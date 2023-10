Les Raiders et les Lions s’affronteront aux heures de grande écoute pour clôturer la semaine 8 de la saison 2023 de la NFL à Détroit sur « Monday Night Football » (20 h 15 HE, ESPN). Pour que vous puissiez parier sur le dernier match de la semaine, MNF nous propose plusieurs bons accessoires à considérer. SuperDraftsurtout avec quelques RB et WR stars sur le terrain.

Il est facile de se lancer dans l’action. Si vous réussissez à toucher les accessoires de deux joueurs, vous obtenez un retour 3x. Ce montant augmente de façon exponentielle jusqu’à un rendement de 100x pour la combinaison de huit choix corrects à des cotes beaucoup plus longues. En d’autres termes, si vous payez 20 $ de frais d’entrée sur nos quatre accessoires ci-dessous et qu’ils réussissent tous, vous êtes payé 200 $.

Que vous optiez pour un parlay à deux jambes ou que vous enchaîniez plus de trois accessoires, voici nos quatre jeux SuperDraft préférés pour le match interconférence entre Las Vegas et Detroit :

Gagnez GROS avec SuperDraft ! Obtenez un dépôt gratuit de 10 $ lorsque vous utilisez le code promotionnel « TSN » !

Meilleurs paris sur les accessoires Raiders-Lions : choix d’accessoires pour les joueurs SuperDraft pour la semaine 8 MNF

* 10x le gain potentiel si les utilisateurs utilisent les quatre bons choix

1. Jahmyr Gibbs, RB, Lions – PLUS de 65,5 verges au sol

La défense contre la course des Raiders a été atroce toute la saison, accordant en moyenne 129 verges par match. Ces dernières semaines, il a également cédé de gros matchs à AJ Dillon et D’Onta Foreman de deux autres ennemis de la NFC Nord. Gibbs a été un excellent remplaçant pour David Montgomery (côtes) en tant que leader et peut obtenir quelques gros points pour aider à atteindre facilement ce nombre dans un scénario de jeu positif.

2. Sam LaPorta, TE, Lions – PLUS de 44,5 verges sur réception

LaPorta n’a été sous cette marque que deux fois toute la saison. Il a été l’un des ailiers rapprochés les plus impliqués dans n’importe quel jeu de passes. Les chiffres des Raiders contre l’ailier rapproché ont été biaisés en leur faveur car ils n’ont pas affronté beaucoup de bons joueurs, mais il est à noter qu’ils ont cédé du terrain au profit de comités de réception tels que les Broncos et les Bills. LaPorta le fait tout seul ici au milieu du terrain.

Gagnez GROS avec SuperDraft ! Obtenez un dépôt gratuit de 10 $ lorsque vous utilisez le code promotionnel « TSN » !

3. Josh Reynolds, WR, Lions – PLUS de 34,5 verges sur réception

Marcus Peters n’est pas bon et il souffre. Les Raiders sont en fait meilleurs à l’intérieur lorsqu’ils sont en bonne santé, et ils ont été meilleurs que prévu dans la couverture globale des cornerbacks. Cependant, sans plus de Marvin Jones Jr. pour embrouiller les choses, Reynolds devrait être là régulièrement pour exploiter un match de périmètre favorable en jouant sur l’attention des gros joueurs sur Amon-Ra St. Brown et Jameson Williams.

4. Josh Jacobs, RB, Raiders – MOINS de 91,5 verges au sol et sur réception

Les Lions ont laissé Gus Edwards devenir fou la semaine dernière. Il a fait tout ce qu’il voulait en se précipitant et en recevant pour les Ravens. Ils constituent toujours une solide défense contre la course, et malgré le volume massif de Jacobs, cela s’est traduit par des résultats anémiques, même dans de bons affrontements. Maintenant, il n’est pas non plus une garantie d’aider dans le jeu de passes dans un scénario de jeu négatif, nous nous attendons donc à ce qu’il ait un autre match frustrant dans un match très difficile.