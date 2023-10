Meilleurs paris sur les accessoires MLB aujourd’hui : Randy Arozarena et Royce Lewis mettent en évidence les meilleurs choix pour les matchs éliminatoires de mercredi

Le meilleur mois sportif de l’année est officiellement en cours et le baseball en séries éliminatoires est arrivé. Avec presque tous les sports imaginables qui font l’actualité, il y a encore plus de chances de gagner de l’argent supplémentaire à l’approche des fêtes de fin d’année. Nous cherchons à offrir de jolis cadeaux cette année, nous devrons donc maximiser nos efforts pour retirer autant d’argent que possible des paris sportifs. Le tour de joker de la MLB porte aujourd’hui son attention sur un quatuor de matchs 2, et nous aimons certains frappeurs chauds ainsi que des gestionnaires prudents pour livrer la marchandise et tout le sac d’argent comme le service de livraison de votre choix.

Inscrivez vous pour SuperDraft pour choisir votre dessus/dessous préféré via la fonction Fantasy Props de SuperDraft, vous rapprochant de l’action tout en ayant une chance de gagner des prix en espèces. Gagnez 3 fois le montant misé si votre parlay de joueur à deux pattes réussit, et regardez votre gain potentiel augmenter à chaque jambe supplémentaire que vous empilez sur votre parlay.

Ci-dessous, nous détaillerons quatre de nos accessoires de joueurs préférés sur SuperDraft pour la liste des jokers MLB de mercredi. Cependant, les utilisateurs ne doivent pas nécessairement combiner les quatre choix. Au lieu de cela, vous pouvez effectuer des parlays séparés à deux pattes pour augmenter votre probabilité de victoire ou tenter de réussir gros si les quatre choix se réalisent.

Gagnez GROS avec SuperDraft ! Obtenez un dépôt gratuit de 10 $ lorsque vous utilisez le code promotionnel « TSN » !

Meilleurs paris sur les accessoires de la MLB aujourd’hui : choix d’accessoires de joueur SuperDraft pour le Wild Card Game 2

* 10x le gain potentiel si les utilisateurs utilisent les quatre bons choix

Randy Arozarena, OF, Rays vs Rangers – PLUS de 1,5 coups sûrs + courses + RBI

Dos au mur, les Rays ont besoin d’une bonne performance mercredi pour maintenir leur saison en vie. Ils ont présenté un match inhabituel mardi, commettant quatre erreurs dans ce qui est devenu une défaite 4-0 pour envoyer rapidement Tampa au bord de l’élimination. Cependant, Arozarena était revenu à ses pitreries habituelles en séries éliminatoires, avec une fiche de 2 en 4 avec un doublé tout en jouant devant sa mère pour la première fois en tant que grand joueur. Si Tampa veut voir encore 24 heures de jeu en séries éliminatoires, ils auront besoin de leur meilleur bâton pour produire lorsque la pression est forte.

Heureusement pour eux, il est connu pour faire cela, réduisant .339/.419/.706 en 32 matchs éliminatoires. Avec le partant des Rangers Nathan Eovaldi en difficulté ces derniers temps, nous nous attendons à ce qu’Arozarena soit à nouveau à la hauteur pour sa mère. Il trouvera son moyen de couvrir ce nombre qui nous offre plusieurs façons de gagner avec des coups sûrs, des points ou des points produits. L’homme Randy le peut certainement.

PLUS D’ACCESSOIRES SUPERDRAFT DFS ET FANTAISIE : Comment jouer à SuperDraft

Royce Lewis, 3B, Twins contre Blue Jays – PLUS de 1,5 coups sûrs + points + RBI

Une autre star des séries éliminatoires est-elle née ? Même si nous sommes en octobre, Jhoan Duran et Lewis font monter la température au Minnesota. Les Twins, qui se sont faufilés en séries éliminatoires dans un horrible AL Central, ont remporté leur premier match éliminatoire en 19 ans grâce à la batte de la recrue Lewis. La séquence de défaites consécutives du Minnesota en séries éliminatoires se terminerait à 18 dans un État connu pour avoir connu de nombreux chagrins en séries éliminatoires au fil des ans. Lewis est sur le point de résoudre ce problème après avoir écrasé deux circuits lors de ses deux premières présences au bâton en séries éliminatoires, déclenchant une frénésie dans la foule. Contre l’ancien Twin Jose Berrios, l’équipe de démolition composée d’un seul homme devra récidiver dans une formation qui était plutôt calme autrement.

S’il y a quelque chose que nous savons sur le baseball en séries éliminatoires, se réchauffer au bon moment est sans doute la meilleure arme d’une équipe. Nous avons vu comment la séquence fulgurante d’Arozarena a porté Tampa aux World Series. Nous ne disons pas que Lewis fera de même, mais nous n’ignorerons pas non plus ce qu’il est capable de faire. Pour une recrue qui a réduit .309/.372/.548 avec 67 coups sûrs et 15 circuits en seulement 58 matchs, ce n’est pas comme s’il sortait de nulle part. Le joueur de troisième but des Twins vient de se présenter à un public national. Une performance de rappel est en route alors que le Minnesota tente de renvoyer les Blue Jays chez eux pour l’hiver.

Gagnez GROS avec SuperDraft ! Obtenez un dépôt gratuit de 10 $ lorsque vous utilisez le code promotionnel « TSN » !

Freddy Peralta, SP, Brewers contre Diamondbacks – MOINS de 5,5 retraits au bâton

Lancer en séries éliminatoires est une tâche difficile à résoudre, car les équipes tentent de franchir la frontière entre prudence et imprudence. Nous savons que Peralta peut facilement accumuler des retraits au bâton, mais nous savons aussi qu’il est enclin à lancer beaucoup de lancers. Milwaukee a subi une défaite écrasante lors du premier match après avoir perdu une avance de 3-0 avec son as Corbin Burnes sur la colline. Craig Counsell n’aura pas le luxe d’attendre que Peralta s’en rende compte sur le monticule ce soir alors qu’ils risquent l’élimination. Attendez-vous à ce que Peralta obtienne le crochet rapide si les choses commencent à tourner au sud alors que les Brewers tentent de sauver leur saison.

En trois départs en séries éliminatoires en carrière, il n’a pas encore lancé plus de quatre manches. Peralta a déjà enregistré six K une fois, mais ce type de durée ne nous met pas à l’aise d’espérer un OVER ici. Les Diamondbacks n’ont retiré que 20,4 pour cent du temps cette saison, ce qui représente le quatrième meilleur taux K de la ligue. Cela pourrait devenir très moite, mais nous sommes ici sur le UNDER.

Aaron Nola, SP, Phillies contre Marlins – MOINS de 6 retraits au bâton

Tout comme Peralta, nous sommes ici aussi sur le UNDER, avec Nola. Les Marlins possèdent le huitième meilleur taux K de la ligue, retirant seulement 21,3 pour cent du temps. Les Phillies voudront éliminer leur adversaire de la division Est de la NL mercredi avant de se préparer pour un voyage à Atlanta dans un match NLDS avec les Braves. Demander sept retraits au bâton à Nola avec un enclos des releveurs reposé est trop à notre goût. Si Miami augmente le nombre de lancers ou cause des ennuis au partant de Philly, Rob Thomson pourrait faire signe à l’enclos des releveurs dans le but d’éviter un troisième match à pile ou face jeudi.

Il a réussi six retraits au bâton exactement lors des trois matchs contre les Marlins cette saison, ce qui signifie que nous serions en ligne pour une poussée ici si l’histoire se répète. En cinq départs en séries éliminatoires, Nola a poussé ce chiffre en trois matchs, mais pas lors des deux derniers. Comme Peralta, ce sera certainement en sueur, mais le UNDER est le jeu.