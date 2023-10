Meilleurs paris sur les accessoires MLB aujourd’hui : Zack Wheeler et Yordan Alvarez mettent en évidence les meilleurs choix pour les Astros-Rangers et les Phillies-Diamondbacks

La liste MLB de lundi comprend deux matchs de séries de championnats à ne pas manquer, offrant une transition en douceur pour les fans de sport et les parieurs après un week-end exaltant sur le terrain.

Les Rangers brûlants cherchent à prendre une avance de 2-0 dans la série sur les Astros, tandis que les Phillies et les Diamondbacks lancent le NLCS au bruyant Citizens Bank Park. Vous recherchez des accessoires exploitables pour rendre les matchs éliminatoires de la MLB d’aujourd’hui un peu plus intrigants ? Rendez-vous sur SuperDraft pour créer vos parlays d’accessoires de joueur préférés.

SuperDraft les utilisateurs peuvent gagner 3 fois le montant misé si leur parlay de joueur à deux pattes réussit. Par conséquent, plus vous ajoutez de jambes à votre parlay d’accessoires de joueur, plus votre gain potentiel devient important, mais comme l’indiquent les cotes longues, il est difficile de réaliser une table rase. Si vous deviez payer un droit d’entrée de 20 $ et que nos quatre accessoires ci-dessous étaient touchés, vous obtiendriez un paiement de 200 $.

Ci-dessous, nous détaillerons quatre de nos accessoires de joueurs préférés sur SuperDraft pour le programme double de la série de championnats MLB d’aujourd’hui. Cependant, les utilisateurs ne doivent pas nécessairement combiner les quatre choix. Au lieu de cela, vous pouvez effectuer des parlays séparés à deux pattes pour augmenter votre probabilité de victoire ou tenter de réussir gros si les quatre choix se réalisent.

Meilleurs paris sur les accessoires de la MLB aujourd’hui : choix d’accessoires de joueurs SuperDraft pour Astros-Rangers, Phillies-Diamondbacks

* 10x le gain potentiel si les utilisateurs utilisent les quatre bons choix

1. Zack Wheeler, P, Phillies – PLUS de 6,5 retraits au bâton

Wheeler a été une machine à retirer au bâton lors de ses deux premiers départs en séries éliminatoires, accumulant 18 retraits au bâton en seulement 13 manches. Sa capacité à maîtriser les frappeurs en les amenant à chasser des balles rapides élevées a été l’une de ses clés du succès tout en superposant son radiateur avec une méchante balle courbe pour garder les frappeurs sur leurs gardes. Alors que les Diamondbacks sont une attaque avare qui a retiré au quatrième rang le plus bas de la saison régulière (20,5 pour cent), Wheeler a retiré sept arrières D via le retrait au bâton lors de son seul départ contre eux à la mi-juin.

Il y a une chance que le manager des Phillies, Rob Thompson, se rende dans son enclos des releveurs complètement reposé avant que Wheeler n’affronte l’ordre des Diamondbacks une troisième fois. Pourtant, il y a une chance que nous voyions l’as des Phillies travailler au nord de six manches s’il obtient un soutien suffisant pour les courses et que son nombre de lancers est relativement faible. Nous tenterons notre chance sur un gars dont la balle rapide a généré le quatrième taux d’odeur le plus élevé (31,3 %) pour en marquer plus de sept ce soir.

2. Yordan Alvarez, DH, Astros – PLUS de 1,5 coups sûrs + points + points produits

Malgré ses combats contre les gauchers Jordan Montgomery et Aroldis Chapman lors du premier match, Alvarez a été sans coup sûr lors de la défaite 2-0 de Houston. Cependant, nous ne nous attendons pas à ce que cela se poursuive dans le match 2, car il est dans une position privilégiée pour rebondir contre le droitier texan Nathan Eovaldi.

Alvarez a dominé Eovaldi lors de leurs sept face-à-face au bâton, avec une fiche de cinq sur sept avec un double et un circuit (1,952 OPS). Il devrait être motivé pour ne pas affronter un gaucher pour commencer la journée, ce qui, à notre avis, se traduit par une journée réussie au marbre, ce qui fait que le frappeur désigné des Stros dépasse 1,5 au total, coups sûrs, points et points produits.

3. Ketel Marte, 2B, Diamondbacks – MOINS de 6 points fantastiques

Puisque nous pensons que Wheeler est en ligne pour une autre sortie dominante, nous allons éliminer le frappeur à deux trous des Diamondbacks. Le joueur de deuxième but qui frappe en switch a été un bâton constant dans l’alignement des Snakes toute la saison, mais il n’a pas eu autant de succès avec son swing de la main gauche lorsqu’il l’a affronté contre des droitiers.

Marte est toujours un frappeur supérieur à la moyenne des deux côtés du marbre, mais ses courses pondérées ont créé des chutes de 138 contre LHP à 122 contre RHP. Sa moyenne au bâton contre les gauchers par rapport aux droitiers chute également de 0,313 à 0,259, nous allons donc tenter notre chance sur Wheeler pour garder Marte à distance lors du premier match.

Pour ceux qui sont curieux de connaître les règles exactes de notation des points fantastiques pour les frappeurs, voici un aperçu de la répartition des scores MLB de SuperDraft :

Statistiques de frappe Points par Simple 2 Double 4 Triples 6 Coups de circuit 8 Points produits 2 Fonctionne 2 Marches des frappeurs 2 Bases volées 3 Frappé par le pitch 2

4. Jonah Heim, C, Rangers – MOINS de 1,5 coups sûrs + points + points produits

Même si Heim s’en sort bien contre les gauchers, avec une moyenne de .325/.374/.482 cette saison, il n’a pas vu le ballon bien au large de Valdez. Heim a réussi trois sur 14 contre le gaucher de Houston, il est donc difficile d’imaginer le receveur du Texas totalisant plus de deux coups sûrs, points et points produits dans ce qui pourrait être un autre duel de lanceurs avec des scores inférieurs.