meilleurs pays pour prendre sa retraite en Europe

Le Portugal est surtout connu pour son vin. Deux des plus anciennes régions viticoles du Portugal, la région du Haut-Douro et l’île de Pico aux Açores, sont classées au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Pour prendre leur retraite au Portugal, les citoyens américains doivent demander un visa de résidence. Selon Solutions Citoyens du Monde le processus est relativement simple et exige que les candidats fournissent un passeport valide, une preuve de revenu, une assurance maladie et une vérification des antécédents criminels.

L’Espagne est connue pour sa culture et son architecture fantastiques dans des villes comme Madrid, Barcelone, Valence, etc.

Deux pays à égalité pour la deuxième place. L’Espagne et l’Italie et les deux ont un score de retraite de 7,31, selon le rapport.

Alors que les États-Unis ont une espérance de vie de 76 ans, selon La Banque mondialel’Italie est aussi élevée que 83 en 2021.

Le rapport Moving to Spain indique que l’Italie a un pourcentage plus élevé de personnes âgées de 65 ans et plus que tout autre pays d’Europe.

Louer en Italie c’est près de 55,3 % de moins qu’aux États-Unis et le coût de la vie global, hors loyer, est inférieur de 14,7 %.

Le Organisation Mondiale de la Santé classe le système de santé italien comme le deuxième meilleur au monde. Pour profiter des soins de santé nationalisés du pays, vous devez être résident.

L’Italie offre une abondance de bonne nourriture et a une vaste histoire. Il abrite des monuments emblématiques comme le Colisée, la tour penchée de Pise, le Panthéon, la fontaine de Trevi et bien plus encore.