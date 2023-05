Meilleurs paris sur les accessoires NBA aujourd’hui pour Heat vs Celtics Game 5 (Valeur sur Jimmy Butler)

Les Boston Celtics ont prolongé la finale de la Conférence Est avec une victoire mardi soir, mais peuvent-ils ramener la série à Miami pour un match 6 ?

Ce sera une tâche difficile, mais Boston est favorisé par huit points jeudi soir. Si vous n’êtes pas à l’aise pour prendre parti dans ce jeu, ne vous inquiétez pas.

J’ai trois accessoires de joueur que j’adore pour ce jeu, y compris un jeu de valeur pour la star Jimmy Butler :

Heat vs Celtics meilleurs paris sur les accessoires de la NBA

Jaylen Brown MOINS DE 22,5 Points

Jaylen Brown n’a pas encore trouvé son coup dans cette série, en deçà de ce nombre pour la quatrième fois en autant de matchs.

Depuis la fin du premier tour, Brown n’a pas marqué le ballon à un niveau élevé, avec une moyenne de 20,6 points par match et un tir à seulement 30,6% au-delà de l’arc.

La star des Celtics n’a tiré que 39,0% du terrain contre Miami, donc je le ferai volontiers disparaître jusqu’à ce qu’il montre qu’il peut effacer ce nombre contre la défense du Heat.

Caleb Martin OVER 1.5 3 points réalisés

Caleb Martin continue de tirer le ballon à un clip élevé au-delà de l’arc, frappant plusieurs tirs à 3 points dans chaque match de cette série, tirant 12 pour 26 au-delà de l’arc.

Pour en revenir à la série New York Knicks, Martin a réussi au moins deux tirs en profondeur lors de six de ses sept derniers matchs, et il les prend également au volume.

L’attaquant du Heat n’a pas tenté moins de trois tirs dans un match au-delà de l’arc au cours de ses 10 derniers affrontements en séries éliminatoires. Je l’adore à cet accessoire, même si le dessus nous oblige à pondre un peu de jus.

Jimmy Butler PLUS DE 7,5 rebonds

C’est une ligne surprenante pour Butler compte tenu de l’importance qu’il a eue sur le verre dans cette série.

La star de Heat a accumulé cinq, huit, huit et neuf rebonds en quatre matchs contre Boston, mais il est à plus d’argent pour effacer 7,5 planches pour le quatrième match consécutif.

Si le Heat est à la traîne ou dans un match serré, Butler va pousser plus de 40 minutes, il devrait donc avoir de nombreuses occasions de saisir des rebonds aux deux extrémités. C’est peut-être ma valeur préférée au tableau dans le jeu 5.

