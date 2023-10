Meilleurs paris sur les accessoires MLB aujourd’hui : Ronald Acuna Jr. met en évidence les meilleurs choix pour les Braves-Phillies et les Dodgers-Diamondbacks

Les séries éliminatoires de la MLB battent leur plein, et le programme double de la NLDS de lundi voit les Braves et les Dodgers en territoire « incontournable ». Même si cela ne signifie pas que les équipes locales sortiront victorieuses, lorsqu’il s’agit de parier sur les accessoires des joueurs SuperDraft, le résultat du jeu n’est pas le seul déterminant de notre victoire ou de notre défaite. Cela entre certainement en compte dans l’équation, mais se concentrer sur les joueurs plutôt que sur les équipes peut rendre un peu plus gérable les neuf manches de baseball à haute intensité.

SuperDraft les utilisateurs peuvent gagner 3 fois le montant misé si leur parlay de joueur à deux pattes réussit. Par conséquent, plus vous ajoutez de jambes à votre parlay d’accessoires de joueur, plus votre gain potentiel devient important, mais comme l’indiquent les cotes longues, il est difficile de réaliser une table rase. Si vous deviez payer un droit d’entrée de 20 $ et que nos quatre accessoires ci-dessous étaient touchés, vous obtiendriez un paiement de 200 $.

Ci-dessous, nous détaillerons quatre de nos accessoires de joueurs préférés sur SuperDraft pour le double programme NLDS de lundi. Cependant, les utilisateurs ne doivent pas nécessairement combiner les quatre choix. Au lieu de cela, vous pouvez effectuer des parlays séparés à deux pattes pour augmenter votre probabilité de victoire ou tenter de réussir gros si les quatre choix se réalisent.

Meilleurs paris sur les accessoires de la MLB aujourd’hui : choix d’accessoires de joueurs SuperDraft pour les Braves-Phillies, les Dodgers-Diamondbacks

* 10x le gain potentiel si les utilisateurs utilisent les quatre bons choix

1. Ronald Acuna Jr., RF, Braves – PLUS de 1,5 buts

Le futur MVP de la NL a bien vu Zach Wheeler, enregistrant 12 coups sûrs en 46 présences au bâton avec un .900 OPS (quatre circuits, quatre doubles) contre lui. La dépendance de Wheeler à l’égard de son plomb pourrait se prêter à un baril du setter de table d’Atlanta, ce qui permettrait à Acuna de dépasser PLUS de 1,5 buts.

Nous verrons combien de chauffages Wheeler lance à Acuna, car il atteint 0,340 contre les balles rapides cette saison. Nous aimons toujours nos chances que le meilleur joueur de la NL dépasse ce nombre.

2. Zac Gallen, SP, Dodgers – MOINS de 4,5 retraits au bâton

Bien que le total de plus de 4,5 retraits au bâton de Gallen semble attrayant, en particulier avec Gallen totalisant au moins cinq K lors de quatre de ses cinq derniers départs, nous effaçons l’as des Diamondbacks contre une attaque des Dodgers ultra-disciplinée. Los Angeles a terminé la saison régulière avec le cinquième taux de poursuite le plus bas (26 %), déplaçant régulièrement un sens aigu de la zone de frappe.

Ils ont suffisamment vu Gallen pour ne pas mordre ses balles courbes hors de la zone, le terrain et l’emplacement de prédilection de Gallen. Même si Gallen travaille en profondeur dans le match de ce soir, nous pensons que les Dodgers établissent suffisamment de contacts pour maintenir Gallen à moins de 4,5 retraits au bâton.

3. Will Smith, C, Dodgers – PLUS de 0,5 simple

Bien qu’il s’agisse d’un petit échantillon, Smith a frappé 0,375 contre Gallen au cours de sa carrière (six sur 16). Dans un match dans lequel nous pensons que les Dodgers égaliseront ce meilleur des cinq, nous aimons que les trois frappeurs de Los Angeles réussissent au marbre. Smith va toujours proposer un bâton de qualité, se situant dans le 86e centile en taux de retrait au bâton (16,1 pour cent) et le 74e centile en taux de poursuite (25 pour cent).

4. Bryson Stott, 2B, Phillies – MOINS de 0,5 simple

Stott a eu du mal à reprendre le baseball face à Max Fried, avec un score de un sur sept contre le gaucher de l’Atalanta au cours de sa carrière. Avec Stott au bâton sur sept trous ce soir, nous tenterons notre chance sur le joueur de deuxième but de Philadelphie qui ne parviendra pas à enregistrer un simple.

Il pourrait n’affronter Fried que deux fois, mais il pourrait potentiellement affronter un autre gaucher hors de l’enclos des releveurs dans AJ Minter en fin de manche, donc le UNDER est la seule direction dans laquelle nous regarderions.