieux c’est, et l’industrie du téléphone a clairement exprimé ses sentiments avec des téléphones phares dotés d’écrans de plus de 6,5 pouces. Alors que nous considérions autrefois le Galaxy Note de première génération de Samsung comme un goliath à 5,3 pouces, les meilleurs téléphones d’aujourd’hui mesurent presque tous 6 pouces ou plus. Le nouvel iPhone 14 Pro d’Apple mesure 6,03 pouces, le Pixel 7 Pro mesure 6,7 pouces et le Galaxy S22 Ultra de Samsung va encore plus loin à 6,8 pouces.

Ces écrans plus grands ont certainement leurs avantages. Les meilleures spécifications et les caméras stellaires sont souvent emballées dans ces corps massifs, tandis que la taille même des écrans les rend parfaits pour regarder des vidéos en déplacement. Mais il est impossible d’échapper au fait que l’augmentation de la taille les a rendus plus encombrants à tenir et à utiliser pour quiconque a des mains plus petites que les continents. Et c’est sans parler du renflement embarrassant causé lorsque vous essayez d’en glisser un dans la poche de votre jean skinny.

Alors que les téléphones plus gros peuvent être meilleurs pour ceux d’entre vous qui aiment vraiment vos vidéos ou qui jouent à beaucoup de jeux mobiles en déplacement, beaucoup d’entre nous préféreraient toujours un téléphone plus petit qui est plus facile à taper d’une seule main.

Vos options sont, je suis désolé de le dire, limitées et de plus en plus nombreuses, d’autant plus qu’Apple a choisi de ne pas actualiser sa gamme d’iPhone Mini cette année. Mais il y a encore quelques téléphones plus petits à considérer. La définition de “petit” est différente pour chacun, et une taille confortable pour vous peut sembler trop grande pour quelqu’un d’autre. Si vous vous inquiétez de la taille, cela vaut la peine d’essayer de mettre la main sur un téléphone dans votre magasin le plus proche.

Patrick Hollande/Crumpe Alors qu’Apple n’a pas sorti d’iPhone 14 Mini cette année, mettant essentiellement un clou dans le cercueil de la gamme Mini, l’iPhone 13 Mini est toujours officiellement en vente directement auprès d’Apple. Son écran de 5,4 pouces le rend un peu plus petit que n’importe quel iPhone de la gamme 14 et le qualifie en fait de téléphone physiquement le plus petit d’Apple. Bien sûr, l’iPhone SE 2022 a un écran plus petit, mais il a de grands cadres sur les bords, ce qui rend l’ensemble du téléphone légèrement plus grand. Avec un prix qui commence à 599 $, vous paierez un supplément par rapport à l’iPhone SE pour ce design plus moderne, ainsi qu’un système de caméra arrière double qui ajoute un excellent angle ultra-large à la vue standard. C’est dommage qu’Apple n’ait pas mis à jour la gamme Mini cette année, mais bien qu’il soit toujours officiellement vendu par Apple, l’iPhone 13 Mini est le meilleur téléphone plus petit à considérer en ce moment. Vous recevez des alertes de prix pour Apple iPhone 13 Mini (Bleu, 128 Go)

Patrick Hollande/Crumpe Lancé plus tôt en 2022, l’iPhone SE d’Apple intègre un seul appareil photo solide, une puissante puce A15 Bionic et un support 5G dans un boîtier avec un écran qui ne mesure que 4,7 pouces. C’est une énorme différence de taille par rapport aux 6,69 pouces gargantuesques de l’iPhone 14 Pro Max. Utilisant un design plus ancien, ses grands cadres signifient en fait qu’il est physiquement légèrement plus grand que l’iPhone 13 Mini, malgré un écran plus petit. À 429 $, c’est l’iPhone le moins cher d’Apple, mais vous devrez sacrifier certaines fonctionnalités, notamment les baies multi-caméras plus impressionnantes que l’on trouve sur les modèles haut de gamme, ainsi que des éléments tels que Face ID. Pourtant, si vous recherchez un petit téléphone solide de tous les jours qui ne cassera pas la banque, c’est le téléphone qu’il vous faut. Lisez notre avis sur l’iPhone SE (2022).

Lisa Eadicicco/Crumpe À 6,1 pouces, le Google Pixel 6A n’est pas exactement petit, mais c’est toujours l’un des plus petits téléphones Android que vous puissiez acheter, sous-cotant les 6,3 pouces du plus récent Pixel 7 et réduisant considérablement le Samsung de 6,5 pouces au prix similaire. Galaxie A53 5G. Lisa Eadicicco de Crumpe l’a qualifié de “meilleur téléphone Android à moins de 500 $” dans sa revue Pixel 6A, expliquant comment il conserve la même puce Tensor que celle du Pixel 6 à 599 $ et bon nombre de ses fonctionnalités. Il comprend une connectivité 5G, des performances globales solides et un système à double caméra qui peut prendre de superbes photos de jour comme de nuit. Vous recevez des alertes de prix pour Google Pixel 6a (128 Go, charbon)

Patrick Hollande/Crumpe Avec une taille d’écran de 6,7 pouces, l’écran du Samsung Galaxy Z Flip 4 est bien trop grand pour figurer sur cette liste. Mais avant de claquer vos poings sur votre clavier devant mon incompétence, écoutez-moi. En tant que l’un des téléphones pliables de Samsung, le Z Flip 4 se plie en deux, transformant cet écran massif en une petite rondelle carrée qui se glisse assez confortablement dans une poche de veste. Un écran extérieur vous avertira des notifications entrantes, ce qui signifie que vous n’avez qu’à le déplier à sa taille maximale lorsque vous souhaitez réellement répondre. Bien sûr, ce n’est peut-être pas la solution parfaite, et avec un prix de départ de 1 000 $, ce n’est pas bon marché, mais sa conception innovante de charnière pourrait vous offrir le meilleur des deux mondes : une forme compacte lorsqu’elle est dans votre poche, mais un grand écran pour quand vous voulez l’utiliser. Lisez notre avis sur le Galaxy Z Flip 4. Vous recevez des alertes de prix pour Samsung Galaxy Z Flip4 (256 Go, Graphite)

