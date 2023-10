Meilleurs paris sur les accessoires Jaguars-Saints aujourd’hui : Travis Etienne et Alvin Kamara parmi les meilleurs choix de parlay TNF de la semaine 7

Les Jaguars et les Saints lanceront la semaine 7 de la saison 2023 de la NFL à la Nouvelle-Orléans sur « Thursday Night Football » (20 h 15 HE, Amazon Prime). Comme toujours, TNF nous propose plusieurs bons accessoires à considérer SuperDraften particulier avec des porteurs de ballon et des receveurs larges tout aussi talentueux sur le terrain.

Il est facile de se lancer dans l’action. Si vous réussissez à toucher les accessoires de deux joueurs, vous obtenez un retour 3x. Ce montant augmente de façon exponentielle jusqu’à un rendement de 100x pour la combinaison de huit choix corrects à des cotes beaucoup plus longues. En d’autres termes, si vous payez 20 $ de frais d’entrée sur nos quatre accessoires ci-dessous et qu’ils réussissent tous, vous êtes payé 200 $.

Que vous optiez pour un parlay à deux jambes ou que vous enchaîniez plus de trois accessoires, voici nos quatre jeux SuperDraft préférés pour le match apparemment quelque peu déséquilibré entre Jacksonville et la Nouvelle-Orléans :

Meilleurs paris sur les accessoires Jaguars-Saints : choix des accessoires des joueurs SuperDraft pour la semaine 7 TNF

* 10x le gain potentiel si les utilisateurs utilisent les quatre bons choix

1. Travis Etienne, RB, Jaguars – PLUS de 60,5 verges au sol

Etienne a l’air puissant et explosif, et les Jaguars devraient continuer à s’appuyer sur lui pour les rafales précipitées. Il s’est contenté de seulement 55 verges au cours de deux des trois dernières semaines, mais entre les deux, il a récolté 136 verges contre les Bills. Ce match signifiera beaucoup pour le jeune brûlant, originaire de Jennings, en Louisiane, qui revient chez lui pour jouer à la Nouvelle-Orléans. Il ne décevra ni sa famille ni son OVER. Les Saints ont beaucoup souffert contre un match de course anémique des Texans la semaine dernière, accordant 58 verges au sol en 12 courses à Devin Singletary et 34 verges supplémentaires en 13 courses à Dameon Pierce. Etienne est en tête du championnat avec 113 courses, il aura donc de nombreuses opportunités.

2. Alvin Kamara, RB, Saints – PLUS de 86,5 verges au sol + réception

Kamara a frappé 84 verges en mêlée lors de son premier match de la semaine 4, mais depuis lors, il a atteint respectivement 97 et 104. Il est difficile de déterminer la bonne composition de ses courses ou de ses réceptions au cours d’une semaine donnée, mais il devrait être occupé dans l’ensemble pour continuer à soulager un Derek Carr fragile. Les Jaguars ont été plutôt bons contre la course, mais ont eu des fuites contre les arrières capturant des passes. Les arrières des Colts ont récolté 84 verges sur réception la semaine dernière.

3. Chris Olave, WR, Saints – PLUS de 62,5 verges sur réception

Olave obtient une grosse pause ici avec le meilleur demi de coin Tyson Campbell (ischio-jambiers) blessé pour les Jaguars. Quatre WR ont récolté plus de 100 verges contre les Jaguars au cours des quatre derniers matchs, dont Stefon Diggs et Michael Pittman Jr., numéro un. Olave voit des cibles saines sur le terrain, mais la connexion avec Carr a été un peu altérée. Cependant, il se sent plus à l’aise ces derniers temps et il devrait se réaffirmer en tant qu’alpha.

4. Christian Kirk, WR, Jaguars — PLUS de 51,5 verges sur réception

Les Saints ont eu beaucoup de problèmes contre les types de machines à sous. Chris Godwin (114 yards), Jayden Reed (63 yards) et d’autres ont eu beaucoup de succès contre eux, principalement lorsque les équipes lancent des lancers loin de leurs cornerbacks extérieurs. Vous pourriez également envisager de faire disparaître Calvin Ridley sur le périmètre, mais il est préférable de renforcer Kirk à la place. Kirk n’a pas atteint ce chiffre contre les Colts, mais il était là à 49 verges et a facilement dépassé lors des quatre matchs précédents.