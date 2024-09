Meilleurs paris sur les marqueurs de touchdowns à tout moment de la semaine 1 de la NFL

La semaine 1 est arrivée ! Deux matchs ont déjà été joués, mais nous avons encore un programme complet dimanche. Plongeons dans nos meilleurs choix de marqueurs de touchdowns à tout moment de la semaine 1, tandis que vous pouvez également découvrir les avis de nos experts Choix de la NFL pour TOUS les matchs de la semaine 1.

Choix du meilleur marqueur de touchdown à tout moment entre les Texans et les Colts : Jonathan Taylor (+105)

Ligne disponible sur DraftKings Sportsbook au moment de la publication.

Jonathan Taylor et Anthony Richardson n’ont pas eu le temps de s’entendre la saison dernière en raison de la blessure à l’épaule de Richardson lors de la semaine 5, qui a mis fin à sa saison – la première semaine où Taylor est revenu. Ce duo dynamique est voué à poser problème aux défenses adverses, en particulier dans le jeu de course. Richardson aura sa part de courses conçues lors de la semaine 1 contre les Texans. Les livres ont fixé sa ligne de tentatives de course à 9,5. Mais nous nous tournons vers Taylor pour marquer à +105 sur DraftKings.

Taylor a trouvé la zone des buts 8 fois la saison dernière, dont une fois contre les Texans lors de la semaine 18, où il a couru pour 188 yards. Lorsque Taylor a finalement trouvé ses marques la saison dernière, il a réalisé une moyenne de plus de 99 yards par match et un touchdown lors de ses 8 derniers matchs. Sans Zack Moss pour potentiellement se vautrer dans la zone rouge, Taylor a de grandes chances de trouver la zone des buts lors de la semaine 1 lors de cette confrontation de l’AFC South contre les Texans en tant qu’outsiders de 2,5 points à l’extérieur.

Broncos vs Seahawks : meilleur marqueur de touchdown à tout moment : Kenneth Walker III (+100)

Ligne disponible sur FanDuel Sportsbook au moment de la publication.

Après un excellent début de saison 2023, avec cinq touchdowns lors de ses quatre premiers matchs, Kenneth Walker III a ralenti vers la fin de l’année, manquant notamment deux matchs. Son pourcentage de snaps de plus de 61 % au cours des quatre premières semaines a fait de lui une cible facile à soutenir. L’espoir est qu’il ait une charge de travail similaire lors de la semaine 1 contre la terrible défense des Broncos de Denver, car FanDuel Sportsbook a fixé sa ligne de tentatives de rush à 16,5.

Les Seahawks abordent la semaine 1 avec 5,5 points d’avance à domicile, avec un total d’équipe implicite de 23,5 points. DK Metcalf et Jaxon Smith-Njigba sont prêts à réaliser de solides campagnes en 2024. Pourtant, Walker élève cette attaque à un nouveau niveau et sera en pleine démonstration contre une défense des Broncos qui a autorisé le 10e plus grand nombre de touchdowns au sol du football la saison dernière et 5 yards par course – le pire de la NFL.

Le rookie Bo Nix évolue dans l’un des environnements les plus hostiles du football américain. En tant que favoris à 5,5 points, les Seahawks devraient bénéficier de nombreux drives dans une excellente position sur le terrain pour que Walker les convertisse en 6 points. Soutenez-le sur FanDuel à +100 tandis que le reste du marché arrive à -110.

Commanders vs Buccaneers : meilleur marqueur de touchdown à tout moment : Mike Evans (+135)

Ligne disponible sur DraftKings Sportsbook au moment de la publication.

Trouver la meilleure valeur dans les accessoires fait la différence d’ici la fin de l’année. FanDuel a le touchdown prop de Mike Evans à +110, tandis que DraftKings arrive à 25 cents de mieux. Mike Evans et les Buccaneers arrivent en 2024 en tant que champions en titre de la NFC South pour la troisième année consécutive. Mais les Falcons d’Atlanta sont prêts à les dépasser – voyons ce que Evans et l’attaque des Buccaneers nous réservent lors de la semaine 1 contre une défense secondaire des Commanders lamentable.

L’unité secondaire du Commander a été l’une des pires de la NFL la saison dernière. Ils ont perdu des joueurs comme Kendall Fuller et Kamren Curl, mais ont ajouté le cornerback Mike Sainristil lors de la draft 2024 et d’autres ajouts en agence libre. Une défense améliorée sur le papier et dirigée par Dan Quinn, cette unité devrait toujours terminer en bas de la ligue. Evans est prêt à ajouter une autre saison de 1 000 verges à son CV, mais plus important encore, à trouver la zone des buts comme il l’a fait 13 fois la saison dernière – à égalité pour le plus grand nombre de la NFL avec Tyreek Hill.