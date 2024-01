Meilleurs paris : un guide rapide sur les divertissements et les expériences en ligne et en personne

Il s’agit d’une liste continue d’activités en ligne et d’événements locaux en personne.

Santé et forme

• Le cours de hatha yoga “Chaleureux et merveilleux” est présenté à 16 h 40 du mercredi au 31 janvier au La Jolla Cove Bridge Club, 1160 Coast Blvd. Le cours hebdomadaire est ouvert à tous les niveaux. 20 $ par cours. Pour les réservations, email [email protected].

Conférences et apprentissage

• Le Cours d’écriture Pen to Paper est offert le jeudi à 13 heures à la bibliothèque La Jolla/Riford, 7555 Draper Ave. Le cours hebdomadaire est ouvert aux écrivains de 18 ans et plus de tous niveaux d’expérience. Gratuit. (858) 552-1657

• David Kertzer, professeur-chercheur au Watson Institute for International and Public Affairs de l’Université Brown à Providence, RI, discutera de son livre « Le pape en guerre » de 17h à 18h30 le jeudi 18 janvier, en ligne et dans la salle Seuss de la bibliothèque Geisel de l’UC San Diego, 9500 Gilman Drive, La Jolla. Le livre, basé sur des milliers de documents inédits, décrit ce que le pape Pie XII a fait et n’a pas fait alors que la Seconde Guerre mondiale enveloppait l’Europe et que les nazis commençaient leur élimination systématique des Juifs. Gratuit, mais inscription obligatoire. bit.ly/3vudI6I

• La Jolla Music Society renouvelle sa série de conférences Changemaker avec un aventurier Pierre Hillary, fils de Sir Edmund Hillary, qui a réalisé la première ascension du mont Everest en 1953. Peter Hillary a participé à 50 expéditions d’alpinisme à travers le monde, dont cinq sur le mont Everest et les six autres plus hauts sommets du monde. Il a été le premier alpiniste de la deuxième génération à atteindre le sommet de l’Everest. Il parlera de ses aventures, accompagné de photos et de vidéos, à 19h30 le jeudi 18 janvier, dans la salle de concert Baker-Baum du Conrad Prebys Performing Arts Center, 7600 Fay Ave. 23-48 $. (858) 459-3728, theconrad.org/events/peter-hillary

• Belmont Village Senior Living La Jolla organisera une « série de déjeuners et d’apprentissage » comprenant une visite des installations de 17 étages à 11 heures le mardi 23 janvier et le jeudi 25 janvier au 3880 Nobel Drive. Inscrivez-vous à bit.ly/41Ye29Y.

• Encouragez les soins à domicile présentera une discussion sur les réclamations d’assurance, les plans politiques et les soins de 14h à 15h le mardi 23 janvier au 5865 La Jolla Blvd., La Jolla. Gratuit. RSVP à [email protected]. cheerhomecare.com

• Michael Williams du bureau extérieur du FBI à San Diego sera un conférencier à la Femmes républicaines de Californie, La Jolla, réunion à 11 h 30 le jeudi 25 janvier. 45 $, déjeuner compris. Pour plus d’informations sur l’emplacement, RSVP à [email protected] d’ici le vendredi 19 janvier.

Arts et culture

• Le Groupe de poésie de la bibliothèque de La Jolla se réunit à 14 heures le jeudi 18 janvier dans la salle communautaire de la bibliothèque La Jolla/Riford, 7555 Draper Ave. Le groupe se réunit le troisième jeudi de chaque mois pour que les résidents locaux lisent et partagent des poèmes qu’ils ont écrits avec d’autres en herbe et poètes expérimentés.

• La librairie Warwick’s accueille les contributeurs à la nouvelle anthologie « Mais je suis toujours là : secouer l’arbre » édité par Marni Freedman et Tracy Jones, à 19h30 le jeudi 18 janvier, 7812 Girard Ave., La Jolla. Gratuit, ou 14,95 $ pour une place réservée et un exemplaire du livre. warwicks.com/event/shaking-the-tree-2024

• La San Diego Bluegrass Society présente un concert d’un groupe deux fois nominé aux Grammy Awards. Le consensus spécial à 18 heures le vendredi 19 janvier à La Jolla Christian Fellowship, 627 Genter St. Free. Les dons sont acceptés en ligne et à la porte. spécialc.com

• La bibliothèque musicale et artistique de l’Athenaeum organise une réception d’ouverture pour de l’artiste Peter Cochrane exposition «Le magicien aspire à voir» de 18h30 à 20h30 le vendredi 19 janvier au 1008 Wall St., La Jolla. L’exposition, présentant des images photographiques et des œuvres multimédias, se déroulera du samedi 20 janvier au samedi 13 avril. ljathenaeum.org/events/exhibition-2024-cochrane(858) 454-5872

L’artiste Vicki Wilson est présentée dans « Colorful Creations » jusqu’au jeudi 29 février à la bibliothèque de La Jolla/Riford. (Comité artistique de la bibliothèque de La Jolla/Riford)

• Le comité artistique de la bibliothèque de La Jolla/Riford présente « Créations colorées » jusqu’au jeudi 29 février, avec les artistes contemporains locaux Monica Martin et Vicki Wilson. Tous deux utilisent divers médias pour créer des œuvres influencées par leur amour de la Californie du Sud, de l’océan et des couleurs. Une réception avec musique et rafraîchissements aura lieu de 15 h à 17 h le samedi 20 janvier au 7555 Draper Ave.

• La série Discovery de la La Jolla Music Society présente des musiciens nés au Canada le pianiste Tony Siqi Yun à 15 heures le dimanche 21 janvier, dans la salle de concert Baker-Baum du Conrad Prebys Performing Arts Center, 7600 Fay Ave. Le programme présentera de la musique de Brahms, Wagner, Liszt, Beethoven, Busoni et Schumann. 33 $ à 58 $. theconrad.org/events/tony-siqi-yun

• La bibliothèque musicale et artistique de l’Athenaeum présente sa série annuelle de concerts d’hiver à partir du dimanche 21 janvier dans la salle de musique Joan & Irwin Jacobs, 1008 Wall St., La Jolla. La série comprendra des performances du Linda May Han Oh Quintet à 19h30 le 21 janvier, du Gilad Hekselman Trio à 19h30 le dimanche 28 janvier et du James Francies Trio à 19h30 le dimanche 4 février. , et le Quatuor Benjamin Lackner à 19h30 le mercredi 28 février. 152 $ pour la série pour les membres d’Athenaeum, 172 $ pour les non-membres ; 40$ par concert individuel pour les membres, 45$ pour les non-membres.

ljathenaeum.org/jazz, (858) 454-5872

• La Société historique de La Jolla présente « Contes de tigres, de licornes et de chiots » jusqu’au dimanche 21 janvier, à la Wisteria Cottage Gallery, 780 Prospect St. L’exposition met en lumière trois anciens monuments de la région : Unicorn Theatre, Mithras Books et Green Tiger Press. Gratuit. lajollahistory.org

• Vanessa Miller discute de son nouveau livre, « The American Queen », en conversation avec Rachel McMillan à 16 heures le mardi 23 janvier sur Zoom. L’événement est présenté par la librairie Warwick’s à La Jolla. Gratuit. warwicks.com/event/vanessa-miller-2024

• Soo Jin Lee et Linda Yoon discuter et signer leur nouveau livre, “Where I Belong: Healing Trauma and Embracing Asian American Identity”, en conversation avec Judy Tsuei à 19h30 le mardi 23 janvier à la librairie Warwick, 7812 Girard Ave., La Jolla. Gratuit, ou 29 $ pour une place réservée et un exemplaire du livre. warwicks.com/event/lee-and-yoon-2024



• La librairie de Warwick héberge Nita Prose alors qu’elle discute et signe son nouveau livre, « The Mystery Guest : A Maid Novel », en conversation avec Matt Coyle à 19h30 le mercredi 24 janvier au 7812 Girard Ave., La Jolla. Gratuit, ou 29 $ pour une place réservée et un exemplaire du livre. warwicks.com/event/prose-2024

• « Flux et reflux : les forêts de varech géantes à travers l’art, la science et les archives », une exposition collective présentée par la bibliothèque de l’UC San Diego et organisée par la photographe, scientifique marine et ancienne élève de la Scripps Institution of Oceanography, Oriana Poindexter, basée à San Diego, se déroule jusqu’au dimanche 21 avril à la bibliothèque Geisel de l’UCSD. L’exposition explore les écosystèmes forestiers de varech géants du sud de la Californie et la manière dont ils ont été observés et documentés au cours des 134 dernières années. Les œuvres des artistes vedettes Poindexter, Julia CR Gray, Dwight Hwang et Marie McKenzie seront accompagnées d’une sélection de pressages d’algues d’archives créés à La Jolla entre 1890 et 2023. Une réception d’ouverture aura lieu à 18 heures le jeudi 25 janvier. à la bibliothèque Geisel, 9500 Gilman Drive, La Jolla. L’exposition et l’accueil sont gratuits et ouverts au public. library.ucsd.edu/news-events/events/ebb-and-flow

• Lucas et Arthur Jussen se produira à 19h30 le jeudi 25 janvier, dans le cadre de la série de piano de la La Jolla Music Society au Baker-Baum Concert Hall, 7600 Fay Ave. 71 $ à 84 $. theconrad.org/events/lucas-arthur-jussen

• John Reeves discute et signe son nouveau livre, “Soldier of Destiny: Slavery, Secession and the Redemption of Ulysses S. Grant”, à 19h30 le jeudi 25 janvier, à la librairie Warwick, 7812 Girard Ave., La Jolla. Gratuit, ou 29,95 $ pour une place réservée et un exemplaire du livre. warwicks.com/event/reeves-2024

• Saxophoniste de jazz Lakecia Benjamin joue à 17h et 19h30 le dimanche 28 janvier au JAI au Conrad Prebys Performing Arts Center, 7600 Fay Ave., La Jolla. 65$-80$. theconrad.org/events/lakecia-benjamin

• Le Association artistique de La Jolla présente une exposition hivernale jusqu’au début février au centre communautaire de La Jolla, 6811 La Jolla Blvd. Gratuit et ouvert au public. lajollaartassociation.org

• Isaac Brynjegard-Bialik présente son exposition d’art « Heroes & Legends » jusqu’au vendredi 16 février au Lawrence Family Jewish Community Center, 4126 Executive Drive, La Jolla. L’exposition explore la prophétie artistique et la peur. Gratuit. nicejewishartist.com

• Le Musée d’Art Contemporain de San Diego présente l’exposition “Kelly Akashi : Formations” jusqu’au dimanche 18 février, au 700 Prospect St., La Jolla. Akashi associe souvent des formes en verre ou en cire soufflées à la main avec des moulages en bronze de sa propre main, chacune étant un témoignage unique de l’évolution lente du corps humain. L’exposition est la première grande exposition et catalogue de son travail. mcasd.org/exhibitions/kelly-akashi-formations

Galas et événements

• Le La Jolla Newcomers Club présente Happy Hour en ville de 16h30 à 19h30 le jeudi 18 janvier, à Aldva, 1251 Prospect St. lajollanewcomers.org

• Yiddishland Californie organise une fête de déménagement de 17 h à 20 h le dimanche 21 janvier au 1128 Wall St., La Jolla. 18 $ jusqu’au 19 janvier, 25 $ par la suite, incluant bouffe et des boissons. Les revenus de la vente de billets et des dons soutiendront les efforts de l’organisation pour déménager ou rester jusqu’à la fin de l’année. La campagne visant à récolter 120 000 $ se déroule jusqu’à la fin janvier. Yiddishland est géré par la Yiddish Arts and Academics Association of North America, une organisation à but non lucratif. yiddishlandcalifornia.org/yiddishland-relocation-party

• Le La Jolla Newcomers Club et les Saturday Morning Walkers se réunissent à 9h30 le samedi 27 janvier pour une marcher dans le quartier La Costa/Cresta du village de La Jolla. Gratuit. lajollanewcomers.org

Avez-vous un événement – ​​en ligne ou en personne – que vous aimeriez voir ici ? Envoyez vos prospects par e-mail à Rob Vardon à [email protected] avant midi…