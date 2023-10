Meilleurs paris sur les accessoires Texas-Oklahoma aujourd’hui : Xavier Worthy et Marcus Major mettent en évidence les meilleurs choix de parlay

Le décor est planté pour l’un des affrontements les plus emblématiques du monde du football universitaire : la rivalité de la rivière Rouge. Samedi à midi HE, les Texas Longhorns et les Oklahoma Sooners s’affronteront au Cotton Bowl historique de Dallas. Cette confrontation historique, remontant à 1900, ne manque jamais de livrer des moments palpitants, des pièces à couper le souffle et des souvenirs inoubliables.

Bien que les records globaux des équipes soient importants, la rivalité de la rivière Rouge transcende les simples statistiques. Il s’agit de tradition, de fierté et de détermination farouche à ramener le Chapeau d’Or à la maison. Bien sûr, pour ceux d’entre nous qui cherchent à améliorer leur expérience visuelle et à ajouter une couche supplémentaire d’excitation au jeu, il y a une destination que nous ne pouvons pas ignorer : SuperDraft.

SuperDraft, une plate-forme connue pour offrir une version unique de DFS, a déployé une gamme alléchante d’accessoires de joueurs pour ce choc des titans. Dans cet article, présenté par CFBDynastie, nous approfondirons les accessoires clés des joueurs disponibles sur SuperDraft pour le match Texas contre Oklahoma. Nous analyserons les probabilités, partagerons nos idées et vous aiderons à prendre des décisions éclairées pour améliorer votre expérience Red River Rivalry.

Les utilisateurs de SuperDraft peuvent gagner 3 fois le montant misé si leur parlay d’accessoires de joueur à deux pattes réussit. Par conséquent, plus vous ajoutez de jambes à votre parlay d’accessoires de joueur, plus votre gain potentiel devient important, mais comme l’indiquent les cotes longues, il est difficile de réaliser une table rase.

PLUS: Gagnez GROS avec SuperDraft ! Obtenez un dépôt gratuit de 10 $ lorsque vous utilisez le code promotionnel « TSN » !

Cependant, les utilisateurs ne doivent pas nécessairement combiner les trois choix. Au lieu de cela, vous pouvez effectuer des parlays multi-étapes séparés pour augmenter votre probabilité de victoire ou tenter de remporter gros si les trois choix se réalisent. La rivalité Texas contre Oklahoma Red River ne manque jamais d’offrir des moments à couper le souffle et des confrontations inoubliables.

À CFBDynastie, nous nous engageons à vous fournir les dernières informations et analyses pour améliorer votre expérience de football universitaire. En plus de nos recommandations d’accessoires pour les joueurs, n’oubliez pas de consulter notre classement hebdomadaire du football Fantasy universitaire. Nous sommes fiers de proposer des analyses et des classements approfondis pour vous aider à constituer une liste fantastique gagnante semaine après semaine. Avec la rivalité de la rivière Rouge et d’autres matchs passionnants de football universitaire à l’horizon, restez à l’écoute de CFBDynasty pour tous vos besoins en matière de football Fantasy. Que vos choix soient astucieux, vos équipes victorieuses et votre parcours de football universitaire inoubliable. Apprécier le jeu!

Meilleurs paris sur les accessoires Texas-Oklahoma : choix d’accessoires SuperDraft DFS pour la semaine 6

*6x le gain potentiel si les utilisateurs utilisent les trois bons choix

1. Xavier Worthy, WR, Texas – PLUS de 72,5 verges sur réception

Worthy est l’un de nos choix d’accessoires de joueur les plus remarquables pour cet affrontement. Même s’il peut être un peu exagéré de s’attendre à ce qu’il reproduise son incroyable performance de première année contre les Sooners, il est impossible de négliger son impact potentiel. Avec une ligne de dessus/dessous fixée à 72,5 verges sur réception, nous parions sur Worthy pour démontrer une fois de plus sa grande capacité de meneur de jeu.

Beaucoup se souviendront de ses débuts remarquables contre l’Oklahoma, où il a incendié la défense pour 261 yards et deux touchdowns. Même si nous ne nous attendons pas à une copie conforme de cette performance, Worthy devrait être un point central de l’offensive des Longhorns, même avec une pléthore d’armes talentueuses autour de lui. Il a dépassé ce chiffre lors de trois matchs sur cinq cette année, y compris contre des adversaires classés, l’Alabama et le Kansas. Attendez-vous à ce qu’il contribue de manière significative au jeu de passes et dépasse la barre des 72,5 verges dans ce qui promet d’être une autre confrontation palpitante de Red River Rivalry.

2. CJ Baxter, RB, Texas – PLUS de 34,5 verges au sol

Un autre accessoire de joueur intrigant à considérer est le talentueux étudiant de première année cinq étoiles RB qui parcourt PLUS de 34,5 verges au sol. Même si la défense de l’Oklahoma s’est améliorée cette saison, nous avons des raisons de croire que ce match pourrait pencher en faveur du Texas, offrant à Baxter de nombreuses occasions de faire sa marque. Alors que les Longhorns pourraient s’éloigner au fur et à mesure que le match progresse, nous prévoyons que le quatrième quart-temps pourrait être le moment idéal pour que Baxter reçoive la majeure partie de ses courses.

Il vient de réaliser un sommet en carrière de 15 courses et 67 verges la semaine dernière, et pour la saison, il a dépassé ce nombre à deux reprises. Son explosivité et son impact potentiel à chaque carry pourraient constituer une excellente opportunité de tirer profit de cet accessoire.

3. Marcus Major, RB, Oklahoma – MOINS de 45,5 verges au sol

Pour notre choix final, nous regardons Major et prenons ses MOINS de 45,5 verges au sol. Le Texas a démontré une formidable capacité à stopper les attaques au sol, soulignée notamment par sa performance contre l’Alabama (20 portées RB, 63 yards). La solide défense contre la course des Longhorns pourrait forcer l’Oklahoma à devenir unidimensionnel dans ce match très attendu, ce qui causerait des problèmes aux Sooners.

Dans un tel scénario, les opportunités de Major sur le terrain pourraient être limitées, ce qui rendrait difficile pour lui d’atteindre le seuil des 45,5 verges. Il ne fait en moyenne que 3,9 verges par course cette saison, ce sera donc difficile pour lui d’atteindre le OVER. Gardez un œil sur le front défensif du Texas, car leur capacité à étouffer la course pourrait être un facteur clé dans ce match et garder Major SOUS son numéro.