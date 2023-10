Meilleurs paris sur les accessoires MLB aujourd’hui : Corey Seager met en évidence les meilleurs choix pour Twins-Astros, Rangers-Orioles

Après un programme double exaltant de la NLDS lundi, nous ne pouvons qu’espérer que le double projet de l’ALDS de mardi pourra offrir des moments encore plus inoubliables en séries éliminatoires. Pour les joueurs de MLB DFS à la recherche d’accessoires exploitables pour rendre les jeux Twins-Astros et Rangers-Orioles d’aujourd’hui un peu plus intrigants, rendez-vous sur SuperDraft pour créer vos parlays d’accessoires de joueur préférés.

SuperDraft les utilisateurs peuvent gagner 3 fois le montant misé si leur parlay de joueur à deux pattes réussit. Par conséquent, plus vous ajoutez de jambes à votre parlay d’accessoires de joueur, plus votre gain potentiel devient important, mais comme l’indiquent les cotes longues, il est difficile de réaliser une table rase. Si vous deviez payer un droit d’entrée de 20 $ et que nos quatre accessoires ci-dessous étaient touchés, vous obtiendriez un paiement de 200 $.

Ci-dessous, nous détaillerons quatre de nos accessoires de joueurs préférés sur SuperDraft pour le double programme ALDS de mardi. Cependant, les utilisateurs ne doivent pas nécessairement combiner les quatre choix. Au lieu de cela, vous pouvez effectuer des parlays séparés à deux pattes pour augmenter votre probabilité de victoire ou tenter de réussir gros si les quatre choix se réalisent.

Meilleurs paris sur les accessoires de la MLB aujourd’hui : choix d’accessoires de joueurs SuperDraft pour Twins-Astros, Rangers-Orioles

* 10x le gain potentiel si les utilisateurs utilisent les quatre bons choix

1. Corey Seager, SS, Rangers – PLUS de 1,5 bases

Bien que Seager était sur les buts lors de la victoire 11-8 du Texas lors du deuxième match, avec cinq buts sur balles, il n’a pas encore totalisé plus de deux buts via des coups sûrs dans cette série. Le frappeur de deux trous du Texas obtient un match favorable contre le droitier de Baltimore Dean Kremer (13-5, 4,51 FIP, .293 BABIP), quelqu’un contre lequel il a totalisé trois coups sûrs en six présences au bâton au cours de sa carrière.

Cela n’aide pas que Kremer ait accordé 171 coups sûrs en 172,2 manches cette saison, car il a du mal à générer des oscillations et des ratés (24 % d’odeur) tout en autorisant des contacts durs à un taux sous-optimal (41e percentile en taux de coups durs). Nous aimons que Seager en fonce dans l’écart pour son premier coup sûr supplémentaire de l’ALDS.

2. Kyle Tucker, RF, Astros – PLUS de 1,5 coups sûrs + points + points produits

Tucker et les Astros ont besoin d’un rebond offensif après que Pablo Lopez les ait arrêtés en sept manches de travail. Cela ne sera pas plus facile contre le numéro 2 des Twins, Sonny Gray (8-8, 2,83 FIP, .295 BABIP), mais nous nous attendons à ce que l’offensive des Astros connaisse une journée offensive plus compétente lors du troisième match.

Bien que ce ne soit pas la journée la plus chaude à Minneapolis, les conditions de frappe sont en faveur de Tucker, avec des vents soufflant vers le champ droit. Il est susceptible d’être à la hauteur des coureurs en position de but, ce qui le met en position d’enregistrer plus de deux coups sûrs, points et points produits.

3. Jeremy Pena, SS, Astros – MOINS de 0,5 simple

Après des séries éliminatoires héroïques en 2022 qui ont vu l’arrêt-court recrue remporter les honneurs de l’ALCS et de MVP des World Series, Pena a continué son jeu solide ces séries éliminatoires (moyenne de .375, .875 OPS). Cela dit, nous atténuons l’arrêt-court de Houston lors du troisième match, car il verra probablement une forte dose de balles cassées de Gray. Pena n’a atteint que 0,206 contre les lancers cassants cette saison, contre une moyenne de 0,305 contre les balles rapides.

Même si Gray prend du retard dans le décompte lors de ses face-à-face avec Pena, nous ne nous attendons pas à ce qu’il donne à Pena une balle rapide qu’il peut affronter. Après que Gray ait quitté le jeu, à moins que le match d’aujourd’hui ne soit déséquilibré, nous faisons confiance à un enclos des releveurs stable des Twins pour garder Pena sous contrôle en fin de manche.

4. Mitch Garver, C, Rangers – MOINS de 1,5 coups sûrs + points + points produits

Garver a été l’un des héros des Rangers lors du deuxième match, faisant exploser l’ouverture du concours avec un grand chelem en troisième manche. Son swing révolutionnaire pourrait inciter les joueurs de DFS à parier plus de 1,5 coups sûrs, courses et points produits ce soir, mais le baseball est l’un des rares sports où la logique a tendance à se défier. Garver a été un bâton stable au milieu de l’ordre du Texas, mais avec son stock en plein essor, nous allons tenter notre chance et éliminer le frappeur désigné des Rangers.