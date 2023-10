À deux jours de la saison régulière de la NBA 2023-24, nous avons un programme double à espérer sur la liste de jeudi soir. Damian Lillard fera ses débuts pour les Bucks alors qu’ils accueilleront les 76ers (19 h 30 HE, TNT), suivi de LeBron James et les Lakers accueillant Kevin Durant et les Suns (22 h HE, TNT). Ce sera une émission télévisée incontournable pour les fans de cerceau et une excellente opportunité pour les parieurs de gagner de l’argent sur le SuperDraft marché des accessoires de joueurs.

Ci-dessous, nous détaillerons quatre de nos accessoires de joueurs préférés sur SuperDraft pour le programme double de jeudi soir. Cependant, les utilisateurs ne doivent pas nécessairement combiner les quatre choix. Au lieu de cela, vous pouvez effectuer des parlays séparés en deux parties pour augmenter votre probabilité de victoire ou tenter de réussir gros si les quatre choix se réalisent.

Meilleurs paris sur les accessoires NBA aujourd’hui : choix des accessoires des joueurs SuperDraft pour jeudi soir

1. Kevin Durant, F, Suns aux Lakers — PLUS de 30,5 points

Avec les stars des Suns Devin Booker (pied) et Bradley Beal (arrière) tous deux absents ce soir contre Los Angeles, KD devra intensifier ses efforts de manière majeure pour que Phoenix sorte victorieux sur la route. Il a beaucoup affronté le roi James tout au long de sa carrière, avec une moyenne de 28,5 points, 6,7 rebonds et quatre passes décisives au cours de leurs 21 rencontres NBA. Dans huit de leurs 17 derniers face-à-face, KD a battu ce chiffre de 30,5.

Book et Beal ont totalisé en moyenne 46 points par match au cours de leur carrière, donc les perdre tous les deux lors d’un match aux heures de grande écoute en début de saison contre les Lakers doit être comme un coup de poing 1-2 dans l’intestin de Frank Vogel. Durant a toujours eu un flair pour le dramatique dans des moments comme ceux-ci, alors ne soyez pas surpris s’il fait quelque chose de spécial ce soir. Il fait toujours partie des cinq meilleurs buteurs et il peut créer pour lui-même comme pour n’importe qui. Les Lakers ont laissé trois Nuggets différents marquer plus de 20 points mardi, dont Kentavious Caldwell-Pope sur seulement 12 tirs. KD pourrait réussir 30 tirs dans celui-ci, et nous aimons ses chances de marquer au moins 31 points.

2. Damian Lillard, PG, Bucks contre 76ers – PLUS de 7,5 passes décisives

Tout le monde s’attend à ce que Lillard se déchaîne lors de ses débuts avec les Bucks, de la même manière que Kristaps Porzingis a explosé pour 30 lors de son premier match pour Boston mercredi. Cependant, nous effaçons les points OVER de Dame sur 27 et optons plutôt pour le OVER sur son total de passes décisives. Considérant qu’il s’agit de la maison de Giannis – et que Dame a maintenant de bons tireurs tout autour de lui pour changer – cela semble être le jeu le plus rentable.

Lillard a réalisé en moyenne entre 7,3 et 8,0 passes décisives par match au cours de chacune des quatre dernières saisons, et ce malgré le fait qu’il ait joué aux côtés de zéro All-Stars. Maintenant, il a deux fois MVP en Giannis, trois fois All-Star en Khris Middleton et des tireurs extérieurs compétents en Malik Beasley et Brook Lopez – et nous nous attendons à ce qu’il fournisse moins de passes décisives ?

Non, Dame ne monopolisera pas le ballon ni ne forcera le problème offensivement puisqu’il n’en a plus besoin pour remporter des victoires. Il trouvera volontiers les tireurs ouverts et frappera Giannis et BroLo pour des lapins faciles près du cerceau lorsque ce sont les bons jeux de basket à réaliser. Cette époque est axée sur la victoire pour Lillard, et nous prévoyons qu’il se souciera beaucoup plus de créer pour les autres que d’améliorer ses statistiques de score. Frappez le OVER sur les dix sous de Dame Dolla.

3. Brook Lopez, C, Bucks contre 76ers — PLUS de 13,5 points

BroLo a connu une résurgence de carrière en 2022, générant une certaine considération de joueur défensif de l’année et marquant des tonnes de points lorsque Giannis et/ou Middleton manquaient du temps. Il s’est intensifié à chaque fois que Milwaukee affrontait les 76ers, avec une moyenne de 19,8 points par match au cours de leurs quatre compétitions.

Lopez constitue une énigme pour Philly – il est trop gros pour mettre PJ Tucker mais trop capable de tirer à trois points pour mettre continuellement Joel Embiid, éloignant ainsi le meilleur défenseur intérieur des Sixers de Giannis et du cerceau. En fin de compte, nous verrons probablement un groupe du grand Paul Reed des Sixers, mais nous pensons que c’est un match que BroLo peut certainement gagner des deux côtés du terrain. Allez haut sur Lo et encouragez le joueur de 35 ans à vous remettre une coche verte.

4. Tyrese Maxey, PG, 76ers chez Bucks — PLUS de 22,5 points

Alors que James Harden est sur le point de rater l’ouverture de la saison de Philly, Maxey se lance automatiquement dans un rôle offensif plus important pour les Sixers. Qui d’autre compensera la perte de production ? Tobias Harris n’est tout simplement pas le genre de gars à commencer à créer sa propre attaque et à attaquer les défenseurs faibles. Paul Reed a un ensemble de compétences offensives limité. Kelly Oubre est toute nouvelle en ville et souffre souvent d’un jeu incohérent lors des matchs télévisés à l’échelle nationale.

Maxey est à 100 % prêt à relever le défi d’une grande rivalité sous les lumières vives, et nous sommes confiants dans sa capacité à marquer 25 points ce soir. Il en a perdu 29 sur les Bucks la dernière fois qu’il s’est rendu à Cream City, et depuis lors, Milwaukee a sans doute remplacé le meilleur meneur défensif du match (Jrue Holiday) par sans doute le pire (Lillard). Réservez-le pour des résultats Max !