Meilleurs paris sur les accessoires NBA aujourd’hui pour Nuggets vs Lakers Game 4 (KCP peut-il rester chaud?)

Les Denver Nuggets ne sont qu’à une victoire de la finale de la NBA, et leurs joueurs de rôle ont été une énorme raison pour laquelle contre les Lakers de Los Angeles.

J’ai deux acteurs que je cible sur le marché des accessoires pour le match 4, ainsi que la star des Lakers, Anthony Davis.

Décomposons les accessoires pour le quatrième et potentiellement dernier match de la finale de la Conférence Ouest :

Nuggets vs Lakers meilleurs paris sur les accessoires de la NBA

Kentavious Caldwell-Pope OVER 1.5 3-Pointers Made

Anthony Davis PLUS DE 3,5 vols et blocages

Bruce Brown PLUS DE 0,5 3-pointeurs réalisés

Kentavious Caldwell-Pope a maintenant effectué plusieurs tirs au-delà de l’arc en quatre matchs éliminatoires consécutifs, prenant 25 tirs en profondeur dans ces compétitions.

Cela ne me dérange pas de jouer sur le support de points de KCP (10,5), mais nous savons qu’il va voir des regards de profondeur avec les Lakers se concentrant sur Nikola Jokic et Jamal Murray.

Caldwell-Pope a fait payer son ancienne équipe dans cette série, tirant 9 pour 20 au-delà de l’arc. Je roulerai avec lui pour rester au chaud dans le match 4.

Je pense que nous obtenons un peu de valeur sur cet accessoire après qu’Anthony Davis en ait manqué dans le troisième match.

Dans les séries éliminatoires, Davis a au moins quatre interceptions et blocs dans 11 de ses 15 matchs avec une moyenne de 3,1 blocs et 1,4 interceptions par match.

Les Nuggets n’ont retourné le ballon que six fois dans le match 3, ce qui a contribué au faible nombre de vols de Davis, mais il a quand même récupéré deux blocs dans la défaite. Je m’attends à un match de rebond d’AD dans une victoire incontournable pour Los Angeles.

Bruce Brown PLUS DE 0,5 3-pointeurs réalisés

Un autre jour, un autre accessoire à 3 points de Bruce Brown.

Brown a réussi un tir au-delà de l’arc en cinq matchs consécutifs et six de ses sept derniers, tout en voyant son volume augmenter également en profondeur.

Le garde vétéran a réussi cinq tirs sur 3, un sommet dans la série, dans le match 3, bien qu’il n’en ait fait qu’un. Le bon côté des parieurs sur les accessoires est que Bruce a au moins quatre tentatives de profondeur dans quatre de ses cinq derniers, et s’il en reprend autant, il est obligé d’en faire un.

Le garde des Nuggets a tiré 35,8% sur 3 pendant la saison régulière, il est donc certainement plus que capable de les renverser.

